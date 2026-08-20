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Slecht nieuws voor Nederlandse F1-fans: "Zandvoort komt nooit meer terug"

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Slecht nieuws voor Nederlandse F1-fans: "Zandvoort komt nooit meer terug"

David Coulthard verwacht niet dat de Formule 1 ooit nog terugkeert naar Zandvoort. De voormalig Formule 1-coureur ziet vooral fysieke en commerciële beperkingen als reden voor het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. Volgens de Schot is het daarom tijd om afscheid te nemen van het Nederlandse circuit.

Zandvoort maakt zich dit weekend op voor de laatste geplande Grand Prix. De Formule 1 keerde in 2021 na 35 jaar afwezigheid terug naar het circuit, mede dankzij de enorme populariteit van Max Verstappen. De Nederlandse organisatie besloot echter geen nieuw contract voor na 2026 te tekenen, waardoor de race na dit weekend voorlopig van de kalender verdwijnt.

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Coulthard ziet weinig mogelijkheden voor Zandvoort

Coulthard denkt dat Zandvoort vooral tegen de grenzen van het circuit aanloopt. "Zandvoort is in feite omringd door natuurgebied en de duinen. Daardoor zijn de mogelijkheden om uit te breiden heel beperkt. Het circuit kan niet zomaar groter worden, terwijl de Formule 1 commercieel juist steeds meer vraagt", legt de voormalig Red Bull-coureur uit in de podcast Up To Speed.

Volgens Coulthard wordt het daardoor lastig om de Nederlandse Grand Prix financieel aantrekkelijk te houden. "Voor de organisatie wordt het waarschijnlijk steeds moeilijker om op dezelfde manier door te gaan. Tegelijkertijd staan er andere landen klaar om onderdeel te worden van de Formule 1. Zij kunnen nieuwe, moderne faciliteiten bouwen en bieden daardoor andere mogelijkheden."

'We moeten Zandvoort bedanken, maar de reis is voorbij'

Toch heeft Coulthard niets dan lof voor het circuit. De Schot boekte er zelf een belangrijke overwinning in zijn loopbaan. "Ik vind Zandvoort een fantastisch circuit. Mijn eerste internationale overwinning in de Formule 3 behaalde ik hier als jonge coureur. Ook de Paddock Club vind ik geweldig, omdat je vanaf daar een prachtig zicht hebt op de eerste bocht."

Toch denkt de voormalig F1-coureur dat het doek definitief valt voor Zandvoort. "Er zijn ontzettend veel redenen om Zandvoort te bedanken en te complimenteren. Maar ik denk dat het verhaal hier eindigt. Ik geloof niet dat we hier ooit nog met de Formule 1 terugkomen. Dus geniet van deze periode zolang het nog kan."

Ernie5335

Posts: 5.977

Weer zo'n misleidende kop met een voorbarige conclusie 😡

Er staat: "David Coulthard VERWACHT niet dat de Formule 1 ooit nog terugkeert naar Zandvoort."

Maar de uit zijn duim zuigende, overdrijvende "journalist" maakt er meteen van:
"Slecht nieuws voor Nederlandse F1-fans: "Zandvoort komt noo... [Lees verder]

  • 3
  • 20 aug 2026 - 12:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 David Coulthard GP Nederland 2026

Reacties (13)

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  • Ernie5335

    Posts: 5.977

    Weer zo'n misleidende kop met een voorbarige conclusie 😡

    Er staat: "David Coulthard VERWACHT niet dat de Formule 1 ooit nog terugkeert naar Zandvoort."

    Maar de uit zijn duim zuigende, overdrijvende "journalist" maakt er meteen van:
    "Slecht nieuws voor Nederlandse F1-fans: "Zandvoort komt nooit meer terug"

    Het echte slechte nieuws is sigenlijk het bedenkelijke niveau van de verhalenbreiers hier 😢

    • + 3
    • 20 aug 2026 - 12:33
    • Ernie5335

      Posts: 5.977

      *eigenlijk 😉

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 12:34
    • Regenrace

      Posts: 2.874

      Goed nieuws! Breaking nieuws! Mijn ramenlapper roept het tegenovergestelde!

