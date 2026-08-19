Fred Vasseur vertelt dat hij bereid is om teamorders te gebruiken als Ferrari op die manier Mercedes kan verslaan. De Scuderia heeft sinds 2008 geen constructeurskampioenschap meer gewonnen, maar maakt in 2026 nog altijd een kans op de titel. Met Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben zij twee coureurs met de capaciteiten om het dominante Mercedes te verslaan.

Mercedes is als sterkste uit de wintertests van Bahrein gekomen, maar Ferrari volgt op de voet. Beide coureurs van de Scuderia hebben al een race gewonnen en de achterstand op de Zilverpijlen bedraagt nu 72 punten. Hoewel teamorders niet populair zijn onder de coureurs en de fans, is Vasseur wel van plan deze te gebruiken als Ferrari competitief genoeg blijkt om Mercedes uit te dagen.

Ferrari heeft vertrouwen

Vasseur en Ferrari hebben vertrouwen in een mogelijke winst van de constructeurstitel. Mede daardoor is het bereid om alles te doen wat nodig is en de kansen op het wereldkampioenschap te maximaliseren. Vasseur heeft zijn coureurs daarvoor gewaarschuwd: zij zullen hun eigen ambities en wensen moeten opofferen voor Ferrari als team.

Hoewel de teamorders nu nog onwaarschijnlijk zijn, aangezien het wereldkampioenschap nog niet op de helft is, is Vasseur al wel in gesprek geweest met zijn coureurs. Tegenover Blick bevestigt de Fransman dat. "Lewis en Charles moeten nu nog meer respect en fatsoen tonen", aldus Vasseur. Volgens de teambaas zijn teamorders de beste maatregel die het team kan inzetten.

Teamorders

Hamilton staat momenteel op de tweede plek in de coureursranglijst en maakt kans om zijn achtste wereldkampioenschap te winnen. Voor het eerst sinds 2021 heeft de Brit weer een echte kans om het geëvenaarde wereldrecord van Michael Schumacher en zichzelf te verbreken. Toch moet ook hij zichzelf opofferen voor Ferrari. "Het gaat niet langer om hun eigen ambitie. Het gaat om Ferrari. Dus misschien moeten we een aantal impopulaire maatregelen nemen!"