Volgens Christian Danner mag Lando Norris stoppen met dromen van een nieuwe wereldtitel in de Formule 1. Norris heeft de laatste twee Grands Prix gewonnen, en begint steeds beter in vorm te komen. Danner denkt dat het onlogisch is om nu te roepen dat Norris WK-leider Andrea Kimi Antonelli kan uitdagen.

Norris' werkgever McLaren lijkt hun achterstand op het team van Mercedes volledig te hebben gedicht. Na de overmacht van Mercedes, en dan vooral Antonelli, lijkt het muntje nu de andere kant op te vallen. McLaren introduceerde vlak voor de zomerstop een aantal updates en Norris schreef de Hongaarse Grand Prix op zijn naam. Norris kwam de zomer goed uit, en wist afgelopen weekend ook de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort te winnen.

Maakt Norris een kans?

Norris klonk na afloop van zijn zege in Zandvoort enthousiast, en lijkt zelfs te geloven in het prolongeren van zijn wereldtitel. Volgens oud-coureur en commentator Christian Danner is dat allemaal ietwat te rooskleurig gedacht. Bij Motorsport Magazin geeft hij zijn kijk op deze zaak: "De auto ging bijzonder goed op het type circuits dat we in Hongarije en Zandvoort hebben. Maar ik ga er eigenlijk niet vanuit dat ze de vorm die ze daar lieten zien ook kunnen doortrekken naar de komende races op Monza en in Azerbeidzjan."

'Hij rijdt in een Mercedes'

Danner denkt dat Mercedes weer een slag kan gaan slaan, en ziet Norris dan ook niet als de voornaamste uitdager van WK-leider Antonelli: "George Russell is nog altijd de grootste concurrent van Kimi, om een heel simpele reden: hij rijdt in een Mercedes."

Hoe houdt Mercedes dit vol?

De oud-coureur ziet een goede reden voor de huidige mindere resultaten van Mercedes: "Ze hebben al even geen updates meer geïntroduceerd, maar ze presteren nog altijd op hetzelfde niveau dat de andere teams halen met nieuwe updates en onderdelen." Hij denkt dat dit prima werkt: "Mercedes kan telkens een stap zetten, alsof ze op een knopje drukken."

Antonelli voert momenteel nog altijd de strijd om het wereldkampioenschap aan, en hij heeft 242 punten bij elkaar gereden. Regerend wereldkampioen Norris staat slechts vierde met een puntentotaal van 159.