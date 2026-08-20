Max Verstappen staat donderdagmiddag centraal tijdens de persconferenties voor de Dutch Grand Prix. De Nederlander is één van de eerste coureurs die in Zandvoort de media te woord staat. Na de lange zomerstop keert de Formule 1 dit weekend eindelijk terug, met Verstappen als één van de blikvangers.

De thuisrace van Verstappen wordt bovendien een Sprintweekend. Dat betekent dat de eerste competitieve sessie al op vrijdagmiddag op het programma staat met de Sprintkwalificatie. Voordat de actie op de baan begint, krijgt Verstappen donderdag uitgebreid de kans om vooruit te blikken op zijn speciale thuisweekend. De Red Bull Racing-coureur wordt om 14.30 uur samen met twee andere coureurs verwacht tijdens de eerste FIA-persconferentie.

Verstappen deelt persmoment met voormalig teamgenoot

Verstappen vormt donderdagmiddag een opvallend trio met Sergio Pérez en Arvid Lindblad. Pérez is inmiddels actief voor Cadillac, terwijl Lindblad zijn eerste volledige seizoen bij Racing Bulls afwerkt. Vooral de aanwezigheid van Pérez is interessant, aangezien de Mexicaan jarenlang de teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull Racing.

Een halfuur later is het de beurt aan de tweede groep coureurs. Lando Norris, George Russell en Nico Hülkenberg zullen dan aanschuiven bij de FIA. Norris begint als regerend wereldkampioen aan het weekend in Zandvoort, terwijl Russell namens Mercedes en Hülkenberg namens Audi de vragen van de aanwezige media beantwoorden.

Ook teambazen komen aan het woord in Zandvoort

De persconferenties gaan vrijdag verder, al zijn dan de teamvertegenwoordigers aan de beurt. James Vowles van Williams, Ayao Komatsu van Haas en Peter Bayer van Racing Bulls verschijnen om 15:30 uur voor de media. Zij zullen onder meer vooruitblikken op de eerste Sprint van het weekend en de ontwikkelingen binnen hun teams.

Voor Verstappen belooft het in ieder geval een druk weekend te worden. De Nederlander rijdt voor de laatste keer een officiële Grand Prix in Zandvoort en hoopt zijn thuisrace opnieuw succesvol af te sluiten. Donderdag krijgt hij tijdens de persconferentie alvast de eerste kans om zijn verwachtingen en gevoelens rond het bijzondere weekend toe te lichten.

Check hieronder het schema van de persconferenties:

Donderdag 13:30 uur:

- Max Verstappen (Red Bull Racing)

- Sergio Pérez (Cadillac)

- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Donderdag 14:00 uur:

- Lando Norris (McLaren)

- George Russell (Mercedes)

- Nico Hülkenberg (Audi)

Vrijdag 14:30 uur (Teambazen):

- James Vowles (Williams)

- Ayao Komatsu (Haas)

- Peter Bayer (Racing Bulls)