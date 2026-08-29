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Doornbos ziet Mercedes hoge prijs betalen voor opvallende keuze

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Doornbos ziet Mercedes hoge prijs betalen voor opvallende keuze

Robert Doornbos denkt te weten waar de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over het budget precies overgingen. Wolff beweerde dat Mercedes nu te weinig geld heeft om grote updates te introduceren, en volgens Doornbos heeft dat te maken met de strategie van het team.

Het team van Mercedes heeft hun grote voorsprong op de concurrentie uit handen gegeven. Waar ze aan het begin van het seizoen nog race na race wonnen, moeten ze nu hard werken om aan kop te blijven. In de laatste twee Grands Prix werden ze verslagen door McLaren-coureur Lando Norris, terwijl Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook wisten te winnen. In tegenstelling tot de concurrentie heeft Mercedes nog geen grote updates doorgevoerd, en Wolff suggereerde dat dit komt door het feit dat ze 'te weinig' geld hebben.

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'Lijkt erop dat ze meer geld hebben uitgegeven'

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Robert Doornbos denkt te weten wat er speelt. In de Pit Talk Podcast probeert Doornbos dat uit te leggen: "Het lijkt erop dat ze in de winter meer geld hebben uitgegeven. Je hebt een bepaald budget en binnen twaalf maanden moet je dat geld zien te verdelen. Ik denk dat Mercedes het grootste gedeelte van het budget voor de start van het seizoen heeft uitgegeven aan het chassis en de Power Unit."

Wat wordt er onderschat?

Doornbos suggereert dat dit punt nog wel eens wordt onderschat: "Weet je hoeveel het kost als je een Formule 1-auto crasht? Zo'n zeventien miljoen euro. Dan moet het wel een flinke crash zijn geweest. De crash van Max in Zandvoort, dat was bijvoorbeeld zo'n grote. De motor is het meest waardevolle onderdeel van allemaal. Die kost ongeveer veertien miljoen euro. De rest kost ongeveer drie miljoen en het chassis ongeveer achthonderdduizend euro. Misschien heeft Mercedes wat meer moeten uitgeven toen ze in de race voorafgaand aan de zomerstop met een aantal betrouwbaarheidsproblemen kampten."

F1 Nieuws Robert Doornbos Mercedes

Reacties (2)

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  • Roodkapje

    Posts: 156

    Robert heeft wederom alle open deuren vakkundig ingetrapt.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 12:42
    • butch3225

      Posts: 89

      Ja he is ook een kunst......... maar zelfs Jack had dit kunnen begrijpen

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 16:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Robert Doornbos -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 23 sep 1981 (44)
  • Geb. plaats Rotterdam, Netherlands, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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