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Moet Mercedes vrezen voor Verstappen-achtige comeback van Norris?

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Moet Mercedes vrezen voor Verstappen-achtige comeback van Norris?

Toto Wolff maakt zich voorlopig nog geen grote zorgen over de opmars van Lando Norris in het Formule 1-kampioenschap. De McLaren-coureur won in Zandvoort voor de tweede keer en heeft zijn achterstand flink verkleind. Toch ziet de Mercedes-teambaas geen reden voor paniek.

Norris bevindt zich na zijn overwinning in een vergelijkbare situatie als Max Verstappen vorig jaar. De Nederlander maakte na de Grand Prix van Nederland een enorme comeback en vocht zich terug in de titelstrijd. Wolff wijst er echter op dat die inhaalrace uiteindelijk niet genoeg was om Verstappen de titel te bezorgen.

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Wolff houdt Norris in de gaten

"De achterstand van Norris is inderdaad kleiner dan die van Max vorig jaar na Zandvoort. Maar Max won het kampioenschap uiteindelijk niet", stelt Wolff tegenover de aanwezige pers. De Mercedes-baas blijft daardoor rustig, al beseft hij dat de ontwikkelingen bij McLaren een belangrijke rol kunnen spelen in de tweede seizoenshelft.

Mercedes moet ondertussen voorzichtig omgaan met de beschikbare middelen. "We hebben simpelweg niet het geld om onbeperkt nieuwe ontwikkelingen op de auto te zetten. We proberen onze middelen daarom over het hele seizoen te verdelen en op basis van onze berekeningen te bepalen wanneer we updates brengen. Het doel is om daarmee zoveel mogelijk punten te pakken", legt Wolff uit.

Mercedes krijgt financiële tik

Wolff erkent dat het steeds lastiger wordt om de concurrentie bij te benen. "Elke keer dat een topteam een update brengt, levert dat al snel een paar tienden op. Dat is dus wat je ten opzichte van hen verliest. Daardoor wordt het zwaarder naarmate het seizoen vordert", aldus de Oostenrijker. Volgens Wolff beschikken McLaren en Ferrari over meer financiële ruimte, maar moet pas aan het einde van het jaar blijken hoe de verschillende teams hun budget hebben verdeeld.

Mercedes is volgens Wolff dan ook niet van plan om zijn ontwikkelingsplan plotseling om te gooien. De teambaas wijst bovendien naar betrouwbaarheidsproblemen die zijn team eerder dit seizoen veel punten hebben gekost. "We hebben door betrouwbaarheidsproblemen misschien wel vijftig tot honderd punten laten liggen. Met die punten hadden we nu een kleine voorsprong kunnen hebben, of op zijn minst een betere uitgangspositie. Maar verder blijven we gewoon ons plan volgen en werken binnen de financiële mogelijkheden die we hebben", besluit Wolff.

Damon Hill

Posts: 19.931

Mensen zeggen altijd: 80 punten voorsprong kan zo in rook opgaan, want Antonelli kan 1 of 2x pech hebben. Wat men dan vergeet is dat dat OOK voor Norris geldt. Ook Norris kan een keer crashen, een lekke band hebben, aangereden worden, een motorplof hebben of wat dan ook. Sterker nog; de kans is v... [Lees verder]

  • 3
  • 25 aug 2026 - 09:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Toto Wolff Mercedes McLaren GP Nederland 2026

Reacties (23)

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  • The Wolf

    Posts: 1.383

    Lando heeft het momentum te pakken, benieuwd of hij dit weet vast te houden. Zo ja dan heeft hij in no time afgerekend met Lewis en George, en wie weet wat er dan nog mogelijk is.

