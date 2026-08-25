Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een opvallende verklaring gegeven voor het feit dat zijn team in Zandvoort werd verslagen door McLaren. Op het Nederlandse circuit ging de zege naar Lando Norris, terwijl Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell tijd moesten toegeven. Volgens Wolff heeft dit ook te maken met het DNA van de auto.

Het team van Mercedes lijkt hun overheersing van het begin van dit jaar kwijt te zijn. Ze krijgen stevige concurrentie, en zijn in de afgelopen twee raceweekenden verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. De Brit vocht in Zandvoort een mooi duel uit met WK-leider Antonelli en kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Antonelli kreeg het niet voor elkaar om zijn achterstand te verkleinen in de slotfase van de race, terwijl Norris met gemak zijn positie kon verdedigen.

Wat was er aan de hand?

Het team van Mercedes heeft dit seizoen nog weinig updates geïntroduceerd, en ze lijken wat langzamer te zijn dan de concurrentie. In Zandvoort stelde Wolff na de race bij de Duitse tak van Sky Sports dat het anders zat: "We voeren alles op, we geven vol gas om alles sneller te laten draaien. Maar dit is gewoon een ontwikkelingscompetitie."

Wolff voert ook de recente geschiedenis op als een reden voor het enigszins tegenvallende resultaat: "Als je gelooft in het DNA van een auto: Zandvoort is altijd slecht voor ons geweest. McLaren won hier vorig jaar met een voorsprong van twintig seconden. Dus we hadden wel hoop en wilden erin geloven."

'Was nog slechter bij Kimi'

Volgens Wolff was het voor zijn team ook lastig, omdat zijn coureurs worstelden met de banden: "Het was stressvol vandaag. De auto was wel snel genoeg om te innen, maar we gingen ineens minder op de harde banden. Dat gold voor beide coureurs, maar het was misschien nog slechter bij Kimi."

Toch mag Mercedes tevreden zijn, zo probeert Wolff uit te leggen: "Daarom moeten we ook tevreden zijn met de tweede en derde plaats. We zijn punten uitgelopen op Ferrari, ook in de strijd om het wereldkampioenschap bij de coureurs."