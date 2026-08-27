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Norris gewaarschuwd: "Antonelli maak geen fouten"

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Norris gewaarschuwd: "Antonelli maak geen fouten"

Volgens Riccardo Patrese is regerend wereldkampioen Lando Norris bezig met een sterk seizoen, maar is het voor hem heel lastig om Andrea Kimi Antonelli te verslaan. Norris won de laatste twee Grands Prix, maar volgens Patrese betekent dat niet per se dat hij in staat is Antonelli te verslaan.

Norris heeft het momentum in de Formule 1 momenteel in handen. Voor de zomerstop won hij op sterke wijze de Hongaarse Grand Prix, en afgelopen weekend liet hij zijn tanden zien in Zandvoort. Zijn team McLaren lijkt een inhaalslag te hebben gemaakt, en ze kunnen de degens nu beter kruisen met Mercedes. WK-leider Antonelli heeft nog altijd een grote voorsprong op Norris, maar de Brit werd afgelopen weekend wel gevraagd of hij het gat kon verkleinen.

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Kan Norris het spannend maken?

Oud-coureur Riccardo Patrese volgt de strijd met bovengemiddelde interesse. Hij staat echter achter zijn landgenoot Antonelli, maar is onder de indruk van Norris zo verklaart hij bij Betpack: "Ik denk dat Lando dit jaar een veel betere coureur is. Hij lijkt meer ontspannen te zijn en hij komt zelfverzekerder over. Hij weet dat hij kan winnen, en dat is precies waarom hij het zo goed doet. In de laatste twee races was hij naar mijn mening absoluut de beste. Mercedes is natuurlijk de favoriet, maar er is nog een lange weg te gaan."

Hij wijst naar de titelstrijd van vorig jaar: "We weten uit ervaring, gezien het feit dat hij vorig seizoen ver achter Oscar Piastri lag, dat Lando kon inhalen en de titel kon pakken. Dus je weet maar nooit, maar op dit moment is Antonelli de sterkste kandidaat voor de wereldtitel."

'Antonelli is heel lastig te verslaan'

Patrese heeft dan ook heel erg veel zin in de komende races: "De tweede helft van het seizoen belooft heel erg spannend te worden en we zullen spectaculaire races gaan zien."

Antonelli verslaan wordt lastig, ook voor Norris: "Wat het wereldkampioenschap betreft, zal het echter heel erg moeilijk zijn om Antonelli te verslaan, omdat hij een goede voorsprong heeft en geen fouten maakt. Hij rijdt echt met zijn hoofd. Betrouwbaarheid kan ook een doorslaggevende factor zijn, maar zoals de zaken er nu voorstaan, is Antonelli de favoriet voor de titel."

F1 Nieuws Lando Norris Riccardo Patrese Andrea Kimi Antonelli McLaren Mercedes

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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