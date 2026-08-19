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'Verstappen en Red Bull kruipen langzaam richting de topteams'

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'Verstappen en Red Bull kruipen langzaam richting de topteams'

Max Verstappen lijkt ondanks de problemen met zijn Red Bull Racing steeds dichter bij de absolute top te komen. De Nederlander pakte in drie van zijn laatste vier races het podium en volgens analisten Jolyon Palmer en James Hinchcliffe zegt die reeks meer dan de uitslagen op het eerste gezicht doen vermoeden.

De RB22 is nog altijd geen eenvoudig te besturen auto. Verstappen klaagde tijdens de Grand Prix van Hongarije over de balans en was ondanks zijn podiumplaats niet tevreden over het gedrag van zijn bolide. Toch lijkt Red Bull Racing langzaam stappen te zetten en blijft Verstappen ondertussen belangrijke punten verzamelen.

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Volgens Palmer had Verstappen zelfs vier podiumplaatsen op rij kunnen pakken. "Het bijzondere aan Max is dat hij eigenlijk al vier podiums achter elkaar had kunnen hebben. Op Silverstone reed hij namelijk richting de derde plaats, totdat hij bij Stowe problemen kreeg met zijn achtervleugel. De auto is nog niet waar hij moet zijn, maar Max begint steeds beter om te gaan met deze reglementen", zo stelde hij in de F1 Nation-podcast. 

De voormalig Formule 1-coureur ziet bovendien dat Red Bull Racing updates blijft introduceren, terwijl Verstappen ondertussen blijft scoren. "Red Bull blijft de auto verbeteren en Max blijft punten pakken. Dat is een goed teken richting de rest van het seizoen. De concurrentie kan zich daardoor niet zomaar veilig wanen."

'Max kan de concurrentie blijven verslaan'

Hinchcliffe wijst erop dat de teams de nieuwe reglementen inmiddels veel beter beginnen te begrijpen. "We zitten nu in de fase waarin de teams de nieuwe regels en krachtbronnen steeds beter onder de knie krijgen. De eerste grote upgradepakketten zijn inmiddels geïntroduceerd en daardoor worden de verschillen kleiner."

Volgens de Canadees blijkt dat ook uit een opvallende statistiek. "Als je het kampioenschap vier races geleden opnieuw zou laten beginnen en iedereen met de auto van toen zou laten rijden, zouden de eerste zes coureurs binnen negen punten van elkaar staan. Dat zegt veel over hoe dicht het veld inmiddels bij elkaar zit." Palmer ziet daarin juist een gevaar voor Mercedes.

"Het is niet meer vanzelfsprekend dat Mercedes wint. Max kan ze verslaan, beide McLarens kunnen ervoor staan en ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton kunnen zich ermee bemoeien. Als iedereen competitief is, wordt het voor Mercedes een stuk moeilijker." Hinchcliffe ziet tegelijkertijd een voordeel voor WK-leider Kimi Antonelli: "Als de coureurs achter hem elkaar punten afpakken, wordt zijn voorsprong alleen maar waardevoller. Hij strijdt dan niet tegen één of twee directe concurrenten, maar tegen een veel grotere groep."

Pietje Bell

Posts: 36.272

Voor wie het interesseert. Vandaag gepubliceerd. Interview met Helmut Marko:

Meneer Marko, u bent eind vorig jaar na 20 jaar gestopt als motorsportbaas van Red Bull. Hoe bevalt uw nieuwe leven u?

Helmut Marko: Ik mag niet klagen (lacht). Ik ben nog steeds erg blij met mijn beslissing. De tijd w... [Lees verder]

  • 4
  • 19 aug 2026 - 19:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jolyon Palmer Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.274

    Voor wie het interesseert. Vandaag gepubliceerd. Interview met Helmut Marko:

    Meneer Marko, u bent eind vorig jaar na 20 jaar gestopt als motorsportbaas van Red Bull. Hoe bevalt uw nieuwe leven u?

    Helmut Marko: Ik mag niet klagen (lacht). Ik ben nog steeds erg blij met mijn beslissing. De tijd was rijp, het was de juiste stap.

    Hoe ziet uw dagelijkse routine er nu uit?

    Ik ben nog steeds elke ochtend uiterlijk om 7 uur op kantoor om aan projecten te werken. Naast mijn passie, kunst, heb ik een nieuw hotelproject. We renoveren een oud huis vlakbij het Groene Meer in Stiermarken. Het is geen gemakkelijke klus, want we moeten aan veel regelgeving voldoen omdat het pand in een natuurgebied ligt.

    U bent bekend met ingewikkelde regels vanuit uw Formule 1-tijd.

    Dat klopt. Maar toen, net als nu, houd ik van een uitdaging. Het Groene Meer is een echt fenomeen. Het wordt in de winter gevoed door smeltwater, dus het waterpeil is momenteel erg laag. Maar op het hoogtepunt kan het waterpeil wel elf meter schommelen. Dan staan ​​alle bankjes waar wandelaars in de zomer zitten onder water.

    Je andere vier hotels hebben een Formule 1-thema. Je hebt er verschillende helmen en racepakken tentoongesteld.

    Hetzelfde geldt voor het pand aan het Groene Meer. Ik heb al een paar stukken uitgezocht die daar een mooi plekje zullen krijgen. Je ziet, ik verveel me niet. Zeker niet nu ik ook twee nieuwe katten heb.

    Je goede vriend Christian Horner heeft zijn terriërs vernoemd naar Formule 1-legendes Bernie Ecclestone en Flavio Briatore. Hoe heten die van jou?

