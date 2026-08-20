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Vasseur houdt vast aan aanpak in Zandvoort: "Race voor race bekijken"

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Vasseur houdt vast aan aanpak in Zandvoort: "Race voor race bekijken"

Fred Vasseur kan niet wachten om terug te keren naar Zandvoort. De zomerbreak zit er bijna op en de coureurs en teams maken zich op voor een zware test tijdens de Grand Prix van Nederland. De Franse teambaas van Ferrari vertelt echter dat de Scuderia niet van aanpak gaat veranderen. 

Mercedes kwam als sterkste uit de wintertests van Bahrein, maar tijdens de eerste seizoenshelft kwam de concurrentie steeds dichterbij. Ferrari heeft daardoor hoop om mee te doen om de constructeurstitel. Vasseur is bereid om alles uit de kast te halen, maar kiest toch voor dezelfde aanpak als in de eerste seizoenshelft.

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Ferrari is sterk begonnen

De aanpak van Vasseur werkt tot nu toe prima. Ferrari heeft al negen podiumplekken behaald en twee overwinningen geboekt. Toch is het verschil met grote concurrent Mercedes nog altijd aanzienlijk. De Zilverpijlen behaalden namelijk veertien podiumplekken en acht overwinningen. Vasseur vertelt in de preview van Ferrari op de Grand Prix van Nederland over zijn aanpak. "Zandvoort markeert de start van het tweede deel van het seizoen en onze aanpak blijft hetzelfde: race voor race bekijken en ons op onszelf concentreren."

Het team van Ferrari kon de zomerbreak wel goed gebruiken, zo maakt Vasseur duidelijk. "We hebben onze batterijen opgeladen en zijn klaar voor wat naar verwachting een zeer spannende competitie zal worden." De strijd tussen Mercedes en Ferrari lijkt daarmee vanuit de Scuderia losgebarsten. De strijd in Zandvoort zal nóg spannender worden door het sprintformat. "Zoals gebruikelijk bij het sprintformat hebben we slechts één vrije training vóór de sprintkwalificatie, wat de voorbereiding en het vanaf de eerste ronden goed doen nog belangrijker maakt."

Zandvoort is veeleisend

Het circuit van Zandvoort is niet zomaar een baan en Vasseur merkt op dat de kwalificaties net zo belangrijk zijn als de races. "Zandvoort is een veeleisend circuit voor zowel de coureurs als de auto's, en ons doel is simpelweg om onszelf in de best mogelijke positie te plaatsen en de kansen die zich voordoen optimaal te benutten."

F1 Nieuws Frédéric Vasseur Ferrari GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.337

    OT: Max heeft bijgetekend tot 2030.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 09:08
  • Spearhead

    Posts: 535

    "We hebben onze batterijen opgeladen"

    Ik mag het hopen. Anders gaat het er maar belachelijk uitzien dit weekend.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 09:31

NL Grand Prix van Nederland

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    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

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    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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