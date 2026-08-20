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Jos Verstappen tevreden over contractverlenging Max bij Red Bull

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Jos Verstappen tevreden over contractverlenging Max bij Red Bull

Jos Verstappen is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van zijn zoon Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd tot en met 2030. De deal werd donderdagochtend, in aanloop naar de laatste Dutch GP op Circuit Zandvoort, officieel bekendgemaakt.

Vooral het onderlinge vertrouwen speelde volgens Jos een belangrijke rol bij de beslissing. Met de contractverlenging komt bovendien een einde aan maandenlange speculatie over een mogelijk vertrek van Verstappen.

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Volgens Jos is het vooral belangrijk dat er nu rust ontstaat rond de toekomst van zijn zoon. "Max wil een auto hebben waarmee hij kan winnen. Dat vertrouwen is er", vertelt de vader van de Red Bull-coureur aan Formule 1 Magazine. 

"Het belangrijkste is dat de rust op dit vlak terugkeert. We hebben nu duidelijkheid en kunnen ons weer volledig op het racen richten", klinkt het. Verstappen had oorspronkelijk nog een contract tot en met 2028, maar heeft dat dus opengebroken en verlengd.

Het vertrouwen in de sportieve plannen van Red Bull Racing gaf uiteindelijk de doorslag. "Raymond Vermeulen heeft samen met Oliver Mintzlaff goed werk geleverd. Het belangrijkste is dat er vertrouwen is in elkaar. Anders hadden we dit contract natuurlijk niet getekend", legt Jos uit. Daarmee blijft Max voorlopig verbonden aan het team waarmee hij vier wereldtitels wist te veroveren.

Sportieve garanties spelen belangrijke rol

Jos benadrukt dat de sportieve vooruitzichten altijd een belangrijke factor zijn geweest in de gesprekken over de toekomst van Max. De Nederlander wil vanzelfsprekend beschikken over een auto waarmee hij voor overwinningen en wereldtitels kan strijden. "Er is vertrouwen dat Red Bull weer een winnende auto kan bouwen. Maar of dat daadwerkelijk lukt, moet natuurlijk nog blijken. Dat weet je nooit vooraf", aldus Jos.

In het nieuwe contract zijn volgens hem afspraken gemaakt over de sportieve prestaties van Red Bull, maar daarover wil de familie Verstappen geen details prijsgeven. "Daar zijn afspraken over gemaakt in het contract. Wat die precies zijn, weten wij en Red Bull. Die informatie gaan we niet naar buiten brengen", besluit Jos. Daarmee lijkt vooral één boodschap duidelijk: Verstappen heeft opnieuw vertrouwen in Red Bull en kiest voorlopig voor continuïteit.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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