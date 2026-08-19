user icon
icon

Vasseur is in staat tot teamorders: "Het gaat om Ferrari"

<< Naar nieuwsoverzicht
Vasseur is in staat tot teamorders: "Het gaat om Ferrari"

Fred Vasseur vertelt dat hij bereid is om teamorders te gebruiken als Ferrari op die manier Mercedes kan verslaan. De Scuderia heeft sinds 2008 geen constructeurskampioenschap meer gewonnen, maar maakt in 2026 nog altijd een kans op de titel. Met Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben zij twee coureurs met de capaciteiten om het dominante Mercedes te verslaan. 

Mercedes is als sterkste uit de wintertests van Bahrein gekomen, maar Ferrari volgt op de voet. Beide coureurs van de Scuderia hebben al een race gewonnen en de achterstand op de Zilverpijlen bedraagt nu 72 punten. Hoewel teamorders niet populair zijn onder de coureurs en de fans, is Vasseur wel van plan deze te gebruiken als Ferrari competitief genoeg blijkt om Mercedes uit te dagen.

Meer over Ferrari Verstappen en Antonelli genoemd bij Ferrari: "Kimi gaat er zeker heen"

Verstappen en Antonelli genoemd bij Ferrari: "Kimi gaat er zeker heen"

17 aug
 'Hamilton krijgt slecht nieuws: Inbraak bij Kardashian'

'Hamilton krijgt slecht nieuws: Inbraak bij Kardashian'

15 aug

Ferrari heeft vertrouwen

Vasseur en Ferrari hebben vertrouwen in een mogelijke winst van de constructeurstitel. Mede daardoor is het bereid om alles te doen wat nodig is en de kansen op het wereldkampioenschap te maximaliseren. Vasseur heeft zijn coureurs daarvoor gewaarschuwd: zij zullen hun eigen ambities en wensen moeten opofferen voor Ferrari als team.

Hoewel de teamorders nu nog onwaarschijnlijk zijn, aangezien het wereldkampioenschap nog niet op de helft is, is Vasseur al wel in gesprek geweest met zijn coureurs. Tegenover Blick bevestigt de Fransman dat. "Lewis en Charles moeten nu nog meer respect en fatsoen tonen", aldus Vasseur. Volgens de teambaas zijn teamorders de beste maatregel die het team kan inzetten.

Teamorders

Hamilton staat momenteel op de tweede plek in de coureursranglijst en maakt kans om zijn achtste wereldkampioenschap te winnen. Voor het eerst sinds 2021 heeft de Brit weer een echte kans om het geëvenaarde wereldrecord van Michael Schumacher en zichzelf te verbreken. Toch moet ook hij zichzelf opofferen voor Ferrari. "Het gaat niet langer om hun eigen ambitie. Het gaat om Ferrari. Dus misschien moeten we een aantal impopulaire maatregelen nemen!" 

Need5Speed

Posts: 4.335

"Loewies ies faster den joe"

  • 1
  • 19 aug 2026 - 17:23
F1 Nieuws Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.335

    "Loewies ies faster den joe"

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 17:23
  • Larry Perkins

    Posts: 67.247

    De dekselse Max Verstappen blijft tussen Leclerc en Hamilton inrijden zodat Leclerc zich niet hoeft te laten zakken...

    (Max was nog niet genoemd in het bericht)

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 18:16

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar