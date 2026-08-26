Lando Norris gaat de geschiedenisboeken als de winnaar van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op Circuit Zandvoort was de regerend wereldkampioen een maatje te groot voor Andrea Kimi Antonelli en George Russell, zijn medegangers op het podium. Achteraf heeft de Engelsman zich een uitstekende uitgangspositie verschaft voor de rest van het seizoen.

Norris kende nog een moeizame sprintrace op de zaterdag, maar vatte daarna de koe bij de hoorns. De 26-jarige bemachtigde pole position die statistisch gezien cruciaal is, aangezien alle voorgaande edities op Zandvoort sinds 2021 werden gewonnen door de polesitter. En ook op zondag is later dat weekend gebleken dat niemand opgewassen was tegen de man die afgelopen seizoen met de wereldtitel aan de haal ging.

Verstappen veranderde de zaak

Nadat de vijf lichten uitgingen op Zandvoort voor de laatste Dutch GP, kende Norris een prima start. De Brit schoot netjes uit zijn vak en wist de leiding te behouden voor de jagende Mercedessen. Maar daarachter ging het na één ronde al helemaal mis.

Max Verstappen, dé thuisheld op Zandvoort, plantte na één ronde al zijn auto keihard in de muur en veroorzaakte daarmee een rode vlag. Nadien moesten de overige rijders zich in de pitstraat melden, aangezien de FIA genoodzaakt was om met de rode vlag te zwaaien. Hiermee werd de race opnieuw op nul gezet.

Antonelli zette Norris onder druk

Ook voor de Norris veranderde de zaak, want bij de herstart van de race ging het wél mis voor de Engelsman. Hij moest toezien hoe Antonelli, die inmiddels voorbij was gegaan aan teamgenoot Russell, zijn auto aan de binnenkant zette bij de eerste bocht en de leiding van de race pakte. Vervolgens wist de Italiaan rond de 2,5 seconden weg te rijden van Norris, toen leek het er nog even op dat de WK-leider met de zege aan de haal zou gaan.

Zowel Norris als Antonelli kwam binnen in ronde 21 voor hun eerste stop en schroefden de harde band eronder. Later in de race bleek dat de Engelsman een andere strategie had dan Antonelli, waarmee de leiding op Zandvoort wist te heroveren.

Hier won Norris de race

Voor de tweede pitstop in de race besloten Norris en McLaren om namelijk langer door te rijden dan Antonelli. De 20-jarige kwam namelijk in ronde 40 binnen, terwijl de Brit langer buiten bleef. Op onverklaarbare wijze slaagde Norris er echter in om de afstand tussen hem en Antonelli niet te groot te laten worden.

Dat verschil begon zich vervolgens uit te betalen. Norris reed het gat naar de Mercedes steeds verder dicht en kon in ronde 54 daadwerkelijk toeslaan. Bij de eerste bocht zette de McLaren-coureur zijn auto naast die van Antonelli en wist hij de Italiaan buitenom te verschalken. Daarmee had Norris het belangrijkste obstakel op weg naar de overwinning uit de weg geruimd.

Zijn werk zat er echter nog niet helemaal op. Lewis Hamilton reed op dat moment nog voor beide coureurs, omdat hij zijn tweede pitstop nog moest maken. Ook daar liet Norris geen gras over groeien. Nog in dezelfde ronde ging hij voorbij aan de Ferrari-coureur, waarmee hij de daadwerkelijke leiding in de Grand Prix van Nederland in handen kreeg.

McLaren neemt risico met Norris

Toch was de wedstrijd daarmee nog niet beslist. Niet veel later viel Esteban Ocon stil en werd de Virtual Safety Car ingezet. Mercedes besloot direct te reageren en haalde Antonelli naar binnen voor een set verse zachte banden. McLaren koos juist voor de tegenovergestelde aanpak en liet Norris buiten op zijn gebruikte harde banden.

Op papier ontstond daarmee een potentieel gevaarlijke situatie voor de leider. Antonelli beschikte voor de laatste fase van de wedstrijd immers over veel zachter en vooral veel nieuwer rubber. Norris vroeg zich over de boordradio zelfs af of McLaren niet eveneens een pitstop had moeten maken.

De uitgangspositie van de Brit bleek echter goed genoeg. Antonelli kwam na zijn stop achter teamgenoot Russell terecht en moest eerst voorbij aan de andere Mercedes voordat hij überhaupt de achtervolging op Norris kon openen. Mercedes besloot uiteindelijk in te grijpen en gaf Russell de opdracht om zijn jongere teamgenoot voorbij te laten.

Tegen de tijd dat Antonelli vrij baan kreeg, had Norris echter al een comfortabele marge opgebouwd. De Italiaan beschikte dan wel over de snellere banden, maar het gat naar de McLaren bleek simpelweg te groot om in de resterende ronden nog te dichten. Een volgende korte neutralisatie in de slotfase speelde Norris bovendien verder in de kaart.

Norris maakte op beslissende momenten het verschil

Uiteindelijk kwam Norris met ruim elf seconden voorsprong op Antonelli over de finish. Russell completeerde het podium en moest vanaf de derde positie toezien hoe zijn teamgenoot opnieuw belangrijke punten pakte in de strijd om het wereldkampioenschap.

De overwinning van Norris was daarmee veel meer dan een eenvoudige zege vanaf pole position. De Brit moest tijdens de race meerdere tegenslagen verwerken. Zijn aanvankelijke voorsprong verdween door de rode vlag, bij de herstart verloor hij de leiding aan Antonelli en in de slotfase moest McLaren een strategische aanval van Mercedes zien af te slaan.

Juist op die momenten maakte Norris het verschil. McLaren durfde hem bij zijn tweede stint langer buiten te laten, waardoor hij in de beslissende fase over aanzienlijk jongere banden beschikte. Norris maakte dat strategische voordeel vervolgens zelf af door Antonelli op de baan te passeren.

Pole position legde daarmee de basis voor de overwinning, maar bandenmanagement, geduld en de aanval in ronde 54 beslisten uiteindelijk de laatste Dutch GP. Zo werd Norris de laatste Formule 1-coureur die voorlopig zijn naam mag toevoegen aan de erelijst van Zandvoort.