Komend weekend staat in het teken van hoogstwaarschijnlijk de laatste Grand Prix van Nederland. Nog één keer de Dutch GP plaatsvinden op het circuit van Zandvoort, waar Max Verstappen jaagt op een vierde overwinning. Nadien zal de badplaats met opgeheven hoofd afscheid nemen van de Formule 1.

Zandvoort heeft er duidelijk zelf voor gekozen om de stekker eruit te trekken. Na zes Grands Prix te hebben georganiseerd, zal de F1 niet meer op Nederlandse bodem plaatsvinden. Het is kant en klaar dat het circuit aan de Noordzee zelf eruit stapt en niet van de kalender is gegooid door de FIA en de FOM, de tentakels van de Formule 1.

Waarom Zandvoort de stekker eruit trekt

De beslissing van Zandvoort om niet door te gaan in de Formule 1, is voornamelijk gebaseerd op een financiële kwestie. Omdat de Nederlandse overheid besloot geen overheidssteun te verlenen, moest de sponsoring het budget rond zien te krijgen. Die financiële risico’s zijn mede door de stijgende kosten, fee richting de F1 en de noodzaak om uit te verkopen, alleen maar gestegen.

Daarbij speelt eveneens de afhankelijkheid van Verstappen. Het succes van de Nederlander heeft zo’n beetje het hele evenement in Zandvoort uit de grond gestampt, maar hoelang houdt dat nog stand? Wanneer de tribunes minder gevuld raken, is dit misschien wel hét moment om juist te gaan stoppen op het hoogtepunt.

Zoals sportief directeur Jan Lammers al exclusief aan GPToday.net vertelde: “Vanwege het aflopen van het contract was de stekker eruit, en er is simpelweg besloten om die niet meer terug te doen.”

Zandvoort vertrekt als grote winnaar

Gedurende de races in Nederland, heeft Zandvoort compleet haar eigen identiteit opgebouwd. De Dutch Army-fans, die zowel op de fiets of met de trein kwamen, zijn namelijk de hele wereld overgegaan. De organisatie heeft laten zien dat een gigantisch sportevenement, waar het onmogelijk is om met de auto, eveneens gerealiseerd kan worden.

Ongetwijfeld vertrekt Zandvoort als grote winnaar van de kalender. Na jarenlange afwezigheid van de koningsklasse van de autosport, is de Formule 1 opnieuw in Nederland een grote hype geworden. Maar zoals zo vaak gezegd wordt: Het is beter om op te geven, dan om opgegeven te worden.