    Zo doe ik dat niet. Ze heten Kiki en Milli. Helaas moeten ze nog wel wat training krijgen, want ze zijn nogal eigenwijs. Ze springen graag op de eettafel, wat ik niet zo leuk vind. Maar over het algemeen zijn ze heel lief. Af en toe brengen ze me zelfs een cadeautje in de vorm van een slangetje of een muisje.

    Je voormalige coureur Max Verstappen is een grote kattenliefhebber. Heb je het daar wel eens over?

    Ja, af en toe. Hij heeft twee Bengaalse katten en ik heb twee Britse kortharen. Die van hem zijn zelfs nog een beetje wilder dan die van mij (lacht).

    Praat je nog wel eens over Formule 1?

    Natuurlijk.

    Hoe nauwlettend volg je het seizoen?

    Ik kijk niet elke vrije training, maar wel alle kwalificaties en de races. Ik kijk het graag op tv en heb dan nog tijd voor andere dingen. Bijvoorbeeld om tussen de derde vrije training en de kwalificatie even in het zwembad te kunnen zwemmen.

    Wat is je beoordeling als fan na de eerste helft van het seizoen?

    Mijn hart klopt natuurlijk nog steeds voor Red Bull. De start was niet makkelijk voor ze, maar het team wordt steeds beter. Daar ben ik blij om, want dat is ook belangrijk voor de toekomst.

    Er gaan al maanden geruchten over een vertrek van Verstappen. Hij heeft een clausule in zijn contract waarmee hij kan vertrekken.

    Het zou voor beide partijen het beste zijn als ze blijven samenwerken. Ik denk dat ze op de goede weg zijn. Het zou goed zijn als dit snel gecommuniceerd werd. Max is niet zomaar een coureur, hij is het boegbeeld van het team.

    Hoe zie je de ontwikkeling van het team in het algemeen?

    Ik ben erg onder de indruk van hoe goed Hadjar het doet in de kwalificatie. Hij was drie keer sneller dan Max. Dat verdient respect. Maar nu moet hij zich verbeteren in de races en zijn bandenmanagement onder controle krijgen. Ik ben ook gecharmeerd van Arvid Lindblad.

    Jullie hebben hem ontdekt en hem een ​​stoeltje gegeven bij het juniorteam Racing Bulls.

    Lindblad heeft een fantastisch eerste Formule 1-seizoen. Hij laat zien dat hij veel potentie heeft. Hetzelfde geldt voor Nikola Tsolov.

    Hij domineert momenteel de Formule 2.

    Ik geloof ook dat hij een mooie toekomst heeft. Hij doet het erg goed. Ik denk dat hij zich prima staande kan houden in de Formule 1 en Red Bull veel plezier zal bezorgen.

    Sinds je afscheid eind vorig jaar ben je niet meer bij een Grand Prix geweest. Waarom?

    Ik heb veel projecten en geniet van mijn tijd na 20 jaar in de Formule 1. Red Bull heeft me een permanente uitnodiging gestuurd, maar tot nu toe voel ik me niet aangetrokken tot de paddock. Ik ben tevreden met mijn leven.

    • + 4
    • 19 aug 2026 - 19:05
    • Larry Perkins

      Posts: 67.261

      Thanx! Wel typisch, Helmut Marko heeft een vrouw en twee dochters waar hij nooit over praat maar wel over zijn twee eigenwijze katten...

      • + 2
      • 19 aug 2026 - 19:16
    • schwantz34

      Posts: 42.639

      Hoe nauwlettend volg je het seizoen?


      Met één oogje in het zeil naturlich!

      • + 2
      • 19 aug 2026 - 19:25
    • Pietje Bell

      Posts: 36.274

      @Larry, leeft zijn vrouw nog wel of zijn ze misschien gescheiden?
      Want over Marko 2018: "Renndoktor‘ Marko ist Ehrenbürger der Stadt Graz“
      Toen waren alleen Anna Maria Marko en Sonja Grassberger als dochters bij aanwezig, en Sonja's kinderen Fiona en Hubertus. Geen vrouw.

      • + 1
      • 19 aug 2026 - 19:58
    • koppie toe

      Posts: 5.525

      Dank @Pietje.

      • + 1
      • 19 aug 2026 - 21:09
    • Larry Perkins

      Posts: 67.261

      Heb er dit over gelezen @Pietje. Weet niet hou betrouwbaar het is...

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      urlr.me/x7F3fK

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 22:11
    • Pietje Bell

      Posts: 36.274

      You're welcome @Koppie en @Larry.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 22:12
    • Pietje Bell

      Posts: 36.274

      Dat eerste artikel heb ik ook gelezen en er wordt overal gezegd dat hij een vrouw heeft, maar nog nooit heeft iemand haar gezien. Zelfs niet bij meerdere hoge onderscheidingen die hij gekregen heeft.
      Als je bedenkt welk leven hij de afgelopen 2 decennia heeft geleid, de wereld rond gereisd, jetlags, altijd terug naar Graz, daar druk, druk, druk, altijd om 7 uur al op kantoor, veel in de natuur aan het werk, wekelijk in zijn hotels aanwezig, bezig met zijn hobbies, etc. en dat als getrouwd man? Wanneer dan?

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 22:18
    • Larry Perkins

      Posts: 67.261

      Eens, wellicht kunnen we het eens aan Max vragen...

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 22:21
    • Pietje Bell

      Posts: 36.274

      OK, doe jij het of zal ik het doen als ik Max morgen in Amsterdam spreek?

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 22:39
    • Larry Perkins

      Posts: 67.261

      Aan jou de eer...

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 22:47

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2
Ferrari
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3
McLaren
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4
Red Bull Racing
177
5
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Bahrein
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Red Bull Ring
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België
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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