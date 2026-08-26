Het lijkt erop dat de eerste echte test op de Madring zeer chaotisch is verlopen. De Formule 3 werkte deze week een aantal testdagen af op het nieuwe circuit in Madrid, maar er waren de nodige incidenten. Sterker nog, er zou negentien (!) keer zijn gezwaaid met een rode vlag.

Volgende maand wordt de Spaanse Grand Prix voor het eerst verreden op de nieuwe Madring. Het circuit rondom het IFEMA-complex moet een mooie uitdaging worden, maar er bestond veel twijfel over of ze op tijd klaar zouden zijn. De baan zag er geruime tijd uit als een bouwput, en alhoewel het circuit zelf af lijkt te zijn, ziet alles er verder nog onaf uit. Het team van Ferrari werkte er enkele weken geleden een filmdag af, en deze week mocht de Formule 3 er een aantal testdagen afwerken.

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Wat was er aan de hand?

De nieuwe Madring vormde direct een uitdaging voor de Formule 3-coureurs, zo stelt fotograaf Kym Illman op Instagram. Volgens Illman werden de testsessies gisteren negentien (!) keer stilgelegd, wat opvallend veel is. Er werden twee testsessies van drie uur afgewerkt, maar toch ging het dus veelvuldig mis. Veel coureurs zouden in de muur zijn geëindigd, en dat zou mede komen door het gebrek aan ervaring en het feit dat er weinig uitloopzones zijn.

Volgens Illman was er overduidelijk een plek waar de problemen het grootst waren: "De bocht die voor de meeste slachtoffers zorgde, was bocht vijf. Er is daar een flinke remzone voor een chicane. Het wordt waarschijnlijk één van de belangrijkste inhaalpunten op het 5,4 kilometer-lange circuit. Wat ook voor problemen zorgde waren de blinde bochten en bij de exit rijden de auto's millimeters langs de muur."

Is de baan af?

Illman legt ook uit dat het circuit al bijna af is: "De baan zelf is klaar voor het echte werk, maar er is nog wel veel werk te doen in de Fanzone."