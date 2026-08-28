Het team van Ferrari heeft een eerbetoon voor Michael Schumacher gepresenteerd voor de aankomende Italiaanse Grand Prix. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen op Monza rijden in aangepaste racepakken met meerdere verwijzingen naar de zevenvoudig wereldkampioen. Het is de verwachting dat ze ook een speciale livery zullen onthullen.

Het team van Ferrari rijdt sinds een paar jaar met een speciale kleurstelling tijdens de thuisrace op het circuit van Monza. In de afgelopen jaren kwamen ze al met mooie eerbetonen aan de successen in de 24 uur van Le Mans en aan Niki Lauda. Deze acties werden met veel lof ontvangen, en ze gaan nu weer iets speciaals doen. Na een aantal hints heeft Ferrari nu de speciale racepakken onthuld voor de thuisrace op Monza.

Prachtige details

Charles Leclerc en Lewis Hamilton zullen in Monza speciale racepakken dragen. Op het eerste oog lijken er weinig veranderingen te zijn doorgevoerd, maar wie beter kijkt ziet een aantal mooie details. Zo is het logo van Schumacher te zien op de heupen van de coureurs en zijn er op de rug en op de raceschoenen zeven sterren te zien. Dit is vanzelfsprekend een verwijzing naar de zeven wereldtitels van Schumacher, waarvan hij er vijf in dienst van Ferrari veroverde.

Wat gaat er nog meer gebeuren?

Ferrari heeft de speciale livery voor de Italiaanse Grand Prix nog niet gedeeld, maar het is de verwachting dat dit in de komende dagen wel gaat gebeuren. Volgens Italiaanse media gaat Ferrari rijden met een speciale livery die zal verwijzen naar de kleurstelling waarmee Schumacher in 1996 in zijn eerste jaar voor Ferrari mee reed. Dat zou dus betekenen dat er zwarte accenten aan de auto's worden toegevoegd en dat de velgen mogelijk goud van kleur zullen zijn.

In de promotievideo die Ferrari deelde is te zien hoe Hamilton en Leclerc poseren voor twee auto's die deels onder een doek zijn verborgen. Eén van de auto's is de auto van Schumacher uit 1996, terwijl de tweede bolide overduidelijk de auto van dit seizoen is.