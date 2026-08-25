Toto Wolff maakt zich voorlopig nog geen grote zorgen over de opmars van Lando Norris in het Formule 1-kampioenschap. De McLaren-coureur won in Zandvoort voor de tweede keer en heeft zijn achterstand flink verkleind. Toch ziet de Mercedes-teambaas geen reden voor paniek.

Norris bevindt zich na zijn overwinning in een vergelijkbare situatie als Max Verstappen vorig jaar. De Nederlander maakte na de Grand Prix van Nederland een enorme comeback en vocht zich terug in de titelstrijd. Wolff wijst er echter op dat die inhaalrace uiteindelijk niet genoeg was om Verstappen de titel te bezorgen.

Wolff houdt Norris in de gaten

"De achterstand van Norris is inderdaad kleiner dan die van Max vorig jaar na Zandvoort. Maar Max won het kampioenschap uiteindelijk niet", stelt Wolff tegenover de aanwezige pers. De Mercedes-baas blijft daardoor rustig, al beseft hij dat de ontwikkelingen bij McLaren een belangrijke rol kunnen spelen in de tweede seizoenshelft.

Mercedes moet ondertussen voorzichtig omgaan met de beschikbare middelen. "We hebben simpelweg niet het geld om onbeperkt nieuwe ontwikkelingen op de auto te zetten. We proberen onze middelen daarom over het hele seizoen te verdelen en op basis van onze berekeningen te bepalen wanneer we updates brengen. Het doel is om daarmee zoveel mogelijk punten te pakken", legt Wolff uit.

Mercedes krijgt financiële tik

Wolff erkent dat het steeds lastiger wordt om de concurrentie bij te benen. "Elke keer dat een topteam een update brengt, levert dat al snel een paar tienden op. Dat is dus wat je ten opzichte van hen verliest. Daardoor wordt het zwaarder naarmate het seizoen vordert", aldus de Oostenrijker. Volgens Wolff beschikken McLaren en Ferrari over meer financiële ruimte, maar moet pas aan het einde van het jaar blijken hoe de verschillende teams hun budget hebben verdeeld.

Mercedes is volgens Wolff dan ook niet van plan om zijn ontwikkelingsplan plotseling om te gooien. De teambaas wijst bovendien naar betrouwbaarheidsproblemen die zijn team eerder dit seizoen veel punten hebben gekost. "We hebben door betrouwbaarheidsproblemen misschien wel vijftig tot honderd punten laten liggen. Met die punten hadden we nu een kleine voorsprong kunnen hebben, of op zijn minst een betere uitgangspositie. Maar verder blijven we gewoon ons plan volgen en werken binnen de financiële mogelijkheden die we hebben", besluit Wolff.