    • + 2
    • 25 aug 2026 - 09:03
    • Snork

      Posts: 22.969

      Bwoah, Mercedes moet gewoon met een update komen waar wat flapjes en floepjes erop en eraf gehaald worden, en voilá.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 10:20
    • NicoS

      Posts: 21.160

      Als Lando en McLaren vanaf nu alles perfect uitvoeren, dan hebben ze mogelijk een kans.
      Maar dat zie ik niet zomaar gebeuren, Mercedes is daarvoor waarschijnlijk een te sterk team, die zullen
      verwacht ik geen blunders begaan zoals McLaren en hún coureurs vorig seizoen lieten zien.
      Ook McLaren zal ongetwijfeld nog gridstraffen gaan krijgen door motor wissels.
      Aan de andere kant hoop ik wel dat het nog spannend gaat worden, dat maakt het alleen maar leuker…..

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 10:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.002

      Ik had vanmorgen nog wat flapjes en floepjes in m'n bek....komt wel héél dichtbij zo...

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 11:10
  • Damon Hill

    Posts: 19.931

    Mensen zeggen altijd: 80 punten voorsprong kan zo in rook opgaan, want Antonelli kan 1 of 2x pech hebben. Wat men dan vergeet is dat dat OOK voor Norris geldt. Ook Norris kan een keer crashen, een lekke band hebben, aangereden worden, een motorplof hebben of wat dan ook. Sterker nog; de kans is vrij groot dat ook Norris een keer pech gaat hebben. Het is natuurlijk niet alsof Norris nu ineens alle races lachend gaat winnen en nooit een tegenslag zal krijgen.

    Zolang Antonelli het hoofd koel houdt en 2e of 3e wordt in races die Norris wint, is er letterlijk niets aan de hand. Antonelli zelf zal ook heus zelf nog wel een paar keer winnen en ook Norris gaat nog wel een keer een gridpenalty pakken.

    Wat vooral zorgelijk is, is de pace van Piastri. Mercedes kan echt nog als team fungeren en Russell kan, op circuits waar Mercedes het beste is, bijvoorbeeld 2e worden achter Antonelli. Maar Piastri is dit jaar echt helemaal nergens en gewoon te traag. Waar was hij bijvoorbeeld in Zandvoort? Achter de Ferrari's nota bene.

    Waar zijn trouwens die mensen gebleven die beweerden dat Piastri beter was dan Norris? Ik zie ze niet meer. Logisch ook, want in ieder seizoen tot nu toe doet Norris het gewoon beter. Ik vind Norris dit jaar ook echt heel sterk rijden, als een kampioen. Het binnenhalen van de titel heeft hem imo ook echt sterker gemaakt, een soort last die van zijn schouders is gevallen.

    • + 3
    • 25 aug 2026 - 09:26
    • da_bartman

      Posts: 6.823

      Piastri was weer de mindere van Norris maar reed gewoon voor Russell totdat McL zijn pitstop verkl**tte.

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 09:37
    • NicoS

      Posts: 21.160

      Piastri kende een uitstekende eerste seizoenshelft vorig jaar, maar zakte daarna flink (mede door discutabele beslissingen van McLaren) door het ijs.
      Dit jaar is hij vrij kleurloos, zoals z’n karakter, op een paar kleine oplevingen na.
      Hij is niet de belofte die hem werd toegeschreven toen hij in de F1 kwam.
      Waarschijnlijk was zijn enige kans op de titel vorig seizoen…..

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 10:18
    • Snork

      Posts: 22.969

      Er zijn genoeg kapers op de kust die punten van de Norris, Sjors en ook Antonelli kunnen afsnoepen. De top 3 is dichter in elkaar gekropen, daarmee is er minder kans dat één rijder snel in kan lopen, zoals Antonelli in eerste seizoenshelft het potentieel van de auto benutte om uit te lopen. Antonelli moet rest van het seizoen solide rijden zoals hij dat in Zandvoort ook deed. Dan zie ik hem WK worden.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 10:22
    • Larry Perkins

      Posts: 67.414

      Het is ook de waan van de dag, relatief kort geleden was Hamilton 'on high' en waren media maar wat druk om Lewis als de grote, dreigende titelkandidaat te pushen. Nu wint Norris (knap) twee GP's en doet de pers er alles aan om Lando naar voren te schrijven. Ze moeten toch wat nu ook de soap rondom de contractverlenging van Verstappen niks meer oplevert.
      Natuurlijk hebben @Damon en @Snork het bij het juiste eind, het is bijna een open deur, maar het kan geen kwaad om het nog eens realistisch te beschrijven, als tegenhanger van de sensatie suggererende 'kenners'...

