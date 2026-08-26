Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft zijn eerlijke mening gegeven over de invalbeurt van Liam Lawson in Zandvoort. De Nieuw-Zeelander moest instappen vanwege een blessure bij Isack Hadjar, en hij deed het zeker niet slecht. Mekies is dan ook niet ontevreden over het optreden van Lawson.

Red Bull moest voor de laatste editie van de Dutch Grand Prix de nodige veranderingen doorvoeren. Vlak voor het raceweekend was Isack Hadjar geblesseerd geraakt aan zijn pols, en moest Red Bull op zoek naar een oplossing. Ze besloten Lawson door te schuiven, en zijn zitje bij Racing Bulls werd in Zandvoort ingevuld door Yuki Tsunoda. Lawson reed een goede race, en kwam uiteindelijk als zevende over de streep. Hij wist de eer van Red Bull hoog te houden na de uitvalbeurt van Max Verstappen.

Hoe kijkt Red Bull naar de prestaties van Lawson?

Lawson mag tevreden terugkijken op zijn invalbeurt, en ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft mooie woorden voor hem over. Mekies gaf zijn mening over het optreden van Lawson in gesprek met de internationale media: "Liam heeft goed werk geleverd door in de auto te stappen. Het is nooit makkelijk om bij een ander team in de auto te stappen voor een race als deze, en hij heeft ook goed werk afgeleverd."

Lawson kon het hele weekend zijn teamgenoot Verstappen aardig bijhouden, en liet de viervoudig wereldkampioen zelfs even zweten bij de start. Mekies vindt dat Lawson trots op zichzelf mag zijn: "Hij zat slechts een tiende achter Max in de kwalificatie, en pakt met de zevende plaats realistisch gezien het aantal punten dat voor ons mogelijk was."

Krijgt Lawson nog een kans?

Of Lawson over anderhalve week weer een kans krijgt bij Red Bull, of terugkeert bij Racing Bulls, is nog niet helemaal duidelijk. Bij Red Bull hopen ze dat Hadjar op tijd is hersteld voor de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza, maar daar bestaat ook de nodige twijfel over. Het is de verwachting dat Red Bull volgende week met meer nieuws naar buiten zal komen.