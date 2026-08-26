Hamilton aangevallen na 'ongepaste' opmerkingen

Jean Alesi is kritisch op het gedrag van Lewis Hamilton tijdens en na de Nederlandse Grand Prix van afgelopen weekend. Hamilton was niet blij met de strategie van Ferrari en het feit dat ze geen teamorder wilden uitvoeren. Alesi stelt dat deze opmerkingen ongepast waren.

Hamilton wilde in Zandvoort meestrijden om de zege, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Op het moment dat hij het gevoel had veel pace te hebben, zat hij vast achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton vroeg zijn team om hem erlangs te laten, maar Leclerc kreeg geen teamorder. De Monegask stelde zelfs zijn pitstop uit, en Hamilton moest wachten voordat hij kon gaan jagen op de concurrentie. Na afloop was hij bijzonder fel, en hij baalde van zijn vierde plaats. Twee dagen na de race ging hij door het stof op sociale media.

Ging Hamilton een grens over?

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi is van mening dat Hamilton een beetje te ver ging met zijn uitlatingen. De Fransman is er duidelijk over in gesprek met de krant Corriere della Sera: "Ik vond Hamiltons klachten over de boordradio en na de race ongepast. Dat is allemaal prima, Charles gaf niet meteen toe, maar ik denk niet dat het gemiste podium daaraan te wijten is."

'Ferrari is Ferrari'

Alesi wil Hamilton niet afvallen, maar vindt wel dat de zevenvoudig wereldkampioen soms een beetje ver gaat. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Het is gewoon zo dat Lewis een geweldige persoonlijkheid heeft, hij is een echte aanwinst, maar hij wekt ook een mate van intimidatie op. Ik wil ons, en hem, er wel aan herinneren dat Ferrari Ferrari is. Dat verdient respect. Zelfs als ze niet meteen aan je verzoek willen voldoen."

Stand van zaken

Hamilton kwam in Zandvoort uiteindelijk als vierde over de streep, en hij kwam net te kort om de Mercedes van George Russell te verschalken. In de strijd om het wereldkampioenschap staat Hamilton momenteel op de derde plaats met 183 punten. Hij staat qua punten op gelijke hoogte met nummer twee Russell, terwijl Andrea Kimi Antonelli nog altijd WK-leider is met 242 punten.