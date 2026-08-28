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Veelgehoorde Red Bull-claim met de grond gelijk gemaakt

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Veelgehoorde Red Bull-claim met de grond gelijk gemaakt

Volgens David Coulthard klopt er niets van de claim dat er een leegloop heeft plaatsgevonden bij Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal zijn er in de afgelopen jaren veel grote namen vertrokken, maar volgens Coulthard heerst er achter de schermen een ander gevoel.

Het succesteam van Red Bull is in de afgelopen jaren uit elkaar gevallen. Belangrijke namen zoals Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall en Will Courtenay vertrokken, teambaas Christian Horner werd ontslagen en Helmut Marko ging met pensioen. Daarnaast zal ook Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase vertrekken. Daar tegenover staat wel dat Red Bull Tom Hart zover heeft gekregen om te blijven en de nieuwe race-engineer van Verstappen te worden, terwijl de komst van Gwen Lagrue ook is aangekondigd.

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'Dat aantal ligt een stuk hoger'

Waar veel mensen het hebben over een leegloop, ziet oud-coureur en analist David Coulthard dat anders. De Schot stelt in de podcast Up To Speed dat er geen reden tot paniek was: "Ik sprak laatst met iemand van Red Bull. Ze kwamen toen met cijfers, van het totaal aantal mensen dat is vertrokken tegenover het aantal mensen dat van de concurrentie is overgestapt naar Red Bull."

"Het aantal mensen dat zich bij Red Bull had aangesloten, lag een stuk hoger dan het aantal mensen dat was vertrokken. En als je kijkt naar Red Bull Powertrains, dan hebben ze dat ook vanaf nul opgebouwd. Ze hebben daar enkele honderden mensen voor naar Red Bull gehaald, en die kwamen allemaal van andere F1-teams."

Waardoor ontstaan deze verhalen?

Coulthard is van mening dat alle verhalen over een leegloop vooral passen bij de situatie waarin Red Bull zich bevindt: "Het is denk ik zo'n geval waar de verhaallijn die naar voren wordt geschoven goed paste bij het idee dat alles misging. Maar het gebeurt gewoon de hele tijd. Alle teams zijn voortdurend mensen aan het aannemen en ontslaan en er gaan de hele tijd mensen met gardening leave."

De Schotse oud-coureur vindt het allemaal wat te ver gaan: "Ik zie de situatie bij Red Bull dan ook niet als iets unieks. Ja, mensen als Adrian Newey zijn wat groter en ze hebben de leiding in die jaren goed genomen, maar de sport is vandaag de dag zo complex dat één persoon niet langer de doorslaggevende factor kan zijn."

Joeppp

Posts: 8.782

Het maakt natuurlijk wel een verschil of de chef wielmoeren vertrekt of de teambaas, je hoofdontwerper, race engineer en ga zo maar door.

  • 3
  • 28 aug 2026 - 10:39
F1 Nieuws David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (14)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.386

    Bij Red Bull Racing werken ongeveer 1400 mensen. Als daarvan 140 zouden vertrekken in een jaar heb je het over een verloop van 10%.
    Natuurlijk zijn er een paar belangrijke mensen vertrokken maar dan nog - er zijn honderden belangrijke mensen in een raceteam.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 10:23
    • f(1)orum

      Posts: 10.357

      Ik snap dat juist Coulthard de boel relativeert gezien zijn relatie met Red Bull, maar het gaat hier m.i. niet zozeer om kwantiteit, maar kwaliteit. Aantallen mensen die vertrekken of komen zijn leuke feitjes, maar het gaat toch ook over het kaliber van de mensen die komen en gaan. Terwijl idd bij RB/FORD PT kwalitatief erg goede mensen zijn binnengehaald, zijn er bij RBR wel een aantal zeer hoog gekwalificeerde mensen vertrokken: Horner, Newey, Marshall, Wheatley, Courtenay, Skinner en binnenkort GP. Zij allen vormden de backbone van RBR successen en dat kun je niet zomaar 1,2,3 herstellen.

