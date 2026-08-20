Max Verstappen is aangekomen in Nederland voor zijn laatste thuisrace in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is aangekomen op Schiphol, waarna hij af zal reizen naar circuit Zandvoort voor de mediadag. Verstappen zal genoeg te vertellen hebben, aangezien hij zojuist bekendmaakte dat zijn contract bij Red Bull Racing is verlengd.

Vandaag klapten Red Bull en Verstappen uit de school met de contractverlenging tot en met 2030 bij de Oostenrijkse renstal. Daar waar de 28-jarige veelvuldig in verband werd gebracht met een overstap naar McLaren of Mercedes, is er nu uitsluitsel gekomen dat die transfer voorlopig van de baan is.

Verstappen aangekomen op Schiphol

Maar het vizier moet gauw om en dat nog wel op Zandvoort, de laatste thuisrace van Verstappen. Aangezien komend weekend de laatste Grand Prix in de badplaats zal plaatsvinden, is de thuisheld erop gebrand om nog één keer te schitteren voor eigen publiek.

Verstappen is inmiddels aangekomen op Schiphol in zijn privéjet. Vanuit Monaco, waar de Nederlander woont, is hij overgevlogen naar zijn thuisland.

Genoeg om voor te racen in Zandvoort

Verstappen en Red Bull hopen op Zandvoort voor een ommekeer te gaan zorgen. De eerste seizoenshelft verliep voor hen teleurstellend, aangezien er geen enkele overwinning werd geboekt en er slechts vier podiumplekken gepakt werden. Net als afgelopen seizoen, hopen zij op een succesvollere tweede seizoenshelft waarin de overwinningen aan elkaar geregen werden en Verstappen slechts twee punten tekort kwam ten opzichte van wereldkampioen Lando Norris.

De statistieken spreken in ieder geval in het voordeel van Verstappen op Zandvoort. De eerste drie edities wist de Nederlander te winnen, waarna hij vervolgens twee keer tweede werd. Verstappen is daardoor de enige F1-coureur die sinds de rentree van Zandvoort op de kalender, telkens op het podium wist te staan.