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 12:47
    • Larry Perkins

      Posts: 67.273

      En gisteren heeft dezelfde schrijvert hetzelfde nieuws al gebracht, alleen stond er toen een andere kop boven:
      Zandvoort ontvangt stortvloed aan complimenten: "Het Max Verstappen-festival!"
      (gepubliceerd op 19 augustus 2026 om 14.46 uur)

      • + 1
      • 20 aug 2026 - 13:06
    • TheStijg

      Posts: 4.050

      Het is wonderbaarlijk dat deze s!te ondanks het niveau v/e schoolkrant, zo populair is.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 13:29
  • snailer

    Posts: 34.508

    Slecht nieuws. Russell moet nu naar achterhoeden team. Weg naar RBR afgesloten.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 12:34
  • TylaHunter

    Posts: 10.872

    Denk dat dit ook geld voor Donington Park, Jerez en andere circuits met F1 historie die zijn ontworpen op een hele andere tijdsgeest van de sport.

    Ik denk dat deze stint het circuit uberhaupt heeft gered. Namelijk het is gemoderniseerd voor de komende 20 a 30 jaar om tenminste Grade 2 races te mogen doen mocht de Grade 1 na 10 jaar vervallen.

    En dat was niet mogelijk zonder de publieke superboom die Verstappen heeft gebracht. En die 2de Max Verstsppen gaat Nederland ook niet weer krijgen in dat tijdsbestek.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 12:34
  • The Wolf

    Posts: 1.332

    Ja maar Tommy zegt, ja maar Tommy zegt...

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 12:43
  • shakedown

    Posts: 1.952

    Maar waarom moet alles steeds groter en groter worden? Als dat gedoe rondom een race is een van de redenen dat ik niet meer naar races toega. Ik verwacht simpel een race programma. Kan van alles zijn. F4, F3, F2, F1, Porsche GT maar ook de clio cup (ja ik ben oud) Aygo cup of zelfs zoals vroeger de Volvo 340 cup. Al dat gedoe met muziek en andere entertainment boeit me niet, maar betaal ik wel voor. Ik wil camping en races...

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 12:44
    • StevenQ

      Posts: 10.692

      Maar in Zandvoort is het al erg lastig de F1 en diverse ondersteunende raceklasses allemaal kwijt te kunnen

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 13:02
  • Need5Speed

    Posts: 4.341

    Als het nodig is om uitgevallen races elders te vervangen dan moet het mogelijk zijn om tegen een sterk gereduceerde fee alsnog een GP van Zandvoort te organiseren.
    Zandvoort lag tot dit jaar vast voor 35 miljoen per race, de volgende serie zou vast een stuk meer moeten hebben kosten want ze concurreren met races in het Midden Oosten en dat was natuurlijk niet haalbaar.

    Maar een invalrace concurreert met een fee van 0. Het hangt van de FOM af hoe ver ze willen zakken om het dan alsnog mogelijk te maken.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 12:45
  • Larry Perkins

    Posts: 67.273

    De genoemde podcast…

    BRUTALE Cadillac-ontslagprocedure uitgelegd! | Up To Speed
    38,40 minuten, vanaf minuut 30,15 over Zandvoort.
    urlr.me/nAEbv2

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 13:06
  • Larry Perkins

    Posts: 67.273

    Coulthard: "Zandvoort is in feite omringd door natuurgebied en de duinen. Daardoor zijn de mogelijkheden om uit te breiden heel beperkt. Het circuit kan niet zomaar groter worden, terwijl de Formule 1 commercieel juist steeds meer vraagt.

    Dit is echt een hele rare en vreemde uitspraak van Coulthard. Nergens is ook maar één keer beperkte mogelijkheden om uit te breiden als reden opgevoerd. De echte reden is het financiële risico en niets anders!

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 13:18

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
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