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Verstappen is klaar voor laatste thuisrace: "Zandvoort was een voorrecht"

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Verstappen is klaar voor laatste thuisrace: "Zandvoort was een voorrecht"

Max Verstappen heeft zijn batterijen opgeladen en is klaar voor een bijzonder raceweekend in Zandvoort. De Dutch Grand Prix wordt dit weekend voor de laatste keer verreden en de Red Bull Racing-coureur wil het afscheid van zijn thuisrace extra speciaal maken. Verstappen heeft daarvoor alvast een bijzonder eerbetoon in petto.

Verstappen kijkt met trots terug op zijn tijd in Zandvoort. De Nederlander kreeg in 2021 voor het eerst de kans om voor eigen publiek een Formule 1-race te rijden, nadat het circuit 36 jaar van de kalender was verdwenen. Dat werd direct een succes: Verstappen won de eerste editie en herhaalde dat kunststukje in 2022 en 2023. In 2024 en 2025 moest hij de overwinning aan McLaren laten, maar beide keren werd hij wel tweede.

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"Na de zomerstop ben ik weer helemaal uitgerust en opgeladen. Ik kijk ernaar uit om direct door te gaan naar het raceweekend in Zandvoort", laat Verstappen weten in de preview van Red Bull. De viervoudig wereldkampioen beseft dat de laatste Nederlandse Grand Prix een bijzondere wordt. "Het wordt een speciale race voor mij en voor de fans, omdat dit de laatste Nederlandse Grand Prix is voordat Zandvoort van de kalender verdwijnt."

Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel mooie herinneringen opgebouwd aan de Nederlandse Grand Prix. "Ik heb hier zoveel mooie herinneringen gemaakt. Het was een voorrecht om de afgelopen jaren voor eigen publiek te mogen racen. Dat is één van de vele hoogtepunten uit mijn carrière", aldus de 28-jarige coureur.

Speciaal eerbetoon voor Nederlandse fans

De Red Bull-coureur wil het afscheid van Zandvoort niet zomaar voorbij laten gaan. Verstappen verschijnt dit weekend met een speciale helm die is geïnspireerd op het bekende Delfts blauwe aardewerk. Daarmee wil hij de Nederlandse fans bedanken voor hun jarenlange steun. "Ik rijd dit weekend met een speciale helm die geïnspireerd is op het beroemde Delfts blauwe aardewerk. Het is een prachtig en traditioneel patroon en iets unieks voor deze laatste race. De helm is een eerbetoon aan de Nederlandse fans."

Ook op sportief vlak hoopt Verstappen de fans nog één keer te laten juichen. Red Bull Racing lijkt op voorhand echter niet de uitgesproken favoriet voor de overwinning, waardoor de Nederlander voorzichtig blijft met zijn verwachtingen. "Ik hoop dat ik de fans dit weekend trots kan maken", besluit Verstappen.

 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (3)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.949

    Zandvoort heeft een van de mooiste lay-outs van de wereld en van de Melkweg.....alleen jammer dat het niet langer en breder is.....en dat is nodig met deze F1 wagens.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 11:50
  • Pietje Bell

    Posts: 36.290

    Om 13:30u moet Max in de PC verschijnen samen met Perez en Lindblad.
    Daarna is het de beurt aan Nico, Lando en Russell.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 12:01
  • Tifoso-01

    Posts: 3.896

    Met de wetenschap van nu had Zandvoort het contract nog wel met 4 jaar kunnen verlengen.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 12:21

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Ferrari
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Spanje
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Bahrein
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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
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Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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