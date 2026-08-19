Max Verstappen lijkt ondanks de problemen met zijn Red Bull Racing steeds dichter bij de absolute top te komen. De Nederlander pakte in drie van zijn laatste vier races het podium en volgens analisten Jolyon Palmer en James Hinchcliffe zegt die reeks meer dan de uitslagen op het eerste gezicht doen vermoeden.

De RB22 is nog altijd geen eenvoudig te besturen auto. Verstappen klaagde tijdens de Grand Prix van Hongarije over de balans en was ondanks zijn podiumplaats niet tevreden over het gedrag van zijn bolide. Toch lijkt Red Bull Racing langzaam stappen te zetten en blijft Verstappen ondertussen belangrijke punten verzamelen.

Palmer ziet Verstappen bijna vier keer op rij op podium

Volgens Palmer had Verstappen zelfs vier podiumplaatsen op rij kunnen pakken. "Het bijzondere aan Max is dat hij eigenlijk al vier podiums achter elkaar had kunnen hebben. Op Silverstone reed hij namelijk richting de derde plaats, totdat hij bij Stowe problemen kreeg met zijn achtervleugel. De auto is nog niet waar hij moet zijn, maar Max begint steeds beter om te gaan met deze reglementen", zo stelde hij in de F1 Nation-podcast.

De voormalig Formule 1-coureur ziet bovendien dat Red Bull Racing updates blijft introduceren, terwijl Verstappen ondertussen blijft scoren. "Red Bull blijft de auto verbeteren en Max blijft punten pakken. Dat is een goed teken richting de rest van het seizoen. De concurrentie kan zich daardoor niet zomaar veilig wanen."

'Max kan de concurrentie blijven verslaan'

Hinchcliffe wijst erop dat de teams de nieuwe reglementen inmiddels veel beter beginnen te begrijpen. "We zitten nu in de fase waarin de teams de nieuwe regels en krachtbronnen steeds beter onder de knie krijgen. De eerste grote upgradepakketten zijn inmiddels geïntroduceerd en daardoor worden de verschillen kleiner."

Volgens de Canadees blijkt dat ook uit een opvallende statistiek. "Als je het kampioenschap vier races geleden opnieuw zou laten beginnen en iedereen met de auto van toen zou laten rijden, zouden de eerste zes coureurs binnen negen punten van elkaar staan. Dat zegt veel over hoe dicht het veld inmiddels bij elkaar zit." Palmer ziet daarin juist een gevaar voor Mercedes.

"Het is niet meer vanzelfsprekend dat Mercedes wint. Max kan ze verslaan, beide McLarens kunnen ervoor staan en ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton kunnen zich ermee bemoeien. Als iedereen competitief is, wordt het voor Mercedes een stuk moeilijker." Hinchcliffe ziet tegelijkertijd een voordeel voor WK-leider Kimi Antonelli: "Als de coureurs achter hem elkaar punten afpakken, wordt zijn voorsprong alleen maar waardevoller. Hij strijdt dan niet tegen één of twee directe concurrenten, maar tegen een veel grotere groep."