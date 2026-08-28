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Norris mag nieuwe titel vergeten: "Die vormen kunnen ze niet vasthouden"

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Norris mag nieuwe titel vergeten: "Die vormen kunnen ze niet vasthouden"

Volgens Christian Danner mag Lando Norris stoppen met dromen van een nieuwe wereldtitel in de Formule 1. Norris heeft de laatste twee Grands Prix gewonnen, en begint steeds beter in vorm te komen. Danner denkt dat het onlogisch is om nu te roepen dat Norris WK-leider Andrea Kimi Antonelli kan uitdagen.

Norris' werkgever McLaren lijkt hun achterstand op het team van Mercedes volledig te hebben gedicht. Na de overmacht van Mercedes, en dan vooral Antonelli, lijkt het muntje nu de andere kant op te vallen. McLaren introduceerde vlak voor de zomerstop een aantal updates en Norris schreef de Hongaarse Grand Prix op zijn naam. Norris kwam de zomer goed uit, en wist afgelopen weekend ook de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort te winnen.

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Maakt Norris een kans?

Norris klonk na afloop van zijn zege in Zandvoort enthousiast, en lijkt zelfs te geloven in het prolongeren van zijn wereldtitel. Volgens oud-coureur en commentator Christian Danner is dat allemaal ietwat te rooskleurig gedacht. Bij Motorsport Magazin geeft hij zijn kijk op deze zaak: "De auto ging bijzonder goed op het type circuits dat we in Hongarije en Zandvoort hebben. Maar ik ga er eigenlijk niet vanuit dat ze de vorm die ze daar lieten zien ook kunnen doortrekken naar de komende races op Monza en in Azerbeidzjan."

'Hij rijdt in een Mercedes'

Danner denkt dat Mercedes weer een slag kan gaan slaan, en ziet Norris dan ook niet als de voornaamste uitdager van WK-leider Antonelli: "George Russell is nog altijd de grootste concurrent van Kimi, om een heel simpele reden: hij rijdt in een Mercedes."

Hoe houdt Mercedes dit vol?

De oud-coureur ziet een goede reden voor de huidige mindere resultaten van Mercedes: "Ze hebben al even geen updates meer geïntroduceerd, maar ze presteren nog altijd op hetzelfde niveau dat de andere teams halen met nieuwe updates en onderdelen." Hij denkt dat dit prima werkt: "Mercedes kan telkens een stap zetten, alsof ze op een knopje drukken."

Antonelli voert momenteel nog altijd de strijd om het wereldkampioenschap aan, en hij heeft 242 punten bij elkaar gereden. Regerend wereldkampioen Norris staat slechts vierde met een puntentotaal van 159.

F1 Nieuws Lando Norris Christian Danner Mercedes McLaren

Reacties (1)

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  • Maximo

    Posts: 9.906

    We gaan het zien, McLaren heeft 2 jaar gelden laten zien dat zij hele grote sprongen wisten te maken met het doorontwikkelen van hun wagen en bij deze nieuwe wagens is er nog heel veel ruimte om progressie te maken.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 16:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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