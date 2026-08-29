Robert Doornbos denkt te weten waar de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over het budget precies overgingen. Wolff beweerde dat Mercedes nu te weinig geld heeft om grote updates te introduceren, en volgens Doornbos heeft dat te maken met de strategie van het team.

Het team van Mercedes heeft hun grote voorsprong op de concurrentie uit handen gegeven. Waar ze aan het begin van het seizoen nog race na race wonnen, moeten ze nu hard werken om aan kop te blijven. In de laatste twee Grands Prix werden ze verslagen door McLaren-coureur Lando Norris, terwijl Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook wisten te winnen. In tegenstelling tot de concurrentie heeft Mercedes nog geen grote updates doorgevoerd, en Wolff suggereerde dat dit komt door het feit dat ze 'te weinig' geld hebben.

'Lijkt erop dat ze meer geld hebben uitgegeven'

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Robert Doornbos denkt te weten wat er speelt. In de Pit Talk Podcast probeert Doornbos dat uit te leggen: "Het lijkt erop dat ze in de winter meer geld hebben uitgegeven. Je hebt een bepaald budget en binnen twaalf maanden moet je dat geld zien te verdelen. Ik denk dat Mercedes het grootste gedeelte van het budget voor de start van het seizoen heeft uitgegeven aan het chassis en de Power Unit."

Wat wordt er onderschat?

Doornbos suggereert dat dit punt nog wel eens wordt onderschat: "Weet je hoeveel het kost als je een Formule 1-auto crasht? Zo'n zeventien miljoen euro. Dan moet het wel een flinke crash zijn geweest. De crash van Max in Zandvoort, dat was bijvoorbeeld zo'n grote. De motor is het meest waardevolle onderdeel van allemaal. Die kost ongeveer veertien miljoen euro. De rest kost ongeveer drie miljoen en het chassis ongeveer achthonderdduizend euro. Misschien heeft Mercedes wat meer moeten uitgeven toen ze in de race voorafgaand aan de zomerstop met een aantal betrouwbaarheidsproblemen kampten."