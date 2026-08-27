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'Racing Bulls test met eigen Red Bull-vleugel'

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'Racing Bulls test met eigen Red Bull-vleugel'

Het lijkt erop dat ook het team van Racing Bulls test met een eigen variant van een macarenavleugel. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull is vandaag aanwezig op Imola, waar ze een filmdag uitvoeren, en daar zouden ze voor het eerst rijden met deze innovatie.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe aerodynamische regels en heeft de actieve aerodynamica zijn herintrede gemaakt. Dit betekent dat de teams rijden met bewegende elementen op de voor- en achtervleugels en ze hebben veel ontwikkelingsvrijheid gekregen. Dit valt vooral op bij de achtervleugels, want de ontwerpen van de Straight Mode lopen sterk uiteen. Ferrari introduceerde tijdens de wintertest een vleugel waarbij het bovenste element volledig roteerde, en dit design kreeg al snel de naam macarenavleugel.

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Speciale test

Ferrari's idee trok de aandacht, en in de afgelopen maanden kwamen Red Bull en McLaren al met eigen varianten. Nu lijkt ook Racing Bulls te experimenteren met deze vleugel tijdens de filmdag op het circuit van Imola. Het Italiaanse medium F1inGenerale meldt dat Racing Bulls hun macarenavleugel vandaag uittest, en als de feedback positief is, kan deze achtervleugel worden geïntroduceerd tijdens het raceweekend op Monza. Daar kan deze vleugel zeer nuttig zijn, gezien het feit dat er veel lange rechte stukken zijn op het iconische circuit.

Wat is het doel van de test?

De vleugel wordt volgens F1inGenerale vandaag uitgetest tijdens een filmdag, wat betekent dat de coureurs niet te veel mogen rijden en speciale banden moeten gebruiken. Vanochtend zat Arvid Lindblad achter het stuur van de auto, en het is de verwachting dat Liam Lawson vanmiddag ook rijdt. De Nieuw-Zeelander viel afgelopen weekend in Zandvoort nog in bij Racing Bulls en kwam gisteren namens de Oostenrijkse renstal in actie tijdens een bandentest op Mugello. Van de vleugel zelf zijn nog geen beelden opgedoken.

Drukke dag voor Racing Bulls

Racing Bulls werkt naast een filmdag, ook een TPC-test af op het circuit van Imola. De oudere auto wordt ingezet voor Nikola Tsolov. De Bulgaarse Formule 2-kampioenschapsleider krijgt zo de kans om kennis te maken met F1-materiaal. Eerder werd hij al in verband gebracht met een zitje bij Racing Bulls voor 2027.

F1 Nieuws Red Bull Racing Racing Bulls

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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