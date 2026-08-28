Videoland heeft een nieuwe stap gezet in de overname van Viaplay. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat DPG Media de van oorsprong Scandinavische streamingdienst ging overnemen, en dat betekent dat de uitzendrechten van de Formule 1 ook gaan verschuiven. DPG Media heeft de voorgenomen overname nu aangemeld bij het ACM.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. De dienst had grootse plannen, maar al in de eerste weken liepen ze tegen enorme kritiek aan. Zo waren veel fans niet blij dat ze commentator Olav Mol niet hadden vastgelegd, viel de kwaliteit van de streams tegen en was er kritiek op de uitzendingen. De kritiek verdween niet, en het moederbedrijf van Viaplay kreeg zelfs te maken met financiële problemen. Toch kwam het als een verrassing toen duidelijk werd dat Videoland Viaplay ging overnemen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Er is nu een nieuwe stap gezet in het overnameproces, zo meldt Marketing Report. DPG Media heeft de voorgenomen overname namelijk aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De concentratiemelding is op 24 augustus ingediend bij de ACM door Videoland B.V., en belanghebbenden die bezwaar hebben of opmerkingen willen maken, kunnen zich tot 3 september melden.

De ACM heeft in deze fase in principe vier weken de tijd om te stellen of de overname de concurrentie kan beperken. Mocht de toezichthouder formeel aanvullende informatie opvragen, dan wordt de behandeltermijn tijdelijk stilgezet. Het kan dus nog eventjes duren voordat men weet wanneer de Formule 1 in Nederland bij een nieuwe zender te zien zal zijn.

Wanneer is de Formule 1 te zien bij Videoland?

Viaplay zal de F1-sessies voorlopig dan ook blijven uitzenden, en het is nog niet duidelijk hoe de overstap er precies uit gaat zien. In aanloop naar de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend werd wel duidelijk dat de mensen die de F1-uitzendingen verzorgen, meeverhuizen naar Videoland. Presentatrice Amber Brantsen bevestigde dat nadat veel fans zich afvroegen hoe de F1-uitzendingen er bij Videoland uit gaan zien.