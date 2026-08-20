Lewis Hamilton denkt dat hij nog altijd een goede kans maakt op de wereldtitel van 2026. De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel op de tweede plek in het wereldkampioenschap en concurreert met de Mercedes-coureurs om de wereldtitel. Voor het eerst sinds 2021 maakt de Brit kans op zijn achtste kampioenschap.

De Brit denkt dat het wereldkampioenschap nog volledig openligt. Hij staat vijftig punten achter op de leider in het wereldkampioenschap Kimi Antonelli en er is een verbeterde Ferrari-motor in aantocht. De prestaties van Hamilton helpen ook mee in zijn zelfvertrouwen, want de Brit heeft dit seizoen zijn allereerste overwinning namens Ferrari behaald.

Hamilton heeft vertrouwen

De zevenvoudig wereldkampioen barst van het vertrouwen, zo blijkt uit een interview met Auto Hebdo. Tijdens de twee raceweekenden voor de zomerstop kwam Ferrari met weinig verbeteringen, maar Hamilton voorspelt veel goeds in de toekomst. "We hebben de afgelopen raceweekenden geen verbeteringen geboekt, maar daar komt binnenkort meer aan. Ik denk dan ook dat de tweede helft van het seizoen er heel anders uit zal zien."

Dat Hamilton zoveel vertrouwen heeft, komt voornamelijk door de nieuwe verbrandingsmotor die Ferrari waarschijnlijk in Monza zal introduceren. Dat komt allemaal door ADUO, Additional Development and Upgrade Opportunities. Dit regelgevingssysteem geeft fabrikanten die achterlopen met de prestaties van hun verbrandingsmotor extra ontwikkelingskansen en financiële ruimte binnen het kostenplafond. De nieuwe motor kan Ferrari hierdoor veel voordeel geven ten opzichte van de concurrentie.

Ontwikkeling van de hele auto is belangrijk

De nieuwe motor komt dus waarschijnlijk al in Monza, wat betekent dat Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc hier niet lang op hoeven te wachten. Twee weken na de Grand Prix van Nederland vindt de Italiaanse GP al plaats. Volgens teambaas Fred Vasseur moet Ferrari echter ook focussen op het chassis. "McLaren heeft een grote stap voorwaarts gezet, maar zij hanteren een totaal andere filosofie dan wij. Zij wachten liever met het presenteren van een nieuwe evolutie. Onze aanpak is anders, in die zin dat we bij elke race nieuwe onderdelen proberen te introduceren. We moeten dit momentum vasthouden voor de resterende races, want er is op alle niveaus nog ruimte voor verbetering", aldus Vasseur.