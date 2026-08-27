Volgens Riccardo Patrese is regerend wereldkampioen Lando Norris bezig met een sterk seizoen, maar is het voor hem heel lastig om Andrea Kimi Antonelli te verslaan. Norris won de laatste twee Grands Prix, maar volgens Patrese betekent dat niet per se dat hij in staat is Antonelli te verslaan.

Norris heeft het momentum in de Formule 1 momenteel in handen. Voor de zomerstop won hij op sterke wijze de Hongaarse Grand Prix, en afgelopen weekend liet hij zijn tanden zien in Zandvoort. Zijn team McLaren lijkt een inhaalslag te hebben gemaakt, en ze kunnen de degens nu beter kruisen met Mercedes. WK-leider Antonelli heeft nog altijd een grote voorsprong op Norris, maar de Brit werd afgelopen weekend wel gevraagd of hij het gat kon verkleinen.

Kan Norris het spannend maken?

Oud-coureur Riccardo Patrese volgt de strijd met bovengemiddelde interesse. Hij staat echter achter zijn landgenoot Antonelli, maar is onder de indruk van Norris zo verklaart hij bij Betpack: "Ik denk dat Lando dit jaar een veel betere coureur is. Hij lijkt meer ontspannen te zijn en hij komt zelfverzekerder over. Hij weet dat hij kan winnen, en dat is precies waarom hij het zo goed doet. In de laatste twee races was hij naar mijn mening absoluut de beste. Mercedes is natuurlijk de favoriet, maar er is nog een lange weg te gaan."

Hij wijst naar de titelstrijd van vorig jaar: "We weten uit ervaring, gezien het feit dat hij vorig seizoen ver achter Oscar Piastri lag, dat Lando kon inhalen en de titel kon pakken. Dus je weet maar nooit, maar op dit moment is Antonelli de sterkste kandidaat voor de wereldtitel."

'Antonelli is heel lastig te verslaan'

Patrese heeft dan ook heel erg veel zin in de komende races: "De tweede helft van het seizoen belooft heel erg spannend te worden en we zullen spectaculaire races gaan zien."

Antonelli verslaan wordt lastig, ook voor Norris: "Wat het wereldkampioenschap betreft, zal het echter heel erg moeilijk zijn om Antonelli te verslaan, omdat hij een goede voorsprong heeft en geen fouten maakt. Hij rijdt echt met zijn hoofd. Betrouwbaarheid kan ook een doorslaggevende factor zijn, maar zoals de zaken er nu voorstaan, is Antonelli de favoriet voor de titel."