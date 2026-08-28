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Videoland zet nieuwe stap in Viaplay-overname

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Videoland zet nieuwe stap in Viaplay-overname

Videoland heeft een nieuwe stap gezet in de overname van Viaplay. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat DPG Media de van oorsprong Scandinavische streamingdienst ging overnemen, en dat betekent dat de uitzendrechten van de Formule 1 ook gaan verschuiven. DPG Media heeft de voorgenomen overname nu aangemeld bij het ACM.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. De dienst had grootse plannen, maar al in de eerste weken liepen ze tegen enorme kritiek aan. Zo waren veel fans niet blij dat ze commentator Olav Mol niet hadden vastgelegd, viel de kwaliteit van de streams tegen en was er kritiek op de uitzendingen. De kritiek verdween niet, en het moederbedrijf van Viaplay kreeg zelfs te maken met financiële problemen. Toch kwam het als een verrassing toen duidelijk werd dat Videoland Viaplay ging overnemen.

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Wat gaat er nu gebeuren?

Er is nu een nieuwe stap gezet in het overnameproces, zo meldt Marketing Report. DPG Media heeft de voorgenomen overname namelijk aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De concentratiemelding is op 24 augustus ingediend bij de ACM door Videoland B.V., en belanghebbenden die bezwaar hebben of opmerkingen willen maken, kunnen zich tot 3 september melden.

De ACM heeft in deze fase in principe vier weken de tijd om te stellen of de overname de concurrentie kan beperken. Mocht de toezichthouder formeel aanvullende informatie opvragen, dan wordt de behandeltermijn tijdelijk stilgezet. Het kan dus nog eventjes duren voordat men weet wanneer de Formule 1 in Nederland bij een nieuwe zender te zien zal zijn. 

Wanneer is de Formule 1 te zien bij Videoland?

Viaplay zal de F1-sessies voorlopig dan ook blijven uitzenden, en het is nog niet duidelijk hoe de overstap er precies uit gaat zien. In aanloop naar de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend werd wel duidelijk dat de mensen die de F1-uitzendingen verzorgen, meeverhuizen naar Videoland. Presentatrice Amber Brantsen bevestigde dat nadat veel fans zich afvroegen hoe de F1-uitzendingen er bij Videoland uit gaan zien. 

koppie toe

Posts: 5.536

Met de zelfde mensen overstappen blijft het niks en wordt het niks.
Gewoon Viaplay 2.0.

  • 5
  • 28 aug 2026 - 10:47
F1 Nieuws Viaplay Videoland

Reacties (4)

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  • Starscreamer

    Posts: 1.500

    Geen Olav :(
    Aan de andere kant voor die paar tientjes F1TV Pro hoef ik geen videoland.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 10:34
  • koppie toe

    Posts: 5.536

    Met de zelfde mensen overstappen blijft het niks en wordt het niks.
    Gewoon Viaplay 2.0.

    • + 5
    • 28 aug 2026 - 10:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.026

      Ik ben met Amber al tevreden....de rest mag aardappelen gaan steken.

      • + 3
      • 28 aug 2026 - 11:58
  • Flexwing

    Posts: 531

    Had toch al videoland dus komt mooi uit.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 13:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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7
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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