Max Verstappen blijft Red Bull Racing trouw. Voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort onthulde de Oostenrijkse renstal dat het contract van hun stercoureur is verlengd tot en met 2030. Verstappen wist al een lange tijd dat hij bij Red Bull wilde blijven.

Na maandenlange speculatie en gelinkt te zijn aan Mercedes, McLaren of zelfs een definitief afscheid van de Formule 1, trad Red Bull naar buiten met het nieuws dat Verstappen zou blijven. Zelf gaf de viervoudig wereldkampioen al aan dat hij liever wilde stoppen dan een transfer te maken richting een andere constructeur.

'Ik voel me goed bij Red Bull'

Verstappen bevestigde zijn loyaliteit jegens Red Bull. De Nederlander stelde dat het team uit Milton Keynes voor hem een warm bad is. "Het was niet echt zo stressvol", zo zei hij op de persconferentie. "Ik denk dat het de juiste beslissing was. Ik voel me heel goed in het team, en we hebben er alle vertrouwen in dat we de komende jaren weer naar de top kunnen klimmen", voegde hij daaraan toe.

Vervolgens grapte de Nederlander dat hij alvast voor sorteert op een eventueel huwelijk met zijn partner, Kelly Piquet. "Ik oefen voor mijn eigen huwelijk. Dan ga ik proberen dat in mijn eigen huwelijk minstens te verdrievoudigen!".

'Ik heb het verteld aan Mateschitz'

In 2022 moest Verstappen na het veroveren van zijn tweede wereldtitel toezien hoe Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz overleed. De 28-jarige sprak de Oostenrijker voor zijn dood en beloofde hem één ding. "Ik heb Dietrich Mateschitz voor zijn overlijden verteld dat ik voor altijd bij Red Bull wilde blijven."

Nu Verstappen met duidelijkheid is gekomen wat betreft zijn toekomst in de Formule 1, kan het vizier op de laatste race in Zandvoort. Nog altijd wacht hij op zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen.