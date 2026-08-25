Lando Norris was ongetwijfeld de beste man afgelopen weekend tijdens de laatste Dutch GP op Zandvoort. De regerend wereldkampioen won ongenaakbaar de Grand Prix van Nederland en mag heel stiekem weer dromen van de wereldtitel. De Mercedes-coureurs gaven na afloop aan serieus rekening te houden met de Brit, al moet hij daar zelf wel om lachen.

Na afloop van de overwinning van Norris, zat Mercedes met de handen in het haar. Teambaas Toto Wolff onthulde dat er geen geld meer is voor een upgrade, terwijl George Russell en Andrea Kimi Antonelli stelden dat McLaren nu het zogeheten 'benchmark' is in de Formule 1. Vlak na de race werkte dat bij Norris op zijn lachspieren.

'Mercedes gaat dat niet zeggen'

"Nee, dat gaan ze zelf niet zeggen", zo oordeelde Norris na afloop op de persconferentie. "Ze zijn dus het te kloppen team, ook al zijn ze vandaag verslagen. Dus ik denk niet dat het waar is. Ik denk dat als ik Kimi niet had ingehaald toen ik hem passeerde, ik de race vandaag niet zou hebben gewonnen", voegde hij daar stellig aan toe.

"Weet je, het is moeilijk te zeggen, maar ik weet ook hoe goed ik het doe achter het stuur. En natuurlijk ben ik niet iemand die zichzelf ophemelt, meestal is het juist het tegenovergestelde. Maar voor één keer zou ik mezelf wel een beetje lof toekennen, omdat ik het gevoel heb dat ik het beter doe dan de rest, en ik denk dat dat ook het verschil kan maken", voegde hij daaraan toe.

Norris zit er lekker in

McLaren en Norris hebben de smaak te pakken na een wisselvallige eerste seizoenshelft. Na wat upgrades aan de auto, won hij de Grand Prix van Hongarije en ook in Zandvoort oogde hij ongenaakbaar. "We hebben nu zeker een auto die in staat is om hen te verslaan. Kijk bijvoorbeeld naar gisteren en de kwalificatie: we hebben gisteren niet gewonnen en we hebben niet echt veel veranderd. Maar ik heb hard gewerkt aan mijn rijstijl. Ik wil weer meer geloven dan alle anderen, en vandaag hebben we het tij gekeerd."

"Dus we hebben zeker een auto die, al met al, erg lijkt op die van Mercedes, maar ik denk dat zij een auto hebben die allround beter presteert dan de onze."