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Hamilton aangevallen na 'ongepaste' opmerkingen

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Hamilton aangevallen na 'ongepaste' opmerkingen

Jean Alesi is kritisch op het gedrag van Lewis Hamilton tijdens en na de Nederlandse Grand Prix van afgelopen weekend. Hamilton was niet blij met de strategie van Ferrari en het feit dat ze geen teamorder wilden uitvoeren. Alesi stelt dat deze opmerkingen ongepast waren.

Hamilton wilde in Zandvoort meestrijden om de zege, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Op het moment dat hij het gevoel had veel pace te hebben, zat hij vast achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton vroeg zijn team om hem erlangs te laten, maar Leclerc kreeg geen teamorder. De Monegask stelde zelfs zijn pitstop uit, en Hamilton moest wachten voordat hij kon gaan jagen op de concurrentie. Na afloop was hij bijzonder fel, en hij baalde van zijn vierde plaats. Twee dagen na de race ging hij door het stof op sociale media.

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Ging Hamilton een grens over?

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi is van mening dat Hamilton een beetje te ver ging met zijn uitlatingen. De Fransman is er duidelijk over in gesprek met de krant Corriere della Sera: "Ik vond Hamiltons klachten over de boordradio en na de race ongepast. Dat is allemaal prima, Charles gaf niet meteen toe, maar ik denk niet dat het gemiste podium daaraan te wijten is."

'Ferrari is Ferrari'

Alesi wil Hamilton niet afvallen, maar vindt wel dat de zevenvoudig wereldkampioen soms een beetje ver gaat. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Het is gewoon zo dat Lewis een geweldige persoonlijkheid heeft, hij is een echte aanwinst, maar hij wekt ook een mate van intimidatie op. Ik wil ons, en hem, er wel aan herinneren dat Ferrari Ferrari is. Dat verdient respect. Zelfs als ze niet meteen aan je verzoek willen voldoen."

Stand van zaken

Hamilton kwam in Zandvoort uiteindelijk als vierde over de streep, en hij kwam net te kort om de Mercedes van George Russell te verschalken. In de strijd om het wereldkampioenschap staat Hamilton momenteel op de derde plaats met 183 punten. Hij staat qua punten op gelijke hoogte met nummer twee Russell, terwijl Andrea Kimi Antonelli nog altijd WK-leider is met 242 punten.

hupholland

Posts: 10.172

het grappige is ook nog dat hij dan op het einde P4 had terug moeten geven aan Leclerc, dat is doorgaans de regel als een teamgenoot de ander voorbij laat in het kader van 'andere strategie'. Maar goed, 4 ronden later stopen is geen heel andere strategie. Leclerc had zelf in die 4 ronden een gat ... [Lees verder]

  • 2
  • 26 aug 2026 - 11:50
F1 Nieuws Lewis Hamilton Jean Alesi Ferrari GP Nederland 2026

Reacties (3)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.014

    Het was 'n explosief interview met Jean die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt over Lewis en Ferrari.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 11:34
  • Maximo

    Posts: 9.903

    Die lange tenen bij Ferrari zijn juist het probleem waarom ze sinds Schumacher vaak zulke wazige keuzes aan de pitmuur maken.

    Ben helemaal geen Lewis fan, maar in dit geval had hij gewoon 200% gelijk.

    Een team die niet met dit soort kritiek om kan gaan zal geen titels winnen.

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 11:42
  • hupholland

    Posts: 10.172

    het grappige is ook nog dat hij dan op het einde P4 had terug moeten geven aan Leclerc, dat is doorgaans de regel als een teamgenoot de ander voorbij laat in het kader van 'andere strategie'. Maar goed, 4 ronden later stopen is geen heel andere strategie. Leclerc had zelf in die 4 ronden een gat van 7 seconden getrokken, zijn pace was ook prima en zou in de volgende stint (op de hard en zonder Piastri) weer aantrekken. Bovendien zat Alonso er in dat laatste rondje voor hij de pits inging nog tussen, dat kostte sowieso wat extra tijd. Het kostte Alonso zelf 3 seconden in rondetijd, 2 auto's voorbij laten.
    Maar goed, los daarvan moet Hamilton gewoon eens ophouden met het openlijk bekritiseren van zn team, hij weet dat de strategische afdeling van Ferrari vaak het lachertje van de F1 is geweest, als je zo op dat sentiment gaat inspelen ipv voor ze op te komen ben je zelf echt een hele slechte teamplayer. Ga eens kijken wat je zelf allemaal beter had kunnen doen. Als je steeds van zo ver moet komen wordt het voor het team ook lastig. En dan mag je nog blij zijn dat er vanachteren totaal geen druk was, waardoor je de stints wat langer kon maken en zelfs een klein gokje voor de overwinning kon wagen. Vanaf een eigenlijk kansloze P5.

    • + 2
    • 26 aug 2026 - 11:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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