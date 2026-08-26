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'Formule 1 maakt China mogelijk de eerste race van 2027'

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'Formule 1 maakt China mogelijk de eerste race van 2027'

De Formule 1 overweegt een opvallende wijziging voor de start van het seizoen 2027. De Grand Prix van China is volgens The Race de belangrijkste kandidaat om de seizoensopener over te nemen als Bahrein en Saudi-Arabië vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten niet kunnen doorgaan.

De Formule 1 houdt de ontwikkelingen rond het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran nauwlettend in de gaten. De situatie heeft niet alleen gevolgen voor het restant van het huidige seizoen, maar kan ook bepalend zijn voor de kalender van 2027. Eerder werden de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië dit seizoen al geschrapt vanwege de spanningen in de regio.

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China schuift door als belangrijkste alternatief

Het voorlopige plan voor 2027 is om op 14 maart te beginnen in Bahrein, waarna een week later Saudi-Arabië volgt. Daarna staan Australië, Japan en China op de planning. Mocht racen in het Midden-Oosten niet mogelijk zijn, dan wil F1 de kalender zo snel mogelijk aanpassen. China geldt daarbij als de belangrijkste optie om het seizoen in maart te openen.

De Grand Prix van China zou vervolgens worden gevolgd door de race in Japan. Australië kan namelijk niet zomaar naar voren worden gehaald. In Melbourne wordt gewerkt aan een nieuw pitgebouw en die werkzaamheden zullen rond de huidige voorlopige datum in april nog niet zijn afgerond. Daardoor lijkt een eerdere datum voor de Australische GP geen realistische optie.

F1 moet ook puzzelen met Bahrein en Saudi-Arabië

Na China en Japan moet vervolgens worden bekeken waar Australië en eventueel de races in Bahrein en Saudi-Arabië terechtkomen. F1 kan ervoor kiezen om de twee Grands Prix in het Midden-Oosten later in april te organiseren als de situatie tegen die tijd voldoende is verbeterd. Daarvoor zouden andere races wel naar voren moeten worden gehaald.

Ook de kalender van dit seizoen blijft onzeker. F1 wil uiterlijk eind september beslissen of Qatar en Abu Dhabi kunnen doorgaan. Als het conflict dan nog voortduurt, worden beide races waarschijnlijk geschrapt en zou Imola in december de seizoensfinale worden. Stefano Domenicali heeft ondertussen benadrukt dat de Formule 1 in 2027 hoe dan ook een volledige kalender wil afwerken.

Maximo

Posts: 9.903

Het enige voordeel aan die oorlog met Iran is dat die waardeloze GP’s in de Arabische landen niet doorgaan.

  • 2
  • 26 aug 2026 - 10:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Stefano Domenicali

Reacties (2)

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  • Maximo

    Posts: 9.902

    Het enige voordeel aan die oorlog met Iran is dat die waardeloze GP’s in de Arabische landen niet doorgaan.

    • + 2
    • 26 aug 2026 - 10:37
    • The Wolf

      Posts: 1.401

      Twee gingen er al niet door en de gevolgen in de eerste kwartaalcijfers van LM zijn al aanzienlijk, met het wegvallen van de overige 2 (geloof er niks van die die doorgaan) worden de gevolgen nog groter, want de Europese vervangers die ze opgelijnd hebben gaan nooit die astronomische hosting fee's betalen, kunnen ze ook helemaal niet. Zolang het Midden Oosten een grote rol speelt op de kalender omdat Dominicale en zijn graaiers bende 4 gp's toekennen aan rijke oliestaatjes die het dubbele betalen, dan kunnen ze maar beter zorgen dat ze voldoende vervangers hebben want het risico op een gatenkaas kalender is dan ieder jaar aanzienlijk. Want historisch is in die regio het ene conflict amper over of het volgende laait alweer op.

      • + 1
      • 26 aug 2026 - 10:54

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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