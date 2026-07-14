user icon
icon

Vrees voor zware crash Verstappen: "Dan zit je echt in de problemen!"

<< Naar nieuwsoverzicht
Vrees voor zware crash Verstappen: "Dan zit je echt in de problemen!"

Volgens Jolyon Palmer maakt Max Verstappen aankomend weekend kans op de zege in Spa-Francorchamps. Verstappen heeft een goed resultaat nodig, en oud-coureur Palmer ziet het zonnig in voor de viervoudig wereldkampioen. Wel maakt hij zich zorgen over de betrouwbaarheid van de Red Bull, en hij wijst naar Verstappens recente crashes.

Verstappen klaagde anderhalve week geleden steen en been over zijn Red Bull-bolide. Op het circuit van Silverstone keek hij tegen een grote achterstand aan, en pleitte hij na de kwalificatie voor een motorwissel en een wijziging aan de set-up. Hij nam een eventuele pitlanestart voor lief, maar Red Bull luisterde niet naar zijn verzoek. In de race lag hij op podiumkoers, maar hij crashte in de slotfase vanwege een probleem met zijn achtervleugel. Ook in de kwalificatie in Oostenrijk zorgde dit probleem voor een harde crash.

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul

Kan Verstappen winnen?

Aankomend weekend staat de Belgische Grand Prix op het programma, en oud-coureur en analist Jolyon Palmer heeft er wel vertrouwen in. In de F1 Nation Podcast klinkt hij opvallend positief: "Op basis van waar ze in de afgelopen paar weekenden stonden, zou ik zeggen dat ze een kans hebben in Spa."

Volgens Palmer had het er in Silverstone veel beter uit kunnen zien: "Max had daar vermogensproblemen. Dat was duidelijk zichtbaar in de data. Dat moeten ze uiteraard gaan oplossen, want Spa is een circuit dat heel erg gevoelig is voor motorvermogen."

Als de problemen zijn opgelost, kan Verstappen volgens Palmer gaan jagen op zijn eerste zege van het jaar: "Als dat op orde is, dan denk ik niet meteen dat hij bij de Mercedessen en Ferrari's had gezeten, maar zeker niet ver er vandaan. En als je ziet wat hij daar kon vanaf de derde positie, dan had hij veel competitiever kunnen zijn."

Wat is het probleem van Red Bull?

Palmer stelt dan ook dat Red Bull zich geen zorgen hoeft te maken over het motorvermogen, maar wel over de achtervleugel. Hij hoopt dat dit niet misgaat op Spa: "De afgelopen twee raceweekenden heeft dat onderdeel hem in het grind of in de muur doen belanden."

Vrees voor een zware crash

Op Spa kan dit voor een gevaarlijke situatie zorgen: "Dit is het circuit waar je niet naartoe wil gaan met een achtervleugel waarvan je niet zeker kunt zijn dat die goed sluit. Je hebt hier zo vreselijk veel snelle instuurpunten. Als je bijvoorbeeld instuurt voor Pouhon, wil je weten dat die achterkant gaat blijven plakken. En als je dat niet zeker weet, dan zit je echt in de problemen."

Hoe reageerde Red Bull?

Of Red Bull met de macarenavleugel, die de problemen veroorzaakte gaat rijden is onzeker. Na de crash van Verstappen in Silverstone gaf teambaas Laurent Mekies dat ze alle opties openhouden voor Spa, en dat kan dus ook betekenen dat ze deze vleugel van de auto gaan halen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.724

"Vrees voor zware crash Verstappen: "Dan zit je echt in de problemen!"

Niet te hopen donders....anders gaat het huiselijk geweld alleen maar toenemen.....en dat wil Max natuurlijk ook niet.

  • 2
  • 14 jul 2026 - 12:24
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.323

    Als het moet dan moet het.
    Max zal er niet wakker om liggen en weet dat nog zo'n iets het gelijk klaar is.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 12:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.722

    "Vrees voor zware crash Verstappen: "Dan zit je echt in de problemen!"

    Niet te hopen donders....anders gaat het huiselijk geweld alleen maar toenemen.....en dat wil Max natuurlijk ook niet.

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 12:24
    • schwantz34

      Posts: 42.381

      Een crash van Max doet wonderen voor de knuppelverkoop....

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 12:45
  • BoerTeun

    Posts: 1.588

    Ik zie dat Jolyon Palmer ergen een interview heeft gegeven of bij een podcast is aangeschoven.
    Nog 15 nieuwsberichten te gaan met "............. aldus voormalig F1 coureur Jolyon Palmer"

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 12:57
  • Larry Perkins

    Posts: 66.290

    De genoemde podcast…

    Russell, Reliability Or Ferrari? What Is Kimi’s Biggest Threat? | Belgian GP Preview | F1 Nation
    F1 Nation Podcast, 1.00,26, vanaf minuut 30,15 over Max Verstappen en RBR.

    https://youtu.be/CzkjhGr_I9o

    You’re f*cking welcome!

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 14:31
    • DenniSNL1980

      Posts: 468

      Fake news, kan niet zo zijn dat er over iets anders dan Verstappen is gesproken

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 14:59
  • Need5Speed

    Posts: 4.085

    Het waren 2 verschillende oorzaken, wel beide met de achtervleugel.
    1e keer was een montagefout, dat gebeurt ze niet nog eens.
    2e keer dus iets anders maar ook daar zullen ze wat mee gedaan hebben.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 15:50
  • Larry Perkins

    Posts: 66.290

    "Even Apeldoorn bellen."

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 15:54
  • Joeppp

    Posts: 8.714

    Ik vind dit geen reclame voor redbull geeft je vleugeltjes.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 16:05
  • Flexwing

    Posts: 459

    Het is allemaal de schuld van de Fia

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 16:51

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar