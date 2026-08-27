Het team van Mercedes zou achter de schermen hard bezig zijn met het ontwikkelen van een verbetering van de motor. Over anderhalve week zullen ze de motor van Andrea Kimi Antonelli wisselen in Monza, wat hem een gridstraf oplevert. Toch zouden ze er goede hoop in hebben dat Antonelli het podium kan bereiken.

Het is geen geheim meer dat Antonelli in zijn thuisrace op het circuit van Monza vanuit het achterveld zal moeten starten. Mercedes zit aan de limiet qua motoronderdelen, en dat betekent dat de volgende wissel een gridstraf oplevert. Aangezien Monza geldt als een circuit waar inhalen niet heel moeilijk is, zal Antonelli hier zijn gridstraf incasseren. Voor de enthousiaste fans is dit een teleurstelling, maar het is zeker niet uitgesloten dat hij zijn achterstand goed kan maken.

'Misschien levert het meer pk's op'

Volgens F1-verslaggever Franco Nugnes wordt er bij Mercedes achter de schermen hard doorgewerkt. In een video van de Italiaanse tak van Motorsport.com legt hij dat uit: "Van wat ik hoor uit Brixworth, zijn er hoge verwachtingen van een herziene turbocharger. Deze is nog steeds groot, maar andere configuraties voor een betere respons bij lagere revs."

Volgens de verslaggever kan het Mercedes even wat meer lucht geven, want de grote update laat nog even op zich wachten: "Misschien dat, terwijl we wachten op het nieuwe aeropakket dat arriveert in Maleisië, kan dit voor een toename van pk's zorgen. Dat zou iedereens verwachtingen wat kunnen bijstellen. Je kan dan misschien zeggen dat McLaren ook de aangepaste Mercedes-motor zal krijgen, dat is onvermijdelijk."

Kan Antonelli toch naar het podium rijden?

Ondanks dat Mercedes zo ook de concurrentie sterker kan maken, kan het Antonelli ook meer kansen geven: "De andere twee klantenteams zullen het ook hebben, dus het is een factor die het kampioenschap flink kan opschudden, maar ik denk dat Antonelli hier ook van hoopt te profiteren. Hij heeft geaccepteerd dat hij als twintigste moet starten, met het vooruitzicht dat hij de situatie alsnog kan omdraaien."