Max Verstappen heeft zijn batterijen opgeladen en is klaar voor een bijzonder raceweekend in Zandvoort. De Dutch Grand Prix wordt dit weekend voor de laatste keer verreden en de Red Bull Racing-coureur wil het afscheid van zijn thuisrace extra speciaal maken. Verstappen heeft daarvoor alvast een bijzonder eerbetoon in petto.

Verstappen kijkt met trots terug op zijn tijd in Zandvoort. De Nederlander kreeg in 2021 voor het eerst de kans om voor eigen publiek een Formule 1-race te rijden, nadat het circuit 36 jaar van de kalender was verdwenen. Dat werd direct een succes: Verstappen won de eerste editie en herhaalde dat kunststukje in 2022 en 2023. In 2024 en 2025 moest hij de overwinning aan McLaren laten, maar beide keren werd hij wel tweede.

Verstappen maakt zich op voor laatste thuisrace

"Na de zomerstop ben ik weer helemaal uitgerust en opgeladen. Ik kijk ernaar uit om direct door te gaan naar het raceweekend in Zandvoort", laat Verstappen weten in de preview van Red Bull. De viervoudig wereldkampioen beseft dat de laatste Nederlandse Grand Prix een bijzondere wordt. "Het wordt een speciale race voor mij en voor de fans, omdat dit de laatste Nederlandse Grand Prix is voordat Zandvoort van de kalender verdwijnt."

Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel mooie herinneringen opgebouwd aan de Nederlandse Grand Prix. "Ik heb hier zoveel mooie herinneringen gemaakt. Het was een voorrecht om de afgelopen jaren voor eigen publiek te mogen racen. Dat is één van de vele hoogtepunten uit mijn carrière", aldus de 28-jarige coureur.

Speciaal eerbetoon voor Nederlandse fans

De Red Bull-coureur wil het afscheid van Zandvoort niet zomaar voorbij laten gaan. Verstappen verschijnt dit weekend met een speciale helm die is geïnspireerd op het bekende Delfts blauwe aardewerk. Daarmee wil hij de Nederlandse fans bedanken voor hun jarenlange steun. "Ik rijd dit weekend met een speciale helm die geïnspireerd is op het beroemde Delfts blauwe aardewerk. Het is een prachtig en traditioneel patroon en iets unieks voor deze laatste race. De helm is een eerbetoon aan de Nederlandse fans."

Ook op sportief vlak hoopt Verstappen de fans nog één keer te laten juichen. Red Bull Racing lijkt op voorhand echter niet de uitgesproken favoriet voor de overwinning, waardoor de Nederlander voorzichtig blijft met zijn verwachtingen. "Ik hoop dat ik de fans dit weekend trots kan maken", besluit Verstappen.