      • + 3
      • 28 aug 2026 - 10:40
    • Regenrace

      Posts: 2.905

      Leegloop en aanvulling zijn een continu proces - met soms een kleine versnelling en dan weer rustiger vaarwater. Dat maakt al die berichten daarover een vorm van wijsneuzerige hijgerigheid. Immers het is onmogelijk om aan te tonen, en zeker niet door buitenstaanders, wat dat betekent voor de totale kwaliteit of verschuiving daarvan. Je kunt hooguit naar de resultaten kijken, maar dat kan iedere sukkel ook. Daar heb je geen interpretatiegoeroe's voor nodig.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 11:05
    • f(1)orum

      Posts: 10.357

      Resultaten zijn uiteindelijk alles waar het (in de F1) om draait. Dat weet toch zelfs iedere sukkel?

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 11:11
    • Snork

      Posts: 22.988

      Huh, wat?

      • + 1
      • 28 aug 2026 - 12:05
    • The Wolf

      Posts: 1.442

      Bijna weekend....drank

      • + 1
      • 28 aug 2026 - 12:29
    • f(1)orum

      Posts: 10.357

      In dat geval telt mijn weekend 7 dagen....

      • + 1
      • 28 aug 2026 - 12:33
  • Joeppp

    Posts: 8.782

    Het maakt natuurlijk wel een verschil of de chef wielmoeren vertrekt of de teambaas, je hoofdontwerper, race engineer en ga zo maar door.

    • + 3
    • 28 aug 2026 - 10:39
  • The Wolf

    Posts: 1.442

    David Coulthard lijkt vooral te kijken naar de kwantiteit van het aantal poppetjes (miss gesproken vanuit rol van Red Bull ambassadeur). Ik zou de nadruk leggen op de kwaliteit en vooral de symbolische waarde van vertrekkende sleutelfiguren.
    Met het verlies van Horner (ontslagen), Marko (pensioen) en Newey (verhuisd) is de absolute kern van het Red Bull uit de glorietijden weggeslagen.
    F1 personeel is vaak loyaal aan leiders. Bij vertrek van sleutelfiguren gaan mogelijk ambitieuze engineers twijfelen die hun loopbaan aan die personen verbonden hebben, dus het team moet waken voor een kettingreactie effect.
    Coulthard zegt dat de sport te complex is voor 1 persoon. Dat klopt miss voor de data, maar niet voor rust en de politiek binnen een team. Gelijktijdig wegvallen van het management zorgd voor een gat wat je niet zomaar even opvult met honderd nieuwe mensen.
    Het is dus ook niet zo gek dat red Bull er alles aan gelegen was om Verstappen binnen boord te houden. Dit is momenteel de belangrijkste factor om toptechnici te trekken of te behouden.

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 10:42
  • Maximo

    Posts: 9.905

    Ik heb het idee dat nu Max zich ook opnieuw gecommiteerd heeft aan RB dit wel eens de definitieve omslag kan betekenen voor de algehele sfeer bij RB. Mekkies heeft het vertrouwen van Max en dat zal uitstralen naar al het personeel bij RB, vertouwen in de leiding is heel belangrijk bij een groot bedrijf en dat lijkt nu toch echt te ontstaan na een periode van onrust.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 10:45
    • Joeppp

      Posts: 8.782

      Dat zou je denken maar het is dan wel gek dat Lambiase weggaat.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 10:50
    • Pietje Bell

      Posts: 36.454

      @Joeppp, naar wat Max vertelde zou GP gek zijn als hij dat aanbod bij McLaren af zou slaan. GP heeft eerst met Max overlegd. Hij heeft een gezin en moet aan de toekomst denken. Een flinke promotie en een gigantische salaris verhoging. Hij stond vierkant achter zijn besluit. Aldus Max destijds.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 10:58

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1
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2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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Audi
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-
Bahrein
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China
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Japan
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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