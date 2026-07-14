Volgens Jolyon Palmer maakt Max Verstappen aankomend weekend kans op de zege in Spa-Francorchamps. Verstappen heeft een goed resultaat nodig, en oud-coureur Palmer ziet het zonnig in voor de viervoudig wereldkampioen. Wel maakt hij zich zorgen over de betrouwbaarheid van de Red Bull, en hij wijst naar Verstappens recente crashes.

Verstappen klaagde anderhalve week geleden steen en been over zijn Red Bull-bolide. Op het circuit van Silverstone keek hij tegen een grote achterstand aan, en pleitte hij na de kwalificatie voor een motorwissel en een wijziging aan de set-up. Hij nam een eventuele pitlanestart voor lief, maar Red Bull luisterde niet naar zijn verzoek. In de race lag hij op podiumkoers, maar hij crashte in de slotfase vanwege een probleem met zijn achtervleugel. Ook in de kwalificatie in Oostenrijk zorgde dit probleem voor een harde crash.

Kan Verstappen winnen?

Aankomend weekend staat de Belgische Grand Prix op het programma, en oud-coureur en analist Jolyon Palmer heeft er wel vertrouwen in. In de F1 Nation Podcast klinkt hij opvallend positief: "Op basis van waar ze in de afgelopen paar weekenden stonden, zou ik zeggen dat ze een kans hebben in Spa."

Volgens Palmer had het er in Silverstone veel beter uit kunnen zien: "Max had daar vermogensproblemen. Dat was duidelijk zichtbaar in de data. Dat moeten ze uiteraard gaan oplossen, want Spa is een circuit dat heel erg gevoelig is voor motorvermogen."

Als de problemen zijn opgelost, kan Verstappen volgens Palmer gaan jagen op zijn eerste zege van het jaar: "Als dat op orde is, dan denk ik niet meteen dat hij bij de Mercedessen en Ferrari's had gezeten, maar zeker niet ver er vandaan. En als je ziet wat hij daar kon vanaf de derde positie, dan had hij veel competitiever kunnen zijn."

Wat is het probleem van Red Bull?

Palmer stelt dan ook dat Red Bull zich geen zorgen hoeft te maken over het motorvermogen, maar wel over de achtervleugel. Hij hoopt dat dit niet misgaat op Spa: "De afgelopen twee raceweekenden heeft dat onderdeel hem in het grind of in de muur doen belanden."

Vrees voor een zware crash

Op Spa kan dit voor een gevaarlijke situatie zorgen: "Dit is het circuit waar je niet naartoe wil gaan met een achtervleugel waarvan je niet zeker kunt zijn dat die goed sluit. Je hebt hier zo vreselijk veel snelle instuurpunten. Als je bijvoorbeeld instuurt voor Pouhon, wil je weten dat die achterkant gaat blijven plakken. En als je dat niet zeker weet, dan zit je echt in de problemen."

Hoe reageerde Red Bull?

Of Red Bull met de macarenavleugel, die de problemen veroorzaakte gaat rijden is onzeker. Na de crash van Verstappen in Silverstone gaf teambaas Laurent Mekies dat ze alle opties openhouden voor Spa, en dat kan dus ook betekenen dat ze deze vleugel van de auto gaan halen.