user icon
icon

'Mercedes werkt aan geheim wapen voor stunt Antonelli'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Mercedes werkt aan geheim wapen voor stunt Antonelli'

Het team van Mercedes zou achter de schermen hard bezig zijn met het ontwikkelen van een verbetering van de motor. Over anderhalve week zullen ze de motor van Andrea Kimi Antonelli wisselen in Monza, wat hem een gridstraf oplevert. Toch zouden ze er goede hoop in hebben dat Antonelli het podium kan bereiken.

Het is geen geheim meer dat Antonelli in zijn thuisrace op het circuit van Monza vanuit het achterveld zal moeten starten. Mercedes zit aan de limiet qua motoronderdelen, en dat betekent dat de volgende wissel een gridstraf oplevert. Aangezien Monza geldt als een circuit waar inhalen niet heel moeilijk is, zal Antonelli hier zijn gridstraf incasseren. Voor de enthousiaste fans is dit een teleurstelling, maar het is zeker niet uitgesloten dat hij zijn achterstand goed kan maken.

Meer over Mercedes Verstappen haalt hard uit naar Russell: "Straks gaat George huilen..."

Verstappen haalt hard uit naar Russell: "Straks gaat George huilen..."

22 aug
 Russell in de problemen: "Antonelli overduidelijk de nummer 1"

Russell in de problemen: "Antonelli overduidelijk de nummer 1"

26 aug

'Misschien levert het meer pk's op'

Volgens F1-verslaggever Franco Nugnes wordt er bij Mercedes achter de schermen hard doorgewerkt. In een video van de Italiaanse tak van Motorsport.com legt hij dat uit: "Van wat ik hoor uit Brixworth, zijn er hoge verwachtingen van een herziene turbocharger. Deze is nog steeds groot, maar andere configuraties voor een betere respons bij lagere revs."

Volgens de verslaggever kan het Mercedes even wat meer lucht geven, want de grote update laat nog even op zich wachten: "Misschien dat, terwijl we wachten op het nieuwe aeropakket dat arriveert in Maleisië, kan dit voor een toename van pk's zorgen. Dat zou iedereens verwachtingen wat kunnen bijstellen. Je kan dan misschien zeggen dat McLaren ook de aangepaste Mercedes-motor zal krijgen, dat is onvermijdelijk."

Kan Antonelli toch naar het podium rijden?

Ondanks dat Mercedes zo ook de concurrentie sterker kan maken, kan het Antonelli ook meer kansen geven: "De andere twee klantenteams zullen het ook hebben, dus het is een factor die het kampioenschap flink kan opschudden, maar ik denk dat Antonelli hier ook van hoopt te profiteren. Hij heeft geaccepteerd dat hij als twintigste moet starten, met het vooruitzicht dat hij de situatie alsnog kan omdraaien."

Polleken

Posts: 1.047

Of ze hebben toch een sterkere powerunit dan de ADUO nu doet geloven en hebben ze het tot nu toe verborgen ( terug geschroefd ).
Was tot nu ook nog niet nodig om er alles uit te halen .

  • 2
  • 27 aug 2026 - 12:18
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 34.624

    Geheim wapen nog wel. Monteren ze guns aan de voorkant van de auto? Of zit er een olievaatje ergens achterin die men met een knop over de baan kan laten lopen. Een extra olietank is overigens verboden volgens de regels. Dat zou de auto illegaal maken. Dan dus een containertje met kraaienpoten er in. Vlammenwerper valt af omdat er maar 1 blandstoftank in mag.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 11:57
    • gridiron

      Posts: 3.716

      Kimi 007

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 12:10
    • f(1)orum

      Posts: 10.351

      Er zijn echter nog twee opties die in aanmerking hiervoor komen: de schietstoel en de afstandsbediening.
      Vlak na de start schiet Kimi zich uit de auto en gaat vervolgens naast het circuit, uit het zicht, de nu lichtere bolide radiografisch naar de overwinning sturen.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 12:13
    • Larry Perkins

      Posts: 67.470

      Kimi start met een illegale superraketmotor, zet binnen notime iedereen op vijf of zes rondjes en stapt in de tunnel in Monaco over in een legale Mercedes en komt met twee vingers in de neus en fluitend als eerste over de finish...

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 12:28
    • Snork

      Posts: 22.985

      Ik denk dat hij gewoon met bananenschillen gaat gooien. Altijd effectief.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 12:52
  • gridiron

    Posts: 3.716

    En wat is de stunt dan, gaan ze die enkel voor Monza op de auto zetten waarna hij de rest van het podium op 10 ronden zet. Sowieso is een nieuwe turbo voor alle Mercedes rijders en dus ook voor Russel.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 12:14
  • Polleken

    Posts: 1.047

    Of ze hebben toch een sterkere powerunit dan de ADUO nu doet geloven en hebben ze het tot nu toe verborgen ( terug geschroefd ).
    Was tot nu ook nog niet nodig om er alles uit te halen .

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 12:18
  • Larry Perkins

    Posts: 67.470

    "Hij heeft geaccepteerd dat hij als twintigste moet starten."

    De stunt is dus dat Antonelli wordt gematst in zijn thuisrace, hij mag als 20e starten in plaats van helemaal achteraan...

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 12:42
  • Polleke2

    Posts: 2.073

    Hoe kan dat dan die motoren mogen toch niet meer dan 536 pk leveren dus hoe kunnen ze dan met een upgrade daar boven gaan komen?
    En dat hele ADUO slaat volledig de plank mis tot nu toe rijdt Mercedes alles op een hoop en nog kunnen ze verbeteren ronduit lachwekkend dit.
    En dit geldt ook voor 2027 begrijp ik.

    • + 1
    • 27 aug 2026 - 12:49
    • RonHymer

      Posts: 323

      Wellicht was 536 pk het piekvermogen tussen bijvoorbeeld 11500 en 12000 toeren. Als ze dit nu waar weten te maken tussen bijvoorbeeld 11000 en 12500. Dan is dat ook een vermogenstoename.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 13:11
  • da_bartman

    Posts: 6.824

    "Aangezien Monza geldt als een circuit waar inhalen niet heel moeilijk is" Dat lees ik wel vaker. Ik weet niet hoe het gaat uitpakken met de deze MarioKart Auto's maar in de voorgaande reglementen toen was inhalen op Monza verre van eenvoudig. Als iedereen met low downforce rijdt heeft het openzetten van de vleugels minimaal effect. Zo waren bv overwinningen van Ricciardo (Mcl) en Gasly (AT) mogelijk.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 12:52

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar