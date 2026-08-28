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Ferrari onthult prachtig eerbetoon aan Schumacher

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Ferrari onthult prachtig eerbetoon aan Schumacher

Het team van Ferrari heeft een eerbetoon voor Michael Schumacher gepresenteerd voor de aankomende Italiaanse Grand Prix. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen op Monza rijden in aangepaste racepakken met meerdere verwijzingen naar de zevenvoudig wereldkampioen. Het is de verwachting dat ze ook een speciale livery zullen onthullen.

Het team van Ferrari rijdt sinds een paar jaar met een speciale kleurstelling tijdens de thuisrace op het circuit van Monza. In de afgelopen jaren kwamen ze al met mooie eerbetonen aan de successen in de 24 uur van Le Mans en aan Niki Lauda. Deze acties werden met veel lof ontvangen, en ze gaan nu weer iets speciaals doen. Na een aantal hints heeft Ferrari nu de speciale racepakken onthuld voor de thuisrace op Monza.

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Prachtige details

Charles Leclerc en Lewis Hamilton zullen in Monza speciale racepakken dragen. Op het eerste oog lijken er weinig veranderingen te zijn doorgevoerd, maar wie beter kijkt ziet een aantal mooie details. Zo is het logo van Schumacher te zien op de heupen van de coureurs en zijn er op de rug en op de raceschoenen zeven sterren te zien. Dit is vanzelfsprekend een verwijzing naar de zeven wereldtitels van Schumacher, waarvan hij er vijf in dienst van Ferrari veroverde.

Wat gaat er nog meer gebeuren?

Ferrari heeft de speciale livery voor de Italiaanse Grand Prix nog niet gedeeld, maar het is de verwachting dat dit in de komende dagen wel gaat gebeuren. Volgens Italiaanse media gaat Ferrari rijden met een speciale livery die zal verwijzen naar de kleurstelling waarmee Schumacher in 1996 in zijn eerste jaar voor Ferrari mee reed. Dat zou dus betekenen dat er zwarte accenten aan de auto's worden toegevoegd en dat de velgen mogelijk goud van kleur zullen zijn.

In de promotievideo die Ferrari deelde is te zien hoe Hamilton en Leclerc poseren voor twee auto's die deels onder een doek zijn verborgen. Eén van de auto's is de auto van Schumacher uit 1996, terwijl de tweede bolide overduidelijk de auto van dit seizoen is.

The Wolf

Posts: 1.443

Hierbij wat lof van mijn kant. Een eerbetoon aan Michael Schumacher is altijd mooi. Eigenlijk de lijn nog verder trekken, beide rijders met de helm in de Schumacher kleuren, de een met de 90s helm, de ander met de latere rode helm. En verder verwacht ik gouden velgen onder de wagen (al oogt dat o... [Lees verder]

  • 1
  • 28 aug 2026 - 11:02
F1 Nieuws Michael Schumacher Ferrari

Reacties (4)

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  • The Wolf

    Posts: 1.441

    Hierbij wat lof van mijn kant. Een eerbetoon aan Michael Schumacher is altijd mooi. Eigenlijk de lijn nog verder trekken, beide rijders met de helm in de Schumacher kleuren, de een met de 90s helm, de ander met de latere rode helm. En verder verwacht ik gouden velgen onder de wagen (al oogt dat ongetwijfeld bij deze wielen niet zo mooi als bij de gouden BBS velgen destijds)

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 11:02
  • hupholland

    Posts: 10.186

    this year should be good, zegt Hamilton. Ik ben echt benieuwd, de elektromotor gaat op papier een kleinere rol spelen doordat ie (iig in kwalificatie) beperkt is tot 5kwh, maar het opwekken zal daarentegen een stuk lastiger worden. Het feit dat Mercedes hier wel een gridpenalty durft te nemen (normaal niet persé het beste circuit daarvoor) geeft misschien wel aan dat zij veel vertrouwen hebben. Red Bull schijnt de beste ICE te hebben, gaan we daar dan misschien eens iets van zien? en Ferrari komt precies hier met een upgrade van de PU.. of Norris voor 3 op een rij? eigenlijk wel jammer dat we nu weer een week stil liggen, dit was altijd het weekend van Spa, met de week daarna Monza. Mensen klagen altijd over alles wat veranderd, dat vind ik nu dus echt een waardeloze verandering. Die 2 horen bij elkaar, in de nazomer en bij de hervatting van het seizoen.

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 11:10
  • MrStef85

    Posts: 6.616

    Mooi en subtiel.

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 11:39
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.913

    Och gouden velgen op een Ferrari.. Mij kan je opvegen hoor.

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 12:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (57)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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