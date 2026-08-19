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Hierom neemt Zandvoort met opgeheven hoofd afscheid van de F1

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Hierom neemt Zandvoort met opgeheven hoofd afscheid van de F1

Komend weekend staat in het teken van hoogstwaarschijnlijk de laatste Grand Prix van Nederland. Nog één keer de Dutch GP plaatsvinden op het circuit van Zandvoort, waar Max Verstappen jaagt op een vierde overwinning. Nadien zal de badplaats met opgeheven hoofd afscheid nemen van de Formule 1

Zandvoort heeft er duidelijk zelf voor gekozen om de stekker eruit te trekken. Na zes Grands Prix te hebben georganiseerd, zal de F1 niet meer op Nederlandse bodem plaatsvinden. Het is kant en klaar dat het circuit aan de Noordzee zelf eruit stapt en niet van de kalender is gegooid door de FIA en de FOM, de tentakels van de Formule 1. 

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Waarom Zandvoort de stekker eruit trekt 

De beslissing van Zandvoort om niet door te gaan in de Formule 1, is voornamelijk gebaseerd op een financiële kwestie. Omdat de Nederlandse overheid besloot geen overheidssteun te verlenen, moest de sponsoring het budget rond zien te krijgen. Die financiële risico’s zijn mede door de stijgende kosten, fee richting de F1 en de noodzaak om uit te verkopen, alleen maar gestegen. 

Daarbij speelt eveneens de afhankelijkheid van Verstappen. Het succes van de Nederlander heeft zo’n beetje het hele evenement in Zandvoort uit de grond gestampt, maar hoelang houdt dat nog stand? Wanneer de tribunes minder gevuld raken, is dit misschien wel hét moment om juist te gaan stoppen op het hoogtepunt. 

Zoals sportief directeur Jan Lammers al exclusief aan GPToday.net vertelde: “Vanwege het aflopen van het contract was de stekker eruit, en er is simpelweg besloten om die niet meer terug te doen.” 

Zandvoort vertrekt als grote winnaar 

Gedurende de races in Nederland, heeft Zandvoort compleet haar eigen identiteit opgebouwd. De Dutch Army-fans, die zowel op de fiets of met de trein kwamen, zijn namelijk de hele wereld overgegaan. De organisatie heeft laten zien dat een gigantisch sportevenement, waar het onmogelijk is om met de auto, eveneens gerealiseerd kan worden. 

Ongetwijfeld vertrekt Zandvoort als grote winnaar van de kalender. Na jarenlange afwezigheid van de koningsklasse van de autosport, is de Formule 1 opnieuw in Nederland een grote hype geworden. Maar zoals zo vaak gezegd wordt: Het is beter om op te geven, dan om opgegeven te worden. 

Roodkapje

Posts: 155

Heeft die directeur al in een podcast gezeten?

  • 1
  • 19 aug 2026 - 20:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.256

    Exclusief op de wepseit van @LP-aujourd'hui is te lezen dat de exclusieve uitspraken van Jan Lammers, de babbelzieke directeur en Prins Bril overal te lezen en te horen zijn…

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 18:26
    • Snork

      Posts: 22.912

      Beetje sneu inderdaad dat ze dit zo schrijven. Staat inderdaad overal. En dit nieuws is al sinds de aankondiging dat Circuit Zandvoort zich terugtrekt bekend.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 20:55
  • Roodkapje

    Posts: 155

    Heeft die directeur al in een podcast gezeten?

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 20:33

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

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  • Sprint

    12:00 - 13:00

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  • Race

    15:00 - 17:00

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    16:30 - 17:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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