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Verstappen erkent: "Ik wilde eerder stoppen dan naar een ander team gaan"

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Verstappen erkent: "Ik wilde eerder stoppen dan naar een ander team gaan"

Max Verstappen rijdt ook de komende Formule 1-seizoenen bij Red Bull Racing. Vanochtend maakten beide kampen kenbaar dat het contract is verlengd tot en met 2030. Eenmaal aangekomen in Zandvoort voor de laatste Grand Prix van Nederland ging de thuisheld in op zijn nieuwe verbintenis bij de Oostenrijkse renstal. 

Vandaag traden Verstappen en Red Bull naar buiten met het nieuws dat zij hun samenwerking voort zullen zetten. Na in verband gebracht te zijn met Mercedes en McLaren of zelfs een definitief afscheid uit de koningsklasse van de autosport, maakten zij een einde aan maandenlange speculatie omtrent de Nederlander. 

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Eenmaal aangekomen in Zandvoort, schoof Verstappen aan bij de persconferentie. Daar ging de 28-jarige in op zijn nieuwe Red Bull-contract. "Ik heb het hier naar mijn zin. Ik denk dat het een mooi verhaal zou zijn als ik mijn carrière bij Red Bull begon en die daar ook zou kunnen afsluiten", zo klonk het luid en duidelijk. 

"Zoals ik eerder zei: ik voel niet echt de drang om iets te veranderen. Ik hoef niet per se in andere teamkleuren te rijden. Blauw is mijn favoriete kleur, dus dat helpt ook! Het zou gewoon een mooi verhaal zijn als ik het hier zou kunnen afsluiten." 

Verstappen dacht serieus na over stoppen

Daarbij erkende Verstappen dat hij serieus na heeft gedacht om afscheid te nemen van de Formule 1. De Nederlander werd na de wintertests in Bahrein dit seizoen, waar hij voor het eerst zijn onvrede uitte over de nieuwe auto's, in verband gebracht met een pensioen. Zelf bevestigde hij ook dat hij die optie overwogen heeft. 

"Ik neigde meer naar afscheid nemen van de Formule 1 dan naar een overstap naar een ander team! Dus nee, dat was allemaal prima."

Verstappen is uitgegroeid tot het gezicht van Red Bull

Verstappen is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét uithangbord van Red Bull Racing. Na zijn promotie vanuit Toro Rosso richting het topteam in 2016, kroop hij langzaam richting de top en wist hij uiteindelijk vier wereldtitels te pakken en talloze records te verbreken. 

Na in 2025 de wereldtitel nipt te zijn misgelopen, meerdere kopstukken die bij zijn team zijn vertrokken en de entree van de nieuwe auto's dit seizoen waarover Verstappen zichtbaar ontevreden is, werd hij in verband gebracht met een transfer richting een ander team. Echter heeft de Nederlander besloten loyaal te zijn en te blijven.  

 

Larry Perkins

Posts: 67.285

Betekent wel dat Max de vermaledijde FIA twee jaar langer achter de vodden blijft zitten, tot wanhoop van en nachtmerries voor de vermaledijde FIA.
Vermoed dat nog voor 2030 de stewards regelmatig (badend in het zweet) bij Verstappen op het matje moeten komen in plaats van andersom...

  • 5
  • 20 aug 2026 - 13:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (11)

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  • NicoS

    Posts: 21.133

    Wijs besluit….
    Blij dat hij tot de nieuwe reglementen wil blijven in de sport.
    Als die hem meer bevallen kun je altijd nog beslissen wat te doen.

    • + 3
    • 20 aug 2026 - 13:35
    • Larry Perkins

      Posts: 67.284

      Betekent wel dat Max de vermaledijde FIA twee jaar langer achter de vodden blijft zitten, tot wanhoop van en nachtmerries voor de vermaledijde FIA.
      Vermoed dat nog voor 2030 de stewards regelmatig (badend in het zweet) bij Verstappen op het matje moeten komen in plaats van andersom...

      • + 5
      • 20 aug 2026 - 13:59
  • schwantz34

    Posts: 42.643

    Blauw is mijn favoriete kleur, dus dat helpt ook!


    Thx Max, deze komt bij mij als Blauwvinger in hart en nieren echt keihard binnen!

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 13:45
  • Larry Perkins

    Posts: 67.284

    "Echter heeft de Nederlander besloten loyaal te zijn en in ieder geval nog een seizoen erbij te plakken."

    Contract was t/m eind 2028.
    Contract is nu t/m eind 2030.

    We hebben het er niet meer over maar dat zijn twee seizoenen.

    • + 4
    • 20 aug 2026 - 13:52
  • hupholland

    Posts: 10.126

    Voor een ander team had hij waarschijnlijk veels teveel water bij de wijn moeten doen. Bovendien lagen de kaarten minder gunstig dan vorig jaar. Nu is het vooral de vraag wat er precies in het contract staat, Red Bull wilde graag de exit clausule eruit hebben, ik betwijfel of dat gelukt is. 2 jaar erbij klinkt leuk voor de bühne, maar ik kan me niet voorstellen dat Max zich er volledig op heeft vastgepind. Als Red Bull niet verbeterd krijg je volgend jaar hetzelfde liedje weer. Red Bull heeft nu iig wel zekerheid voor volgend jaar

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 14:55
  • Mr.Rofl

    Posts: 917

    49 berichten (beri heeft geteld) over waar Max heen gaat voor komend(e) seizoen(en) en voor zo ver ik het heb bijgehouden zat het juiste antwoord en niet eens tussen.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 15:14
    • schwantz34

      Posts: 42.643

      Robert Doornbos en Tom Coronel zeiden het al voordat Larry het zei....

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 15:18
    • Larry Perkins

      Posts: 67.284

      Het verkeerde antwoord?

      Klopt, daar waren Doornbos met het te grote hoofd en Coronel met zijn te grote waffel* eerder mee, want Larry heeft allen maar het juiste antwoord gegeven. En dat wel als eerste...

      * mond

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 15:42
  • OrangeArrows

    Posts: 3.412

    Heeft Zandvoort al spijt?

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 15:16

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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