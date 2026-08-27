Mercedes heeft een onderzoek gestart naar de problemen van Andrea Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Nederland. De Italiaan leek lange tijd op weg naar de overwinning op Circuit Zandvoort, maar kreeg gedurende de wedstrijd steeds meer problemen met zijn W17. De Duitse renstal heeft vooralsnog geen verklaring voor de terugval van de WK-leider.

Antonelli kende ondanks zijn problemen een sterk weekend op Zandvoort. De jonge Italiaan reed lange tijd aan de leiding tijdens de hoofdrace, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Lando Norris. De McLaren-coureur profiteerde van de problemen bij zijn concurrent en passeerde Antonelli buitenom, waarna hij met een voorsprong van 11,5 seconden de laatste Dutch GP wist te winnen.

Mercedes start onderzoek naar problemen Antonelli

Na afloop van de race liet Antonelli weten dat de balans van zijn Mercedes gedurende de wedstrijd steeds verder achteruitging. Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, bevestigt dat de renstal inmiddels een onderzoek is gestart. "We zijn momenteel aan het uitzoeken wat er precies met de snelheid van Kimi gebeurde tijdens zijn derde stint", vertelt Shovlin in de debrief van Mercedes. "Na de race gaf hij aan dat de balans steeds lastiger werd naarmate de wedstrijd vorderde."

Vooral opvallend was dat de problemen bij iedere nieuwe set banden erger leken te worden. Mercedes had tijdens de race echter niets aan de afstelling van de W17 veranderd wat de terugval eenvoudig kon verklaren. "Bij iedere nieuwe set banden kreeg hij iets meer last van overstuur. We proberen nu te begrijpen waar dat vandaan kwam", vervolgt Shovlin. "We hebben niets aan de auto of de aerodynamische balans veranderd wat dit zou kunnen verklaren. Daarom duiken we diep in de data om de oorzaak te achterhalen. Het is belangrijk dat we dit voor de volgende race oplossen."

Nieuwe domper voor Antonelli richting thuisrace

Ondanks de problemen van Antonelli kon Mercedes terugkijken op een uitstekend weekend in Nederland. George Russell won de sprintrace, waarna Antonelli en de Brit op zondag samen op het podium stonden. Volgens Shovlin toont het resultaat aan dat Mercedes ook zonder de snelste auto mee kan strijden om de prijzen. "De verschillen zijn momenteel ontzettend klein. We wachten nog op onze grote update en die moet ons verder helpen, maar tot die tijd zal het een gevecht blijven", aldus de Brit. "Het was geweldig dat we zonder de snelste auto toch meer punten wisten te pakken dan ieder ander team."

Voor Antonelli wacht komend weekend echter een flinke uitdaging. De WK-leider moet tijdens zijn thuisrace op Monza achteraan starten vanwege een motorstraf, terwijl Norris na twee opeenvolgende overwinningen zijn achterstand heeft teruggebracht tot 83 punten. Toch blijft Mercedes strijdbaar. "We kijken uit naar Monza, al wachten ons daar genoeg uitdagingen. Kimi krijgt een motorstraf, maar hopelijk kunnen we het maximale uit de auto halen en vooraan mee blijven doen. We gaan er alles aan doen om onze leiding in beide kampioenschappen vast te houden", besluit Shovlin.