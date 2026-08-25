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Hamilton gaat door het stof na Ferrari-uithaal

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Hamilton gaat door het stof na Ferrari-uithaal

Lewis Hamilton heeft zijn excuses aangeboden na zijn harde uithalen van afgelopen weekend. In Zandvoort beleefde de zevenvoudig wereldkampioen een frustrerende race, en haalde hij hard uit naar zijn team Ferrari. Hamilton zegt nu sorry voor zijn uitspraken, en wijst naar zijn enorme passie voor de sport.

Hamilton beleefde op het circuit van Zandvoort een frustrerend weekend. Hij kende een lastige kwalificatie, maar leek goede kans te maken op het podium. Hij zat echter geruime tijd vast achter zijn teamgenoot Charles Leclerc, en vroeg zijn team om een teamorder. Bij Ferrari bleven ze twijfelen, en Leclerc ging ook niet aan de kant en stelde een pitstop uit. Toen Hamilton er eenmaal langs was, had hij veel tijd verloren. In de slotfase probeerde hij na een pitstop de derde plek af te snoepen van George Russell, maar dat lukte niet.

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'Ik neem de verantwoordelijkheid'

Hamilton maakte na afloop van de race een gefrustreerde indruk, en leek even helemaal klaar te zijn met Ferrari. Op Instagram gaat Hamilton nu diep door het stof en schrijft hij dat hij trots is op Ferrari, maar dat er nog wel werk aan de winkel is: "Ik heb een aantal van mijn radioberichten en tv-momenten teruggeluisterd. In het heetst van de strijd kan er frustratie uitkomen, vooral als je er zoveel omgeeft als ik doe."

Hamilton stelt dan ook dat hij te ver ging met zijn boosheid: "Dat was niet de beste versie van mij. Ik neem de verantwoordelijkheid daarvoor, en ik zal het beter doen. De passie komt voort uit het geloof in het team, en de mensen hier, en uit wat we samen opbouwen. De kant die we opgaan is duidelijk. Het geloof is er. En het gevecht is ook nog zeker aan."

'We komen eraan!'

Hamilton sluit zijn post af met een dankwoord voor zijn fans, en hij deelt een kleine waarschuwing uit aan de concurrentie: "Dankjewel dat jullie bij ons en bij mij blijven. We blijven bouwen, we blijven pushen en we blijven vechten. We komen eraan!"

Damon Hill

Posts: 19.931

Nou, nee. Ik vind eigenlijk helemaal niet dat Hamilton door het stof moet gaan. Ik vind dat Hamilton voet bij stuk moet houden en Ferrari eens in moet leren zien dat ze jaar in jaar uit strategische blunders maken. Leclerc is dan vaak "netjes" en durft niet echt commentaar te geven, en dan ben ik... [Lees verder]

  • 11
  • 25 aug 2026 - 09:29
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Nederland 2026

Reacties (15)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.931

    Nou, nee. Ik vind eigenlijk helemaal niet dat Hamilton door het stof moet gaan. Ik vind dat Hamilton voet bij stuk moet houden en Ferrari eens in moet leren zien dat ze jaar in jaar uit strategische blunders maken. Leclerc is dan vaak "netjes" en durft niet echt commentaar te geven, en dan ben ik blij dat Hamilton dat wel doet.

    Wat wil Ferrari anders? Hem eruit mieteren zoals ze deden bij Prost? Nee, Ferrari, ga eens zelf in de spiegels kijken. Want zonde is het wel degelijk. Ze hebben echt een goede auto dit jaar, maar strategisch is het allemaal weer om te janken.

    • + 11
    • 25 aug 2026 - 09:29
    • Housmans

      Posts: 570

      Ik vond de reactie(s) van Hamilton ook terecht!

      Maar ja, het was voor Lewis natuurlijk wel schrikken toen hij na de openlijke kritiek op Ferrari ineens een paardenhoofd in zijn bed vondt....
      /S

      • + 3
      • 25 aug 2026 - 09:44
    • The Wolf

      Posts: 1.384

      De strategie was nog niet geheel slecht en bracht Lewis op podiumkoers. Waar het naar mijn mening meer aan schort is duidelijke orders en daadkracht aan pitmuur. Leclerc gaat zeker niet uit zichzelf Hamilton erlangs laten tenzij team hem de grotere strategische context geeft. Frédéric Vasseur gaf achteraf toe dat het team vaak de strategie 'vaag' houdt naar rijders toe uit angst ook daarmee concurrentie wijzer te maken. Verwarring en frustratie bij de rijders is dan vaak het gevolg.

      Ik vind overigens niet dat Lewis excuses moet aanbieden. Zijn frustratie was begrijpelijk. Ik denk ook zomaar dat een Verstappen niet anders zou reageren in zo'n situatie.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 09:46
    • Skimi

      Posts: 1.131

      Zou dit niet voor de buhne zijn? Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat Vasseur de memes van ferrari pitcrew verzamelt en vervolgens niks mee doet. Ferrari is en blijft zijn eigen grootste concurrent.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 09:47
    • TylaHunter

      Posts: 10.881

      Ik denk ook dat Hamilton dichter bij Kimi had gestaan als Ferrari alles slimmer had aangepakt. Ze hadden Russell kunnen hebben ook in Zandvoort en Russell had eigenlijk ook achter Piastri moeten komen ware het niet de slechte pitstop.