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 11:57
    • gridiron

      Posts: 3.707

      Mclaren heeft steken laten vallen bij Piastri zijn pitstop, maar eenmaal hij terug op de baan was heeft hij er zelf ook niks van gebakken.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:06
    • da_bartman

      Posts: 6.823

      "Mclaren heeft steken laten vallen bij Piastri zijn pitstop, maar eenmaal hij terug op de baan was heeft hij er zelf ook niks van gebakken." Als je achter een tegenstander kwam die op vrijwel dezelfde bandenstrategie zat, had je gewoon te weinig overspeed om in the halen. Dat zagen we bij de Ferrari's onderling, de Mercedessen onderling , de Ferrari's bij de Mercedessen en ga zo maar even door. Had Mcl die pitstop niet verpruts, had Piastri gewoon op het podium geëindigd. dan hadden we na afloop van deze race deze discussie niet gehad. Natuurlijk moet iedereen erkennen dat Norris Piastri op dit moment gewoon de baas is

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:09
  • shakedown

    Posts: 1.959

    Nee, geen probleem. Norris zal Antonelli niet inhalen. Norris/McLaren zal niet in staat zijn om dat niveau lang genoeg vol te houden. Dat het de laatste twee races zijn kant op gevallen is, is mooi voor hem. Maar om nu te zeggen dat het uitzonderlijk niveau is wat ik zie? Het is in mijn ogen meer een hoop gerotzooi in de top 10 en uiteindelijk heeft Norris nu twee keer aan het langsete eind getrokken.

    Geluk? Nee zeker niet! Steekt hij met kop en schouder boven de rest uit? Absoluut niet.

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 09:30
    • Politik

      Posts: 10.062

      Ik denk ook dat hij Antonelli nooit meer bij gaat halen.

      Maar hij steekt dit jaar -samen met Antonelli- m.i. wel degelijk met kop en schouders boven de rest uit.
      Zijn laatste stint op hard afgelopen zondag was een ware masterclass.

      Ze laten beiden hun teamgenoot behoorlijk kansloos. Daarbij maken ze nauwelijks fouten, of iig de minste fouten.

      Maar bovenal hebben ze beiden op.momenten een snelle auto gehad.
      En dat blijkt toch echt wel een vereiste te zijn om te presteren.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 09:53
  • Pietje Bell

    Posts: 36.388

    Kimi is vandaag 20 jaar geworden 🥳 en GQ Italia heeft daar veel aandacht aan besteed
    met een cover, mooie stoere foto's en een uitgebreid artikel.

    urlr.me/MjUSsd

    urlr.me/yjkUFN

    urlr.me/YbHbKX

    urlr.me/VD8Mtf

    Vertaald:

    gqitalia

    1 u.
    @kimi.antonelli is de coverster van september's GQ.

    Hij maakte vorig seizoen zijn debuut in de Formule 1 als jonge nieuwkomer en een zware last van verwachtingen: Italië vertegenwoordigen in de belangrijkste motorsportcompetitie ter wereld. Nu vecht hij voor de titel met de beste coureurs in de F1, inclusief zijn eigen teamgenoot.

    Zal Kimi de jongste kampioen in de geschiedenis van deze sport kunnen worden?

