Fred Vasseur kan niet wachten om terug te keren naar Zandvoort. De zomerbreak zit er bijna op en de coureurs en teams maken zich op voor een zware test tijdens de Grand Prix van Nederland. De Franse teambaas van Ferrari vertelt echter dat de Scuderia niet van aanpak gaat veranderen.

Mercedes kwam als sterkste uit de wintertests van Bahrein, maar tijdens de eerste seizoenshelft kwam de concurrentie steeds dichterbij. Ferrari heeft daardoor hoop om mee te doen om de constructeurstitel. Vasseur is bereid om alles uit de kast te halen, maar kiest toch voor dezelfde aanpak als in de eerste seizoenshelft.

Ferrari is sterk begonnen

De aanpak van Vasseur werkt tot nu toe prima. Ferrari heeft al negen podiumplekken behaald en twee overwinningen geboekt. Toch is het verschil met grote concurrent Mercedes nog altijd aanzienlijk. De Zilverpijlen behaalden namelijk veertien podiumplekken en acht overwinningen. Vasseur vertelt in de preview van Ferrari op de Grand Prix van Nederland over zijn aanpak. "Zandvoort markeert de start van het tweede deel van het seizoen en onze aanpak blijft hetzelfde: race voor race bekijken en ons op onszelf concentreren."

Het team van Ferrari kon de zomerbreak wel goed gebruiken, zo maakt Vasseur duidelijk. "We hebben onze batterijen opgeladen en zijn klaar voor wat naar verwachting een zeer spannende competitie zal worden." De strijd tussen Mercedes en Ferrari lijkt daarmee vanuit de Scuderia losgebarsten. De strijd in Zandvoort zal nóg spannender worden door het sprintformat. "Zoals gebruikelijk bij het sprintformat hebben we slechts één vrije training vóór de sprintkwalificatie, wat de voorbereiding en het vanaf de eerste ronden goed doen nog belangrijker maakt."

Zandvoort is veeleisend

Het circuit van Zandvoort is niet zomaar een baan en Vasseur merkt op dat de kwalificaties net zo belangrijk zijn als de races. "Zandvoort is een veeleisend circuit voor zowel de coureurs als de auto's, en ons doel is simpelweg om onszelf in de best mogelijke positie te plaatsen en de kansen die zich voordoen optimaal te benutten."