Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft afstand genomen van een aantal geruchten over de contractverlenging van Max Verstappen. Op de grid in Zandvoort werd hij door Nico Rosberg geconfronteerd met vragen over de reden van de contractverlenging, maar Mekies stelt dat dit allemaal niet klopt.

Verstappen en Red Bull kwamen vlak voor de start van het raceweekend op het circuit van Zandvoort met groot nieuws naar buiten. Ze lieten weten dat Verstappen zijn contract tot en met 2030 heeft verlengd, en daarmee zijn alle geruchten over zijn toekomst de kop ingedrukt. Verstappen lijkt er door zijn nieuwe contract flink op vooruit te gaan op financieel gebied, terwijl er ook veel verhalen rondgingen over de precieze reden van het verlengen van het contract.

Welke verhalen heeft Rosberg gehoord?

In Zandvoort was oud-wereldkampioen Nico Rosberg aanwezig als analist van Sky Sports. De Duitser sprak op de grid Red Bull-teambaas Mekies aan, en confronteerde hem met de verhalen: "Laurent, ik heb van het kamp van Max gehoord dat één van de redenen is dat ze de manier waarop jij leiding aan het team geeft en de cultuur die jij bewerkstelligt heel fijn vinden. Maar ik moet je ook vragen; ik hoor dingen over tachtig miljoen per jaar. Klopt dat? Komt dat in de buurt? Dat is een groot nummer."

'Dat klopt allebei niet'

Mekies reageerde beleefd op de nogal dringende vragen van Rosberg: "Allebei de statements kloppen niet. Het komt door het vertrouwen dat Max heeft in de tweeduizend mensen in Milton Keynes, die werken aan het chassis en de Power Unit. Hij weet wat onze mensen kunnen en heeft zijn vertrouwen aan ons gegeven voor de toekomst. Ik zal mijn best doen om dat terug te betalen."

Mekies gaat niet direct in op de geruchten over het monstersalaris voor Verstappen: "Hij is voor ons veel meer dan alleen de snelste coureur ter wereld. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we hem zo snel mogelijk een snelle auto kunnen geven."