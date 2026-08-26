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Red Bull velt oordeel over invalbeurt Lawson

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Red Bull velt oordeel over invalbeurt Lawson

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft zijn eerlijke mening gegeven over de invalbeurt van Liam Lawson in Zandvoort. De Nieuw-Zeelander moest instappen vanwege een blessure bij Isack Hadjar, en hij deed het zeker niet slecht. Mekies is dan ook niet ontevreden over het optreden van Lawson.

Red Bull moest voor de laatste editie van de Dutch Grand Prix de nodige veranderingen doorvoeren. Vlak voor het raceweekend was Isack Hadjar geblesseerd geraakt aan zijn pols, en moest Red Bull op zoek naar een oplossing. Ze besloten Lawson door te schuiven, en zijn zitje bij Racing Bulls werd in Zandvoort ingevuld door Yuki Tsunoda. Lawson reed een goede race, en kwam uiteindelijk als zevende over de streep. Hij wist de eer van Red Bull hoog te houden na de uitvalbeurt van Max Verstappen.

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Hoe kijkt Red Bull naar de prestaties van Lawson?

Lawson mag tevreden terugkijken op zijn invalbeurt, en ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft mooie woorden voor hem over. Mekies gaf zijn mening over het optreden van Lawson in gesprek met de internationale media: "Liam heeft goed werk geleverd door in de auto te stappen. Het is nooit makkelijk om bij een ander team in de auto te stappen voor een race als deze, en hij heeft ook goed werk afgeleverd."

Lawson kon het hele weekend zijn teamgenoot Verstappen aardig bijhouden, en liet de viervoudig wereldkampioen zelfs even zweten bij de start. Mekies vindt dat Lawson trots op zichzelf mag zijn: "Hij zat slechts een tiende achter Max in de kwalificatie, en pakt met de zevende plaats realistisch gezien het aantal punten dat voor ons mogelijk was."

Krijgt Lawson nog een kans?

Of Lawson over anderhalve week weer een kans krijgt bij Red Bull, of terugkeert bij Racing Bulls, is nog niet helemaal duidelijk. Bij Red Bull hopen ze dat Hadjar op tijd is hersteld voor de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza, maar daar bestaat ook de nodige twijfel over. Het is de verwachting dat Red Bull volgende week met meer nieuws naar buiten zal komen.

F1 Nieuws Liam Lawson Laurent Mekies Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (1)

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  • HarryLam

    Posts: 5.688

    Maar Tsunoda deed het net zo goed ook in een vreemde auto.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 14:38

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Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
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8
Audi
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Williams
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 91
  • Podiums 0
  • Grand Prix 47
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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