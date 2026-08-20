David Coulthard verwacht niet dat de Formule 1 ooit nog terugkeert naar Zandvoort. De voormalig Formule 1-coureur ziet vooral fysieke en commerciële beperkingen als reden voor het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. Volgens de Schot is het daarom tijd om afscheid te nemen van het Nederlandse circuit.

Zandvoort maakt zich dit weekend op voor de laatste geplande Grand Prix. De Formule 1 keerde in 2021 na 35 jaar afwezigheid terug naar het circuit, mede dankzij de enorme populariteit van Max Verstappen. De Nederlandse organisatie besloot echter geen nieuw contract voor na 2026 te tekenen, waardoor de race na dit weekend voorlopig van de kalender verdwijnt.

Coulthard ziet weinig mogelijkheden voor Zandvoort

Coulthard denkt dat Zandvoort vooral tegen de grenzen van het circuit aanloopt. "Zandvoort is in feite omringd door natuurgebied en de duinen. Daardoor zijn de mogelijkheden om uit te breiden heel beperkt. Het circuit kan niet zomaar groter worden, terwijl de Formule 1 commercieel juist steeds meer vraagt", legt de voormalig Red Bull-coureur uit in de podcast Up To Speed.

Volgens Coulthard wordt het daardoor lastig om de Nederlandse Grand Prix financieel aantrekkelijk te houden. "Voor de organisatie wordt het waarschijnlijk steeds moeilijker om op dezelfde manier door te gaan. Tegelijkertijd staan er andere landen klaar om onderdeel te worden van de Formule 1. Zij kunnen nieuwe, moderne faciliteiten bouwen en bieden daardoor andere mogelijkheden."

'We moeten Zandvoort bedanken, maar de reis is voorbij'

Toch heeft Coulthard niets dan lof voor het circuit. De Schot boekte er zelf een belangrijke overwinning in zijn loopbaan. "Ik vind Zandvoort een fantastisch circuit. Mijn eerste internationale overwinning in de Formule 3 behaalde ik hier als jonge coureur. Ook de Paddock Club vind ik geweldig, omdat je vanaf daar een prachtig zicht hebt op de eerste bocht."

Toch denkt de voormalig F1-coureur dat het doek definitief valt voor Zandvoort. "Er zijn ontzettend veel redenen om Zandvoort te bedanken en te complimenteren. Maar ik denk dat het verhaal hier eindigt. Ik geloof niet dat we hier ooit nog met de Formule 1 terugkomen. Dus geniet van deze periode zolang het nog kan."