    Ontdek het coververhaal, met exclusieve interviews met Kimi Antonelli, Toto Wolff
    en Marco Antonelli, via de link in bio en vanaf vandaag op de kiosk, op de dag
    van Kimi's 20ste verjaardag.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 09:57
    • Pietje Bell

      Posts: 36.388

      Zonder helm en ver van zijn auto is @kimi.antonelli gewoon een jongen die iets meer dan een tiener is. Geen mediatraining en geen reis rond de wereld kunnen zijn tiener uiterlijk uitwissen: zijn licht rebelse haar, zijn volledige glimlach, zijn lieve en onschuldige blik van iemand die net een jaar oud is geworden om te stemmen. "Hij is een Italiaanse jongen, in de eenvoudigste en meest authentieke zin van de term. Hij is twintig jaar oud maar ziet er zestien uit", beschouwt zijn baas in @mercedesamgf1 Toto Wolff.

      Zijn jeugdige spontaniteit maakt de manier waarop hij races benadert nog verrassender voor diegenen die dichter bij hem staan in de paddock. Wolff heeft Kimi's buitengewone vermogen opgemerkt om tussen twee parallelle mentale dimensies te leven. "Als hij in racemodus komt, wordt hij helemaal opgenomen. Je kunt met hem praten op de radio en hij hoort je niet eens omdat hij ondergedompeld is in zijn wereld. " Soms, zodra hij na een sessie of race uit de auto stapt, lijkt hij afwezig. "Het is alsof hij moet herkalibreren: Kimi is terug op aarde", voegt Wolff toe. "Het is fascinerend. Ik wil hem niet vergelijken met Senna, maar hij heeft deze dubbele dimensie. "

      Ontdek het volledige coververhaal via de link in bio en in de kiosk in ons septembernummer.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 09:57
    • Larry Perkins

      Posts: 67.414

      Denk dat Wolff hem goed beschrijft, da's beter dan die fotoserie waarin hij cool and collected (stoer) moet overkomen. Hij ziet er evengoed nog als een tiener uit en ik vermoed dat hij over een jaar of tien zelf ook om de foto's moet lachen...

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 12:08
    • Pietje Bell

      Posts: 36.388

      Dat doen ze met iedere bekendheid dat soort stoere foto's. Ik moet altijd aan een ondeugende tiener die kattenkwaad uithaalt denken als ik een foto van Kimi zie. In de startblokken om iets uit te vreten.
      Toch leuk dat ze dit met hem hebben gedaan zo vlak voor de Monza GP en toevallig ook nog in de winkels op zijn 20ste verjaardag.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:27
    • Larry Perkins

      Posts: 67.414

      Sinds James Dean zijn dit soort sneue apen foto's al populair.

      Kimi had inderdaad ook wel de aanvoerder van "De Zwarte Hand" kunnen zijn, hoe heette die ook alweer...

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:40
    • Pietje Bell

      Posts: 36.388

      Weet ik niet meer. Zou je Pietje Bell moeten vragen.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:48
    • Pietje Bell

      Posts: 36.388

      Oh, wacht..........

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:50
  • Politik

    Posts: 10.062

    Een Verstappen-achtige comeback is alleen mogelijk als ze bij Mercedes een aantal strategische blunders maken, beide auto's een keer gediskwalificeerd worden of dat ze een paar DNF hebben.
    Net zoals bij Mclaren vorig jaar.

    Geluk hebben dus, dat je concurrentie het verkloot. Zie dat niet gebeuren.

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 09:58
  • TylaHunter

    Posts: 10.881

    Ben benieuwd of Kimi de italiaanse heksenketel zijn hoofd koel kan houden... Volgens mij krijgt die een gridpenalty... maar de jongen gaat het hele weekend geleefd worden. Een Italiaan aan de leiding van het WK in Italie.. T is dat die niet voor Ferrari rijd anders kon je het niet gekker krijgen.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 10:00
    • Pietje Bell

      Posts: 36.388

      Het is te hopen dat de PR mensen van Mercedes hem in Monza net zo beschermen als ze met Max al die jaren in Zandvoort hebben gedaan.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:30

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
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Hongarije
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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