Lewis Hamilton heeft zijn excuses aangeboden na zijn harde uithalen van afgelopen weekend. In Zandvoort beleefde de zevenvoudig wereldkampioen een frustrerende race, en haalde hij hard uit naar zijn team Ferrari. Hamilton zegt nu sorry voor zijn uitspraken, en wijst naar zijn enorme passie voor de sport.

Hamilton beleefde op het circuit van Zandvoort een frustrerend weekend. Hij kende een lastige kwalificatie, maar leek goede kans te maken op het podium. Hij zat echter geruime tijd vast achter zijn teamgenoot Charles Leclerc, en vroeg zijn team om een teamorder. Bij Ferrari bleven ze twijfelen, en Leclerc ging ook niet aan de kant en stelde een pitstop uit. Toen Hamilton er eenmaal langs was, had hij veel tijd verloren. In de slotfase probeerde hij na een pitstop de derde plek af te snoepen van George Russell, maar dat lukte niet.

'Ik neem de verantwoordelijkheid'

Hamilton maakte na afloop van de race een gefrustreerde indruk, en leek even helemaal klaar te zijn met Ferrari. Op Instagram gaat Hamilton nu diep door het stof en schrijft hij dat hij trots is op Ferrari, maar dat er nog wel werk aan de winkel is: "Ik heb een aantal van mijn radioberichten en tv-momenten teruggeluisterd. In het heetst van de strijd kan er frustratie uitkomen, vooral als je er zoveel omgeeft als ik doe."

Hamilton stelt dan ook dat hij te ver ging met zijn boosheid: "Dat was niet de beste versie van mij. Ik neem de verantwoordelijkheid daarvoor, en ik zal het beter doen. De passie komt voort uit het geloof in het team, en de mensen hier, en uit wat we samen opbouwen. De kant die we opgaan is duidelijk. Het geloof is er. En het gevecht is ook nog zeker aan."

'We komen eraan!'

Hamilton sluit zijn post af met een dankwoord voor zijn fans, en hij deelt een kleine waarschuwing uit aan de concurrentie: "Dankjewel dat jullie bij ons en bij mij blijven. We blijven bouwen, we blijven pushen en we blijven vechten. We komen eraan!"