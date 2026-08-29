user icon
icon

Verstappen blijft bij Red Bull: "Russell zal opgelucht ademhalen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen blijft bij Red Bull: "Russell zal opgelucht ademhalen"

De contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing zorgt volgens David Coulthard voor opluchting bij meerdere Formule 1-coureurs. De Nederlander heeft zijn toekomst tot eind 2030 aan de Oostenrijkse renstal verbonden en is daardoor voorlopig niet beschikbaar voor een overstap naar een concurrent.

Verstappen maakte zijn nieuwe contract bekend voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland. Daarmee kwam een einde aan maandenlange speculatie over een mogelijke transfer. Vooral Mercedes werd veelvuldig genoemd als bestemming, waardoor George Russell regelmatig vragen kreeg over zijn toekomst bij de Duitse renstal.

Meer over Red Bull Racing Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug

'Russell zal opgelucht ademhalen'

Coulthard denkt dat vooral coureurs met een aflopend contract blij zijn met het nieuws. "Ik kan je vertellen wie opgelucht ademhalen: alle coureurs bij topteams die niet zeker zijn van hun toekomst. Zolang Max met andere topteams kon praten, wist je dat jouw positie onder druk kon komen te staan", vertelt de voormalig Formule 1-coureur in de Up To Speed-podcast.

De Schot weet uit eigen ervaring hoe vervelend die situatie kan zijn. Toen hij van Williams naar McLaren verhuisde, stond er volgens Coulthard zelfs een clausule in zijn eerste contract waardoor het team hem kon vervangen als Michael Schumacher beschikbaar zou komen. "In mijn eerste contract bij McLaren stond dat ze mij konden vervangen door Michael Schumacher. Daar was ik natuurlijk niet bepaald blij mee. In mijn tweede contract stond die bepaling niet meer", legt hij uit.

'Max is voor iedereen een geduchte teamgenoot'

Volgens Coulthard was het destijds voor McLaren belangrijk om de deur open te houden voor Schumacher. "Toen ik van Williams naar McLaren ging, wilde Ron Dennis de mogelijkheid behouden om Michael aan te trekken. Je zag toen al dat hij bezig was aan zijn grote opmars. Dat soort situaties kan voor een coureur behoorlijk onzeker zijn."

De voormalig Grand Prix-winnaar verwacht daarom dat Russell bijzonder blij is met de keuze van Verstappen. "George zal opgelucht ademhalen. Zolang Max beschikbaar was, bleef hij een directe bedreiging voor iedere coureur bij een topteam." Ook Andrea Kimi Antonelli werd eerder gevraagd naar een mogelijke komst van Verstappen als teamgenoot en liet weten daar geen probleem mee te hebben. Coulthard plaatst daar echter een kanttekening bij. "Ik snap dat Kimi zegt dat hij het niet erg zou vinden, maar als jonge coureur weet je soms nog niet wat je allemaal niet weet. Ik denk dat Max voor iedereen een ontzettend moeilijke teamgenoot zou zijn."

F1 bekijker

Posts: 511

Is nooit sprake van geweest dus onzin...

  • 3
  • 29 aug 2026 - 10:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.390

    Wat een blijdschap overal. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw...

    • + 1
    • 29 aug 2026 - 08:38
    • schwantz34

      Posts: 42.716

      Wat een blijdschap overal. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw...


      geen F1 titel voor Sjors, maar wel in ondertrouw....

      • + 2
      • 29 aug 2026 - 10:02
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.033

      .....vakantie voorbij...

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 10:04
    • Need5Speed

      Posts: 4.390

      Moest "het zonnetje lacht" zijn...
      Het was al weer wat jaartjes terug, de koters zijn alweer (bijna) volwassen ;)

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 10:11
    • F1 bekijker

      Posts: 511

      Tering Tubbies.

      • + 2
      • 29 aug 2026 - 10:59
  • Skoda F1

    Posts: 819

    Maakt volgens mij niet veel uit voor jack! Dan was hij tweede coureur achter max geweest..

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 09:20
    • Skoda F1

      Posts: 819

      Oja ik mocht jack zeggen van Kimi! Want jack is namelijk Kimi zijn nieuwe bitch..

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 09:40
  • Snork

    Posts: 22.992

    Sjors is met Kimi aan de andere zijde van de garage hoe dan ook de Sjors.
    Dan kan hij nog zo hard proberen om andere coureurs een straf aan te naaien via de board radio, tijdens een warm-up plotseling vol te remmen en te roepen dar Max hem voorbij ging in de warm-up, deze glibberaal is de Sjors.
    Go Kimi!

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 10:22
    • RonHymer

      Posts: 331

      Keihard gillen dat hij de team game wilde spelen afgelopen race. Ongeveer 1 ronde na hij op kop lag. Gelukkig werd hij op zijn wenken bediend. Alleen niet helemaal hoe hij het in gedachten had.

      • + 2
      • 29 aug 2026 - 11:10
  • F1 bekijker

    Posts: 511

    Is nooit sprake van geweest dus onzin...

    • + 3
    • 29 aug 2026 - 10:58
    • Illym3ns

      Posts: 244

      Exact. De pers en alle sensatiegeile droeftoeters hadden het maar over Silly Season... Allemaal speculaties de wereld in roepen omdat ze aandacht tekort komen en zo graag er bij willen horen.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 14:08
  • Larry Perkins

    Posts: 67.508

    Toffe Toto: “Whahahahaha, hihihi, hohoho, hahahahaha, giechel de giechel de giechel, hihihi, kom niet meer bij, kom niet meer bij, kom niet meer bij, hahahahaha, hihihi, hohoho, rol van de bank, van de bank, van de bank, hahahahaha, hihihi. En nou denkt George… whahahahaha… dat hij een contract… hihihi… verlenging krijgt, hahaha, lol… Kan iemand mij op de bank tillen?”

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 14:24

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar