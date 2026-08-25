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Red Bull-teambaas ontkent opmerkelijke Verstappen geruchten

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Red Bull-teambaas ontkent opmerkelijke Verstappen geruchten

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft afstand genomen van een aantal geruchten over de contractverlenging van Max Verstappen. Op de grid in Zandvoort werd hij door Nico Rosberg geconfronteerd met vragen over de reden van de contractverlenging, maar Mekies stelt dat dit allemaal niet klopt.

Verstappen en Red Bull kwamen vlak voor de start van het raceweekend op het circuit van Zandvoort met groot nieuws naar buiten. Ze lieten weten dat Verstappen zijn contract tot en met 2030 heeft verlengd, en daarmee zijn alle geruchten over zijn toekomst de kop ingedrukt. Verstappen lijkt er door zijn nieuwe contract flink op vooruit te gaan op financieel gebied, terwijl er ook veel verhalen rondgingen over de precieze reden van het verlengen van het contract.

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Welke verhalen heeft Rosberg gehoord?

In Zandvoort was oud-wereldkampioen Nico Rosberg aanwezig als analist van Sky Sports. De Duitser sprak op de grid Red Bull-teambaas Mekies aan, en confronteerde hem met de verhalen: "Laurent, ik heb van het kamp van Max gehoord dat één van de redenen is dat ze de manier waarop jij leiding aan het team geeft en de cultuur die jij bewerkstelligt heel fijn vinden. Maar ik moet je ook vragen; ik hoor dingen over tachtig miljoen per jaar. Klopt dat? Komt dat in de buurt? Dat is een groot nummer."

'Dat klopt allebei niet'

Mekies reageerde beleefd op de nogal dringende vragen van Rosberg: "Allebei de statements kloppen niet. Het komt door het vertrouwen dat Max heeft in de tweeduizend mensen in Milton Keynes, die werken aan het chassis en de Power Unit. Hij weet wat onze mensen kunnen en heeft zijn vertrouwen aan ons gegeven voor de toekomst. Ik zal mijn best doen om dat terug te betalen."

Mekies gaat niet direct in op de geruchten over het monstersalaris voor Verstappen: "Hij is voor ons veel meer dan alleen de snelste coureur ter wereld. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we hem zo snel mogelijk een snelle auto kunnen geven."

arone

Posts: 1.213

De snelste coureur ter wereld is Tony Schumacher.

  • 4
  • 25 aug 2026 - 11:44
F1 Nieuws Max Verstappen Nico Rosberg Laurent Mekies Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (6)

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  • F1jos

    Posts: 5.559

    Betalen zullen zij.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 10:18
  • Pietje Bell

    Posts: 36.388

    Een Verstappen fan zat zondag tussen een grote groep Engelsen toen Max crashte.
    Wil niet zeggen dat alle Engelsen die daar waren zo zijn.

    www.instagram.com/p/DcdGVjIibHH/

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 10:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.002

    "Mekies gaat niet direct in op de geruchten over het monstersalaris voor Verstappen: "Hij is voor ons veel meer dan alleen de snelste coureur ter wereld."

    De snelste coureur, die met 112 punten op de 6de plaats staat.... die na dit teleurstellende weekend weer met gespreide benen naast Kelly op zijn scheepje in de Middellandse Zee ligt te dobberen.
    Oh oh, wat hebben ze het toch zwaar....die coureurs!

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 11:03
    • arone

      Posts: 1.213

      De snelste coureur ter wereld is Tony Schumacher.

      • + 4
      • 25 aug 2026 - 11:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.002

      De snelste mens op aarde is Andy Green....met ruim 1200 km. per uur.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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