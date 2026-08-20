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'Hamilton gaat contract bij Ferrari verlengen: Brit blijft Scuderia trouw'

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'Hamilton gaat contract bij Ferrari verlengen: Brit blijft Scuderia trouw'

Lewis Hamilton gaat zijn toekomst bij Ferrari binnenkort bekendmaken. Volgens Formule 1-journalist Carlos Miquel gaat de zevenvoudig wereldkampioen zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengen. De aankondiging zou in aanloop naar de Grand Prix van Italië volgen.

Hamilton lijkt daarmee de volgende grote naam te worden die duidelijkheid geeft over zijn toekomst. Eerder maakten Carlos Sainz en Max Verstappen al bekend dat zij hun contracten bij respectievelijk Williams en Red Bull Racing hebben verlengd. Nu staat Hamilton op het punt om hetzelfde te doen bij Ferrari.

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Hamilton hakt knoop door over toekomst bij Ferrari

Volgens Miquel komt de aankondiging van Hamilton in de aanloop naar de Grand Prix van Italië. De timing is opvallend, aangezien de race wordt verreden op Monza, de thuisbasis van Ferrari. Hamilton lijkt daarmee voor eigen publiek van de Italiaanse renstal zijn toekomst te willen bevestigen.

De Brit maakte begin 2025 de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Sindsdien staat zijn toekomst bij de Scuderia regelmatig ter discussie. Aan die onzekerheid lijkt nu een einde te komen. Hamilton zou zijn verblijf bij Ferrari willen verlengen en daarmee kiezen voor een langer avontuur in het rood.

Hamilton helemaal opgeleefd bij Ferrari 

Hamilton arriveerde met veel bombarie bij Ferrari in 2025, maar kende een desastreus eerste seizoen bij de Scuderia. Nadat de voormalig coureur van McLaren en Mercedes geen enkel podium wist te bemachtigen, suggereerden velen dat de man uit Stevenage ver over zijn top zou zijn. 

In 2026 heeft Hamilton de situatie weten om te draaien. Nadat de nieuwe auto's door de Formule 1 uit de grond zijn gestampt op basis van de nieuwe reglementen, won Hamilton in Barcelona en pakte hij meerdere podiumplekken. Met een tweede plek in het WK mag hij nog altijd stiekem dromen van een achtste wereldtitel. 

Sainz en Verstappen gingen Hamilton al voor

Met de contractverlenging van Hamilton blijft er opnieuw een grote naam langer verbonden aan een topteam. Sainz besloot eerder zijn toekomst aan Williams te verbinden, terwijl Verstappen zijn verblijf bij Red Bull Racing eveneens verlengde. Hamilton lijkt nu het volgende puzzelstukje in te vullen.

Voor Ferrari is het behouden van Hamilton belangrijk. De zevenvoudig wereldkampioen werd binnengehaald met de ambitie om opnieuw om de grootste prijzen te strijden. De Italiaan? Nee, de Brit zal dus naar verwachting ook de komende jaren proberen om met Ferrari successen te boeken en zijn indrukwekkende Formule 1-carrière bij de Scuderia voort te zetten.

Need5Speed

Posts: 4.340

Aan het eind van het silly season blijkt dat iedereen op zijn plek blijft. De waanzin ten top!

  • 1
  • 20 aug 2026 - 13:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (3)

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  • shakedown

    Posts: 1.952

    yup. smeden nu het ijzer heet is. Als Ferrari weer gewoon Ferrari dingen gaat doen heeft ie in ieder geval nog 3 jaar racen op zak, en is Hamilton in de media te vinden....

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 12:57
  • Need5Speed

    Posts: 4.342

    Aan het eind van het silly season blijkt dat iedereen op zijn plek blijft. De waanzin ten top!

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 13:06
  • Snorremans

    Posts: 366

    Waarom ook niet. Hij doet het prima en kan makkelijk meekomen.

    Had nooit gedacht dit ooit te zeggen maar beide partijen doen hier goed aan.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 13:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.702
  • Podiums 137
  • Grand Prix 243
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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