Max Verstappen zorgde tijdens de Grand Prix van Nederland voor een flinke schrikreactie bij Timo Glock. De Nederlander verloor in de Arie Luyendyk-bocht de controle over zijn Red Bull en knalde hard de muur in. Volgens de voormalig Formule 1-coureur mag Verstappen vooral blij zijn dat hij ongedeerd uit de crash kwam.

Verstappen dacht op een droog stuk asfalt weer op het gas te kunnen, maar raakte daarbij een nog natte lijn. De Red Bull brak uit en de viervoudig wereldkampioen had geen ruimte meer om zijn auto op te vangen. Na de eerste klap schoof Verstappen bovendien over de baan richting de muur aan de andere kant, waardoor de overige coureurs hem moesten ontwijken.

'Zo'n fout maakt hij bijna nooit'

"Gelukkig is Max ongedeerd gebleven. De impact was behoorlijk hard. Toch is dit een fout die je bij Verstappen bijna nooit ziet. Je kunt ze op één hand tellen", vertelt Glock bij de Duitse tak van Sky Sports. Volgens de Duitser ging het mis doordat Verstappen net iets te lang aan de onderkant van de bocht bleef rijden, waar nog vocht op het asfalt lag.

"Max ging iets te vroeg op het gas, verloor de achterkant en vloog daarna van de baan. Het is ontzettend zonde, zeker voor de fans die hier massaal naartoe waren gekomen", vervolgt Glock. De voormalig F1-coureur, die tegenwoordig actief is in de DTM, zag dat een groot deel van de supporters ondanks de crash van Verstappen bleef zitten.

Glock prijst sfeer op Zandvoort

De crash deed volgens Glock weinig af aan de sfeer op Zandvoort. "De fans bleven gewoon en het feest ging verder", aldus de Duitser. Zelf geniet hij eveneens volop van de Nederlandse Grand Prix, waar hij vanwege zijn activiteiten in de GT-wereld regelmatig komt.

"De sfeer is hier echt geweldig. Duizenden fans komen op de fiets naar het circuit en vanaf het eerste moment zit de stemming erin. Dat blijft de hele dag zo, tot aan de start van de race. Ik kan me eigenlijk geen ander circuit herinneren waar de sfeer zo lang en massaal wordt gedragen", besluit Glock.