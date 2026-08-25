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Wolff komt met opvallende verklaring van verlies Mercedes

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Wolff komt met opvallende verklaring van verlies Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een opvallende verklaring gegeven voor het feit dat zijn team in Zandvoort werd verslagen door McLaren. Op het Nederlandse circuit ging de zege naar Lando Norris, terwijl Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell tijd moesten toegeven. Volgens Wolff heeft dit ook te maken met het DNA van de auto.

Het team van Mercedes lijkt hun overheersing van het begin van dit jaar kwijt te zijn. Ze krijgen stevige concurrentie, en zijn in de afgelopen twee raceweekenden verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. De Brit vocht in Zandvoort een mooi duel uit met WK-leider Antonelli en kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Antonelli kreeg het niet voor elkaar om zijn achterstand te verkleinen in de slotfase van de race, terwijl Norris met gemak zijn positie kon verdedigen.

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Wat was er aan de hand?

Het team van Mercedes heeft dit seizoen nog weinig updates geïntroduceerd, en ze lijken wat langzamer te zijn dan de concurrentie. In Zandvoort stelde Wolff na de race bij de Duitse tak van Sky Sports dat het anders zat: "We voeren alles op, we geven vol gas om alles sneller te laten draaien. Maar dit is gewoon een ontwikkelingscompetitie."

Wolff voert ook de recente geschiedenis op als een reden voor het enigszins tegenvallende resultaat: "Als je gelooft in het DNA van een auto: Zandvoort is altijd slecht voor ons geweest. McLaren won hier vorig jaar met een voorsprong van twintig seconden. Dus we hadden wel hoop en wilden erin geloven."

'Was nog slechter bij Kimi'

Volgens Wolff was het voor zijn team ook lastig, omdat zijn coureurs worstelden met de banden: "Het was stressvol vandaag. De auto was wel snel genoeg om te innen, maar we gingen ineens minder op de harde banden. Dat gold voor beide coureurs, maar het was misschien nog slechter bij Kimi."

Toch mag Mercedes tevreden zijn, zo probeert Wolff uit te leggen: "Daarom moeten we ook tevreden zijn met de tweede en derde plaats. We zijn punten uitgelopen op Ferrari, ook in de strijd om het wereldkampioenschap bij de coureurs."

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes McLaren GP Nederland 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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