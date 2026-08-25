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Norris ziet Mercedes sandbaggen in Zandvoort: "Niet waar wat ze zeggen"

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Norris ziet Mercedes sandbaggen in Zandvoort: "Niet waar wat ze zeggen"

Lando Norris was ongetwijfeld de beste man afgelopen weekend tijdens de laatste Dutch GP op Zandvoort. De regerend wereldkampioen won ongenaakbaar de Grand Prix van Nederland en mag heel stiekem weer dromen van de wereldtitel. De Mercedes-coureurs gaven na afloop aan serieus rekening te houden met de Brit, al moet hij daar zelf wel om lachen. 

Na afloop van de overwinning van Norris, zat Mercedes met de handen in het haar. Teambaas Toto Wolff onthulde dat er geen geld meer is voor een upgrade, terwijl George Russell en Andrea Kimi Antonelli stelden dat McLaren nu het zogeheten 'benchmark' is in de Formule 1. Vlak na de race werkte dat bij Norris op zijn lachspieren. 

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"Nee, dat gaan ze zelf niet zeggen", zo oordeelde Norris na afloop op de persconferentie. "Ze zijn dus het te kloppen team, ook al zijn ze vandaag verslagen. Dus ik denk niet dat het waar is. Ik denk dat als ik Kimi niet had ingehaald toen ik hem passeerde, ik de race vandaag niet zou hebben gewonnen", voegde hij daar stellig aan toe. 

"Weet je, het is moeilijk te zeggen, maar ik weet ook hoe goed ik het doe achter het stuur. En natuurlijk ben ik niet iemand die zichzelf ophemelt, meestal is het juist het tegenovergestelde. Maar voor één keer zou ik mezelf wel een beetje lof toekennen, omdat ik het gevoel heb dat ik het beter doe dan de rest, en ik denk dat dat ook het verschil kan maken", voegde hij daaraan toe. 

Norris zit er lekker in

McLaren en Norris hebben de smaak te pakken na een wisselvallige eerste seizoenshelft. Na wat upgrades aan de auto, won hij de Grand Prix van Hongarije en ook in Zandvoort oogde hij ongenaakbaar. "We hebben nu zeker een auto die in staat is om hen te verslaan. Kijk bijvoorbeeld naar gisteren en de kwalificatie: we hebben gisteren niet gewonnen en we hebben niet echt veel veranderd. Maar ik heb hard gewerkt aan mijn rijstijl. Ik wil weer meer geloven dan alle anderen, en vandaag hebben we het tij gekeerd." 

"Dus we hebben zeker een auto die, al met al, erg lijkt op die van Mercedes, maar ik denk dat zij een auto hebben die allround beter presteert dan de onze." 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Nederland 2026

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.445

    Norris ziet Mercedes sandbaggen in Zandvoort.

    Norris: "Iedereen dacht dat die Duitsers op het strand een kuil aan het graven waren, maar in werkelijkheid waren ze zandzakken aan het vullen..."

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 19:25
    • Larry Perkins

      Posts: 67.445

      "L'histoire se répète." (de geschiedenis herhaalt zich)
      Opnieuw namen onze oosterburen een stuk van Nederland in hun bezit...

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 19:34
  • bvonk2

    Posts: 279

    Het is dan wel heel stiekem dromen van de titel, achterstand is wel heel groot. Maar het kan en zou mooi zijn als de strijd tussen meerdere coureurs en teams is.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 20:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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