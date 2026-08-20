Max Verstappen rijdt ook de komende Formule 1-seizoenen bij Red Bull Racing. Vanochtend maakten beide kampen kenbaar dat het contract is verlengd tot en met 2030. Eenmaal aangekomen in Zandvoort voor de laatste Grand Prix van Nederland ging de thuisheld in op zijn nieuwe verbintenis bij de Oostenrijkse renstal.

Vandaag traden Verstappen en Red Bull naar buiten met het nieuws dat zij hun samenwerking voort zullen zetten. Na in verband gebracht te zijn met Mercedes en McLaren of zelfs een definitief afscheid uit de koningsklasse van de autosport, maakten zij een einde aan maandenlange speculatie omtrent de Nederlander.

Verstappen reageert op contractverlenging

Eenmaal aangekomen in Zandvoort, schoof Verstappen aan bij de persconferentie. Daar ging de 28-jarige in op zijn nieuwe Red Bull-contract. "Ik heb het hier naar mijn zin. Ik denk dat het een mooi verhaal zou zijn als ik mijn carrière bij Red Bull begon en die daar ook zou kunnen afsluiten", zo klonk het luid en duidelijk.

"Zoals ik eerder zei: ik voel niet echt de drang om iets te veranderen. Ik hoef niet per se in andere teamkleuren te rijden. Blauw is mijn favoriete kleur, dus dat helpt ook! Het zou gewoon een mooi verhaal zijn als ik het hier zou kunnen afsluiten."

Verstappen dacht serieus na over stoppen

Daarbij erkende Verstappen dat hij serieus na heeft gedacht om afscheid te nemen van de Formule 1. De Nederlander werd na de wintertests in Bahrein dit seizoen, waar hij voor het eerst zijn onvrede uitte over de nieuwe auto's, in verband gebracht met een pensioen. Zelf bevestigde hij ook dat hij die optie overwogen heeft.

"Ik neigde meer naar afscheid nemen van de Formule 1 dan naar een overstap naar een ander team! Dus nee, dat was allemaal prima."

Verstappen is uitgegroeid tot het gezicht van Red Bull

Verstappen is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét uithangbord van Red Bull Racing. Na zijn promotie vanuit Toro Rosso richting het topteam in 2016, kroop hij langzaam richting de top en wist hij uiteindelijk vier wereldtitels te pakken en talloze records te verbreken.

Na in 2025 de wereldtitel nipt te zijn misgelopen, meerdere kopstukken die bij zijn team zijn vertrokken en de entree van de nieuwe auto's dit seizoen waarover Verstappen zichtbaar ontevreden is, werd hij in verband gebracht met een transfer richting een ander team. Echter heeft de Nederlander besloten loyaal te zijn en te blijven.