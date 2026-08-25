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Verstappen zorgt voor verbazing: "Die fout maakte hij nooit"

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Verstappen zorgt voor verbazing: "Die fout maakte hij nooit"

Max Verstappen zorgde tijdens de Grand Prix van Nederland voor een flinke schrikreactie bij Timo Glock. De Nederlander verloor in de Arie Luyendyk-bocht de controle over zijn Red Bull en knalde hard de muur in. Volgens de voormalig Formule 1-coureur mag Verstappen vooral blij zijn dat hij ongedeerd uit de crash kwam.

Verstappen dacht op een droog stuk asfalt weer op het gas te kunnen, maar raakte daarbij een nog natte lijn. De Red Bull brak uit en de viervoudig wereldkampioen had geen ruimte meer om zijn auto op te vangen. Na de eerste klap schoof Verstappen bovendien over de baan richting de muur aan de andere kant, waardoor de overige coureurs hem moesten ontwijken.

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'Zo'n fout maakt hij bijna nooit'

"Gelukkig is Max ongedeerd gebleven. De impact was behoorlijk hard. Toch is dit een fout die je bij Verstappen bijna nooit ziet. Je kunt ze op één hand tellen", vertelt Glock bij de Duitse tak van Sky Sports. Volgens de Duitser ging het mis doordat Verstappen net iets te lang aan de onderkant van de bocht bleef rijden, waar nog vocht op het asfalt lag.

"Max ging iets te vroeg op het gas, verloor de achterkant en vloog daarna van de baan. Het is ontzettend zonde, zeker voor de fans die hier massaal naartoe waren gekomen", vervolgt Glock. De voormalig F1-coureur, die tegenwoordig actief is in de DTM, zag dat een groot deel van de supporters ondanks de crash van Verstappen bleef zitten.

Glock prijst sfeer op Zandvoort

De crash deed volgens Glock weinig af aan de sfeer op Zandvoort. "De fans bleven gewoon en het feest ging verder", aldus de Duitser. Zelf geniet hij eveneens volop van de Nederlandse Grand Prix, waar hij vanwege zijn activiteiten in de GT-wereld regelmatig komt.

"De sfeer is hier echt geweldig. Duizenden fans komen op de fiets naar het circuit en vanaf het eerste moment zit de stemming erin. Dat blijft de hele dag zo, tot aan de start van de race. Ik kan me eigenlijk geen ander circuit herinneren waar de sfeer zo lang en massaal wordt gedragen", besluit Glock.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.008

Gelukkig bleek het grootste deel van de Maxfans zitten.
Toch liepen er honderden richting uitgang met 'n oranje t-shirt aan.

Commentaar van één van de weglopers: "Ik kom alleen voor Max, en wie die andere coureurs zijn dat weet ik niet en interesseert me ook niet...

  • 1
  • 25 aug 2026 - 16:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Timo Glock Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.006

    Gelukkig bleek het grootste deel van de Maxfans zitten.
    Toch liepen er honderden richting uitgang met 'n oranje t-shirt aan.

    Commentaar van één van de weglopers: "Ik kom alleen voor Max, en wie die andere coureurs zijn dat weet ik niet en interesseert me ook niet...

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 16:26

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Pos
Team
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1
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Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
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5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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