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Verstappen: "Ik vertelde Mateschitz voor zijn dood dat ik voor altijd bij Red Bull wilde blijven"

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Verstappen: "Ik vertelde Mateschitz voor zijn dood dat ik voor altijd bij Red Bull wilde blijven"

Max Verstappen blijft Red Bull Racing trouw. Voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort onthulde de Oostenrijkse renstal dat het contract van hun stercoureur is verlengd tot en met 2030. Verstappen wist al een lange tijd dat hij bij Red Bull wilde blijven. 

Na maandenlange speculatie en gelinkt te zijn aan Mercedes, McLaren of zelfs een definitief afscheid van de Formule 1, trad Red Bull naar buiten met het nieuws dat Verstappen zou blijven. Zelf gaf de viervoudig wereldkampioen al aan dat hij liever wilde stoppen dan een transfer te maken richting een andere constructeur. 

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'Ik voel me goed bij Red Bull' 

Verstappen bevestigde zijn loyaliteit jegens Red Bull. De Nederlander stelde dat het team uit Milton Keynes voor hem een warm bad is. "Het was niet echt zo stressvol", zo zei hij op de persconferentie. "Ik denk dat het de juiste beslissing was. Ik voel me heel goed in het team, en we hebben er alle vertrouwen in dat we de komende jaren weer naar de top kunnen klimmen", voegde hij daaraan toe. 

Vervolgens grapte de Nederlander dat hij alvast voor sorteert op een eventueel huwelijk met zijn partner, Kelly Piquet. "Ik oefen voor mijn eigen huwelijk. Dan ga ik proberen dat in mijn eigen huwelijk minstens te verdrievoudigen!". 

'Ik heb het verteld aan Mateschitz' 

In 2022 moest Verstappen na het veroveren van zijn tweede wereldtitel toezien hoe Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz overleed. De 28-jarige sprak de Oostenrijker voor zijn dood en beloofde hem één ding. "Ik heb Dietrich Mateschitz voor zijn overlijden verteld dat ik voor altijd bij Red Bull wilde blijven." 

Nu Verstappen met duidelijkheid is gekomen wat betreft zijn toekomst in de Formule 1, kan het vizier op de laatste race in Zandvoort. Nog altijd wacht hij op zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. 

Larry Perkins

Posts: 67.287

Hoe anders gaat het er nu bij Mercedes aan toe.

[i] Second Choice George [/i] staat met een fles champagne te springen van geluk omdat Max heeft bijgetekend bij RBR en is net bezig met zijn dertigste 'T-bone Move' als Toffe Toto komt binnenwandelen met Bottas in zijn kielzog.

Dan zegt Wolff: ... [Lees verder]

  • 8
  • 20 aug 2026 - 14:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Dietrich Mateschitz Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.287

    Hoe anders gaat het er nu bij Mercedes aan toe.

    Second Choice George staat met een fles champagne te springen van geluk omdat Max heeft bijgetekend bij RBR en is net bezig met zijn dertigste 'T-bone Move' als Toffe Toto komt binnenwandelen met Bottas in zijn kielzog.

    Dan zegt Wolff: “Heb nieuws voor je George, Valtteri neemt volgend seizoen jouw stoeltje over. Ik werk liever met Boring Bottas dan met een gluiperige matennaaier en ik heb expres gewacht totdat Max heeft bijgetekend bij Red Bull zodat de klap voor jou extra groot zal zijn.
    Whahaha, hihihi…, waarom kijk je nou zo raar George? Ga anders even zitten George. Nee niet op mijn stoel George. En ook niet op die stoel George, die is nu van Valtteri…”

    • + 8
    • 20 aug 2026 - 14:40
    • Rocks

      Posts: 1.133

      Ben je ook te boeken?? 😎

      • + 1
      • 20 aug 2026 - 14:45
    • da_bartman

      Posts: 6.813

      Komt er nog een nieuw formule 1 film? Dan hebben we bij deze alvast de hoofdlijn van het script en ga ik deze film wél kijken 😂

      • + 1
      • 20 aug 2026 - 15:52
  • Pietje Bell

    Posts: 36.296

    Uiteraard waren de meeste vragen voor Max na het grote nieuws.
    Hier is het stukje te zien waar dit artikel over gaat:

    https://dubz.link/c/8b188c

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 15:39
    • Pietje Bell

      Posts: 36.296

      Ondertussen heeft zijn vriendin alweer een aantal foto's van zichzelf van de vakantie op IG gezet.
      Je moet wat als je in twee weken tijd >10 000 volgers kwijt bent geraakt.
      Ze verliest nog dagelijks vele volgers ondanks haar posts.
      Ook is ze betrapt op het steeds kopen van een groot pakket "(re)share".

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      Dit gaat viraal: ibb.co/B2SRn29K

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 16:15
  • Tifoso-01

    Posts: 3.899

    Dat is groot nieuws voor de andere teams, hoeven ze nooit meer bij hem aan te kloppen in ieder geval.

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 15:41
  • Erwinnaar

    Posts: 5.820

    Belofte ingelost. Prachtig verhaal! Die gaat nog 2 jaar oogsten.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 16:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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