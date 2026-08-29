De contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing zorgt volgens David Coulthard voor opluchting bij meerdere Formule 1-coureurs. De Nederlander heeft zijn toekomst tot eind 2030 aan de Oostenrijkse renstal verbonden en is daardoor voorlopig niet beschikbaar voor een overstap naar een concurrent.

Verstappen maakte zijn nieuwe contract bekend voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland. Daarmee kwam een einde aan maandenlange speculatie over een mogelijke transfer. Vooral Mercedes werd veelvuldig genoemd als bestemming, waardoor George Russell regelmatig vragen kreeg over zijn toekomst bij de Duitse renstal.

'Russell zal opgelucht ademhalen'

Coulthard denkt dat vooral coureurs met een aflopend contract blij zijn met het nieuws. "Ik kan je vertellen wie opgelucht ademhalen: alle coureurs bij topteams die niet zeker zijn van hun toekomst. Zolang Max met andere topteams kon praten, wist je dat jouw positie onder druk kon komen te staan", vertelt de voormalig Formule 1-coureur in de Up To Speed-podcast.

De Schot weet uit eigen ervaring hoe vervelend die situatie kan zijn. Toen hij van Williams naar McLaren verhuisde, stond er volgens Coulthard zelfs een clausule in zijn eerste contract waardoor het team hem kon vervangen als Michael Schumacher beschikbaar zou komen. "In mijn eerste contract bij McLaren stond dat ze mij konden vervangen door Michael Schumacher. Daar was ik natuurlijk niet bepaald blij mee. In mijn tweede contract stond die bepaling niet meer", legt hij uit.

'Max is voor iedereen een geduchte teamgenoot'

Volgens Coulthard was het destijds voor McLaren belangrijk om de deur open te houden voor Schumacher. "Toen ik van Williams naar McLaren ging, wilde Ron Dennis de mogelijkheid behouden om Michael aan te trekken. Je zag toen al dat hij bezig was aan zijn grote opmars. Dat soort situaties kan voor een coureur behoorlijk onzeker zijn."

De voormalig Grand Prix-winnaar verwacht daarom dat Russell bijzonder blij is met de keuze van Verstappen. "George zal opgelucht ademhalen. Zolang Max beschikbaar was, bleef hij een directe bedreiging voor iedere coureur bij een topteam." Ook Andrea Kimi Antonelli werd eerder gevraagd naar een mogelijke komst van Verstappen als teamgenoot en liet weten daar geen probleem mee te hebben. Coulthard plaatst daar echter een kanttekening bij. "Ik snap dat Kimi zegt dat hij het niet erg zou vinden, maar als jonge coureur weet je soms nog niet wat je allemaal niet weet. Ik denk dat Max voor iedereen een ontzettend moeilijke teamgenoot zou zijn."