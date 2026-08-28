Volgens David Coulthard klopt er niets van de claim dat er een leegloop heeft plaatsgevonden bij Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal zijn er in de afgelopen jaren veel grote namen vertrokken, maar volgens Coulthard heerst er achter de schermen een ander gevoel.

Het succesteam van Red Bull is in de afgelopen jaren uit elkaar gevallen. Belangrijke namen zoals Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall en Will Courtenay vertrokken, teambaas Christian Horner werd ontslagen en Helmut Marko ging met pensioen. Daarnaast zal ook Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase vertrekken. Daar tegenover staat wel dat Red Bull Tom Hart zover heeft gekregen om te blijven en de nieuwe race-engineer van Verstappen te worden, terwijl de komst van Gwen Lagrue ook is aangekondigd.

'Dat aantal ligt een stuk hoger'

Waar veel mensen het hebben over een leegloop, ziet oud-coureur en analist David Coulthard dat anders. De Schot stelt in de podcast Up To Speed dat er geen reden tot paniek was: "Ik sprak laatst met iemand van Red Bull. Ze kwamen toen met cijfers, van het totaal aantal mensen dat is vertrokken tegenover het aantal mensen dat van de concurrentie is overgestapt naar Red Bull."

"Het aantal mensen dat zich bij Red Bull had aangesloten, lag een stuk hoger dan het aantal mensen dat was vertrokken. En als je kijkt naar Red Bull Powertrains, dan hebben ze dat ook vanaf nul opgebouwd. Ze hebben daar enkele honderden mensen voor naar Red Bull gehaald, en die kwamen allemaal van andere F1-teams."

Waardoor ontstaan deze verhalen?

Coulthard is van mening dat alle verhalen over een leegloop vooral passen bij de situatie waarin Red Bull zich bevindt: "Het is denk ik zo'n geval waar de verhaallijn die naar voren wordt geschoven goed paste bij het idee dat alles misging. Maar het gebeurt gewoon de hele tijd. Alle teams zijn voortdurend mensen aan het aannemen en ontslaan en er gaan de hele tijd mensen met gardening leave."

De Schotse oud-coureur vindt het allemaal wat te ver gaan: "Ik zie de situatie bij Red Bull dan ook niet als iets unieks. Ja, mensen als Adrian Newey zijn wat groter en ze hebben de leiding in die jaren goed genomen, maar de sport is vandaag de dag zo complex dat één persoon niet langer de doorslaggevende factor kan zijn."