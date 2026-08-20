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FIA roept Verstappen op: Nederlander staat pers te woord in Zandvoort

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FIA roept Verstappen op: Nederlander staat pers te woord in Zandvoort

Max Verstappen staat donderdagmiddag centraal tijdens de persconferenties voor de Dutch Grand Prix. De Nederlander is één van de eerste coureurs die in Zandvoort de media te woord staat. Na de lange zomerstop keert de Formule 1 dit weekend eindelijk terug, met Verstappen als één van de blikvangers.

De thuisrace van Verstappen wordt bovendien een Sprintweekend. Dat betekent dat de eerste competitieve sessie al op vrijdagmiddag op het programma staat met de Sprintkwalificatie. Voordat de actie op de baan begint, krijgt Verstappen donderdag uitgebreid de kans om vooruit te blikken op zijn speciale thuisweekend. De Red Bull Racing-coureur wordt om 14.30 uur samen met twee andere coureurs verwacht tijdens de eerste FIA-persconferentie.

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Verstappen vormt donderdagmiddag een opvallend trio met Sergio Pérez en Arvid Lindblad. Pérez is inmiddels actief voor Cadillac, terwijl Lindblad zijn eerste volledige seizoen bij Racing Bulls afwerkt. Vooral de aanwezigheid van Pérez is interessant, aangezien de Mexicaan jarenlang de teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull Racing.

Een halfuur later is het de beurt aan de tweede groep coureurs. Lando Norris, George Russell en Nico Hülkenberg zullen dan aanschuiven bij de FIA. Norris begint als regerend wereldkampioen aan het weekend in Zandvoort, terwijl Russell namens Mercedes en Hülkenberg namens Audi de vragen van de aanwezige media beantwoorden.

Ook teambazen komen aan het woord in Zandvoort

De persconferenties gaan vrijdag verder, al zijn dan de teamvertegenwoordigers aan de beurt. James Vowles van Williams, Ayao Komatsu van Haas en Peter Bayer van Racing Bulls verschijnen om 15:30 uur voor de media. Zij zullen onder meer vooruitblikken op de eerste Sprint van het weekend en de ontwikkelingen binnen hun teams.

Voor Verstappen belooft het in ieder geval een druk weekend te worden. De Nederlander rijdt voor de laatste keer een officiële Grand Prix in Zandvoort en hoopt zijn thuisrace opnieuw succesvol af te sluiten. Donderdag krijgt hij tijdens de persconferentie alvast de eerste kans om zijn verwachtingen en gevoelens rond het bijzondere weekend toe te lichten.

Check hieronder het schema van de persconferenties: 

Donderdag 13:30 uur: 

- Max Verstappen (Red Bull Racing) 
- Sergio Pérez (Cadillac) 
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

Donderdag 14:00 uur: 

- Lando Norris (McLaren
- George Russell (Mercedes) 
- Nico Hülkenberg (Audi) 

Vrijdag 14:30 uur (Teambazen): 

- James Vowles (Williams) 
- Ayao Komatsu (Haas) 
- Peter Bayer (Racing Bulls) 

 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

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NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
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Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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