      Het is ook gewoon een running joke... Ferrari kan een top auto hebben, A-Klasse coureurs... en nog steeds een slecht seizoen draaien alleen door de strategie. Ik moet wel zeggen... het lijkt beter te gaan. Vorig seizoen met Hamilton was de miscommunicatie vaak nog pijnlijker.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 10:11
    • The Wolf

      Posts: 1.384

      @Tyla
      je gooit 2 zaken op 1 hoop. Ferrari doet het naar mijn mening strategisch niet slecht dit jaar. Alleen Monaco (waar Vasseur afwezig was) was een uitschieter in slechte zin, verder varriëerde het van neutraal naar prima. De races waarin het minder ging was dat meestal te wijten aan de snelheid. Communicatie en duidelijkheid naar rijders toe, dat blijft echter een ding, net als voorgaande jaren.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 10:22
    • Babs

      Posts: 283

      @Housmans: net zo hard als jij vroeger op school schrok van de onvoldoendes op je rapport voor Nederlands?

      ;-)

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 10:33
    • hupholland

      Posts: 10.170

      jawel, want hij doet dit altijd, zn team voor de bus gooien. Kritiek geef je intern,, niet altijd roepen dat als een team een beslissing maakt dat het anders moet. Hamilton reed door zichzelf kansloos als 6e rond, maar als die VSC 2 ronden eerder komt en een full SC is, wint hij de wedstrijd. Er zat gewoon niet veel meer in dan dit, alleen door iets af te wijken waren nog kansen. Kun je gaan mekkeren over die ene seconde die je verliest achter Leclerc, maar het kost Leclerc ook tijd om aan de kanten te gaan.. en dan heb je nog het misverstand dat Hamilton de snellere coureur was en daarom meer kans zou hebben om Russell te bedreigen. Leclerc zat klem achter Piastri op zn nieuwe banden, zat de hele eerste stint achter Russell.
      Hamilton had zelf gewoon geen positie's moeten verliezen bij de start,, hij was het hele weekend zeer matig bij de les op een circuit wat hem en Ferrari goed zou moeten liggen. Hij mag blij zijn dat Ferrari hem er niet uit heeft geknikkerd na vorig jaar, maar in plaats daarvan naar hem heeft geluisterd en hem tegemoet is gekomen, ook een hele goede auto heeft gebouwd in de winter... en dan krijgt meneer weer praatjes. En altijd weer dat acteren van 'ik ben sneller' van beide Ferrari coureurs, het lijken wel kleuters.. laat ze er gewoon weer een mooie show van maken zoals in China. Strategie afkraken in de F1 is altijd zo simpel, zeker als het om Ferrari gaat... ik denk dat Ferrari er nog het beste van heeft gemaakt vanaf die kansloze P6 en Hamilton mag zeker niet klagen dat hij uiteindelijk nog voor Leclerc finisht. Dat had hij eigenlijk niet verdiend dit weekend.

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 12:11
    • hupholland

      Posts: 10.170

      slechte teamplayer dus die Hamilton, precies zijn punt van kritiek aan het team. Leclerc overigens ook, die 2 zijn alleen maar met elkaar bezig. Hamilton (en zijn fans) gooien alles in de strijd om teamintern de strijd te winnen. Je wordt er echt niet goed van.

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 12:13
    • DenniSNL1980

      Posts: 479

      @hh, welke rijder klaagt niet over zijn team over de radio wanneer er iets gebeurd wat ze niet zint. Wel heel erg selectief om te doen alsof alleen Hamilton dat doet.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:39
    • The Wolf

      Posts: 1.384

      Jammeren over de boordradio doen ze allemaal. Het is maar net hoeveel ruimte het team geeft. Dat is aan de teambaas, die denkt in het algemeen teambelang. En de teambaas van Ferrari is een people manager. Vasseur staat erom bekend dat hij rust in de tent brengt, de druk van de Italiaanse media weghoudt bij zijn personeel en een mensgerichte cultuur bouwt.
      Dat werkt uitstekend. Maar gedurende races heeft een team ook een autoritaire hand nodig wanneer de situatie daarom vraagt. Hamilton (7-voudig wereldkampioen) en Leclerc (de prins van Maranello) zijn geen coureurs die je managet met zachte hand. Als een teambaas orders formuleert als een "vriendelijk verzoek" in plaats van een keihard dictaat, nemen deze Alfa-mannetjes de regie over. Dat leidt onherroepelijk tot de chaos die we op Zandvoort zagen. Zonder gezeik orders moeten opvolgen die het teambelang dienen, is precies de filosofie waarmee Ferrari in de jaren '00 onder Jean Todt en Michael Schumacher dominant werd. Todt was geen 'people manager' die iedereen te vriend wilde houden, hij was een kleine dictator die het teambelang boven alles stelde. Als je dergelijke rijders ene fractie ruimte geeft, dan nemen ze de overhand.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:10
  • Brummbär

    Posts: 715

    Hamilton had gewoon gelijk, podium weggegooid. Maar dat mag je niet zeggen in Italië natuurlijk.
    Leclerc hadden ze gewoon gelijk naar binnen moeten trekken.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 09:30
    • F1jos

      Posts: 5.559

      Kritiek geven op Ferrari dat kan niet en roemend op Mercedes strategie is dom, had maar niet voor het grote geld gekozen.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 10:15
  • gridiron

    Posts: 3.707

    Die is bang dag hij in Monza een paardenhoofd gat vinden in zijn hotelkamer.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:10
    • f(1)orum

      Posts: 10.332

      Dat snap ik wel, van Lewis is een vegetariër.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:37

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McLaren
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Red Bull Racing
186
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Alpine F1
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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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