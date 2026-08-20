Lewis Hamilton gaat zijn toekomst bij Ferrari binnenkort bekendmaken. Volgens Formule 1-journalist Carlos Miquel gaat de zevenvoudig wereldkampioen zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengen. De aankondiging zou in aanloop naar de Grand Prix van Italië volgen.

Hamilton lijkt daarmee de volgende grote naam te worden die duidelijkheid geeft over zijn toekomst. Eerder maakten Carlos Sainz en Max Verstappen al bekend dat zij hun contracten bij respectievelijk Williams en Red Bull Racing hebben verlengd. Nu staat Hamilton op het punt om hetzelfde te doen bij Ferrari.

Hamilton hakt knoop door over toekomst bij Ferrari

Volgens Miquel komt de aankondiging van Hamilton in de aanloop naar de Grand Prix van Italië. De timing is opvallend, aangezien de race wordt verreden op Monza, de thuisbasis van Ferrari. Hamilton lijkt daarmee voor eigen publiek van de Italiaanse renstal zijn toekomst te willen bevestigen.

De Brit maakte begin 2025 de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Sindsdien staat zijn toekomst bij de Scuderia regelmatig ter discussie. Aan die onzekerheid lijkt nu een einde te komen. Hamilton zou zijn verblijf bij Ferrari willen verlengen en daarmee kiezen voor een langer avontuur in het rood.

Hamilton helemaal opgeleefd bij Ferrari

Hamilton arriveerde met veel bombarie bij Ferrari in 2025, maar kende een desastreus eerste seizoen bij de Scuderia. Nadat de voormalig coureur van McLaren en Mercedes geen enkel podium wist te bemachtigen, suggereerden velen dat de man uit Stevenage ver over zijn top zou zijn.

In 2026 heeft Hamilton de situatie weten om te draaien. Nadat de nieuwe auto's door de Formule 1 uit de grond zijn gestampt op basis van de nieuwe reglementen, won Hamilton in Barcelona en pakte hij meerdere podiumplekken. Met een tweede plek in het WK mag hij nog altijd stiekem dromen van een achtste wereldtitel.

Sainz en Verstappen gingen Hamilton al voor

Met de contractverlenging van Hamilton blijft er opnieuw een grote naam langer verbonden aan een topteam. Sainz besloot eerder zijn toekomst aan Williams te verbinden, terwijl Verstappen zijn verblijf bij Red Bull Racing eveneens verlengde. Hamilton lijkt nu het volgende puzzelstukje in te vullen.

Voor Ferrari is het behouden van Hamilton belangrijk. De zevenvoudig wereldkampioen werd binnengehaald met de ambitie om opnieuw om de grootste prijzen te strijden. De Italiaan? Nee, de Brit zal dus naar verwachting ook de komende jaren proberen om met Ferrari successen te boeken en zijn indrukwekkende Formule 1-carrière bij de Scuderia voort te zetten.