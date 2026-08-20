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Verstappen landt op Schiphol voor laatste thuisrace op Zandvoort

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Verstappen landt op Schiphol voor laatste thuisrace op Zandvoort

Max Verstappen is aangekomen in Nederland voor zijn laatste thuisrace in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is aangekomen op Schiphol, waarna hij af zal reizen naar circuit Zandvoort voor de mediadag. Verstappen zal genoeg te vertellen hebben, aangezien hij zojuist bekendmaakte dat zijn contract bij Red Bull Racing is verlengd. 

Vandaag klapten Red Bull en Verstappen uit de school met de contractverlenging tot en met 2030 bij de Oostenrijkse renstal. Daar waar de 28-jarige veelvuldig in verband werd gebracht met een overstap naar McLaren of Mercedes, is er nu uitsluitsel gekomen dat die transfer voorlopig van de baan is. 

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Verstappen aangekomen op Schiphol 

Maar het vizier moet gauw om en dat nog wel op Zandvoort, de laatste thuisrace van Verstappen. Aangezien komend weekend de laatste Grand Prix in de badplaats zal plaatsvinden, is de thuisheld erop gebrand om nog één keer te schitteren voor eigen publiek. 

Verstappen is inmiddels aangekomen op Schiphol in zijn privéjet. Vanuit Monaco, waar de Nederlander woont, is hij overgevlogen naar zijn thuisland. 

Genoeg om voor te racen in Zandvoort 

Verstappen en Red Bull hopen op Zandvoort voor een ommekeer te gaan zorgen. De eerste seizoenshelft verliep voor hen teleurstellend, aangezien er geen enkele overwinning werd geboekt en er slechts vier podiumplekken gepakt werden. Net als afgelopen seizoen, hopen zij op een succesvollere tweede seizoenshelft waarin de overwinningen aan elkaar geregen werden en Verstappen slechts twee punten tekort kwam ten opzichte van wereldkampioen Lando Norris

De statistieken spreken in ieder geval in het voordeel van Verstappen op Zandvoort. De eerste drie edities wist de Nederlander te winnen, waarna hij vervolgens twee keer tweede werd. Verstappen is daardoor de enige F1-coureur die sinds de rentree van Zandvoort op de kalender, telkens op het podium wist te staan. 

Williams_F1

Posts: 1.531

Schiphol is veranderd.

  • 3
  • 20 aug 2026 - 10:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (4)

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  • Williams_F1

    Posts: 1.530

    Schiphol is veranderd.

    • + 3
    • 20 aug 2026 - 10:02
  • Need5Speed

    Posts: 4.338

    "Vandaag klapten Red Bull en Verstappen uit de school met de contractverlenging tot en met 2030 bij de Oostenrijkse renstal."
    Uit de school klappen betekent dat je iets vertelt dat geheim had moeten blijven. Hebben die schavuiten van Red Bull dit geheim zomaar op hun webpagina gezet zeg! Moet niet gekker worden!

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 10:10
  • Patrick_St

    Posts: 6.045

    Landing van Max met zijn nieuwe contract op zak.
    patrickstalvord.co(...)phol-dutch-gp-2026/

    Ik sta nog op Schiphol, ik zal er straks nog een paar bij zetten

    • + 2
    • 20 aug 2026 - 10:22

NL Grand Prix van Nederland

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    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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