De Formule 1 overweegt een opvallende wijziging voor de start van het seizoen 2027. De Grand Prix van China is volgens The Race de belangrijkste kandidaat om de seizoensopener over te nemen als Bahrein en Saudi-Arabië vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten niet kunnen doorgaan.

De Formule 1 houdt de ontwikkelingen rond het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran nauwlettend in de gaten. De situatie heeft niet alleen gevolgen voor het restant van het huidige seizoen, maar kan ook bepalend zijn voor de kalender van 2027. Eerder werden de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië dit seizoen al geschrapt vanwege de spanningen in de regio.

China schuift door als belangrijkste alternatief

Het voorlopige plan voor 2027 is om op 14 maart te beginnen in Bahrein, waarna een week later Saudi-Arabië volgt. Daarna staan Australië, Japan en China op de planning. Mocht racen in het Midden-Oosten niet mogelijk zijn, dan wil F1 de kalender zo snel mogelijk aanpassen. China geldt daarbij als de belangrijkste optie om het seizoen in maart te openen.

De Grand Prix van China zou vervolgens worden gevolgd door de race in Japan. Australië kan namelijk niet zomaar naar voren worden gehaald. In Melbourne wordt gewerkt aan een nieuw pitgebouw en die werkzaamheden zullen rond de huidige voorlopige datum in april nog niet zijn afgerond. Daardoor lijkt een eerdere datum voor de Australische GP geen realistische optie.

F1 moet ook puzzelen met Bahrein en Saudi-Arabië

Na China en Japan moet vervolgens worden bekeken waar Australië en eventueel de races in Bahrein en Saudi-Arabië terechtkomen. F1 kan ervoor kiezen om de twee Grands Prix in het Midden-Oosten later in april te organiseren als de situatie tegen die tijd voldoende is verbeterd. Daarvoor zouden andere races wel naar voren moeten worden gehaald.

Ook de kalender van dit seizoen blijft onzeker. F1 wil uiterlijk eind september beslissen of Qatar en Abu Dhabi kunnen doorgaan. Als het conflict dan nog voortduurt, worden beide races waarschijnlijk geschrapt en zou Imola in december de seizoensfinale worden. Stefano Domenicali heeft ondertussen benadrukt dat de Formule 1 in 2027 hoe dan ook een volledige kalender wil afwerken.