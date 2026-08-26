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Chaos op nieuw F1-circuit: Negentien rode vlaggen bij eerste test

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Chaos op nieuw F1-circuit: Negentien rode vlaggen bij eerste test

Het lijkt erop dat de eerste echte test op de Madring zeer chaotisch is verlopen. De Formule 3 werkte deze week een aantal testdagen af op het nieuwe circuit in Madrid, maar er waren de nodige incidenten. Sterker nog, er zou negentien (!) keer zijn gezwaaid met een rode vlag.

Volgende maand wordt de Spaanse Grand Prix voor het eerst verreden op de nieuwe Madring. Het circuit rondom het IFEMA-complex moet een mooie uitdaging worden, maar er bestond veel twijfel over of ze op tijd klaar zouden zijn. De baan zag er geruime tijd uit als een bouwput, en alhoewel het circuit zelf af lijkt te zijn, ziet alles er verder nog onaf uit. Het team van Ferrari werkte er enkele weken geleden een filmdag af, en deze week mocht de Formule 3 er een aantal testdagen afwerken.

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Wat was er aan de hand?

De nieuwe Madring vormde direct een uitdaging voor de Formule 3-coureurs, zo stelt fotograaf Kym Illman op Instagram. Volgens Illman werden de testsessies gisteren negentien (!) keer stilgelegd, wat opvallend veel is. Er werden twee testsessies van drie uur afgewerkt, maar toch ging het dus veelvuldig mis. Veel coureurs zouden in de muur zijn geëindigd, en dat zou mede komen door het gebrek aan ervaring en het feit dat er weinig uitloopzones zijn.

Volgens Illman was er overduidelijk een plek waar de problemen het grootst waren: "De bocht die voor de meeste slachtoffers zorgde, was bocht vijf. Er is daar een flinke remzone voor een chicane. Het wordt waarschijnlijk één van de belangrijkste inhaalpunten op het 5,4 kilometer-lange circuit. Wat ook voor problemen zorgde waren de blinde bochten en bij de exit rijden de auto's millimeters langs de muur."

Is de baan af?

Illman legt ook uit dat het circuit al bijna af is: "De baan zelf is klaar voor het echte werk, maar er is nog wel veel werk te doen in de Fanzone."

Need5Speed

Posts: 4.362

De Mad-ring doet zijn naam eer aan.

  • 3
  • 26 aug 2026 - 09:40
F1 Nieuws Madring GP Spanje 2026

Reacties (9)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.362

    De Mad-ring doet zijn naam eer aan.

    • + 3
    • 26 aug 2026 - 09:40
    • Beri

      Posts: 7.055

      Ik zou er voor tekenen als dit een voorbode is van chaos in de Formule 1. Maar helaas zullen we bedrogen uitkomen.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 12:16
  • Spearhead

    Posts: 554

    De F1 bonzen zullen dit wel weer in een mooi jasje gieten en ons weten te vertellen wat een fantastisch circuit en evenement dit wel niet is.

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 10:04
  • The Wolf

    Posts: 1.402

    blinde bochten, auto's op millimeter van de muur, chaos.... word nou toch nieuwsgierig

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 10:23
  • Pietje Bell

    Posts: 36.419

    Met dank aan @Zeeuwsekabouter die hier gisteren deze linken heeft geplaatst:

    youtube.com/watch?v=8So_tJXmYQM

    youtu.be/Kdx4iNuj7FE?is=IIxzsleiXS8aWvKS

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 10:59
  • Sander

    Posts: 1.925

    Domenicali: ach de nieuwe fans willen graag meer actie zien.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 10:59
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.014

    Dan kan ik er gerust de hele middag voor uittrekken.
    Ik kan de tv natuurlijk ook later aanzetten en doorspoelen als er poep aan de knikker is....ja, dát foe ik!

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 11:06
  • gridiron

    Posts: 3.710

    En wat heeft het feit dat het gebeurde met een F3 te maken met de F1 race's, vooral als er in het artikel staat dat het te maken heeft met een gebrek aan ervaring van de rijders. Het gebrek aan uitloopzone's is een uitvlucht wat mij betreft. Er zijn nog circuits waar er weinig of geen uitloopzone's zijn.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 12:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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