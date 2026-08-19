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McLaren pakt uit met flinke upgrades op Zandvoort

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McLaren pakt uit met flinke upgrades op Zandvoort

McLaren komt tijdens de Dutch GP met nieuwe upgrades voor de MCL40. De Britse renstal wil op Zandvoort het updatepakket dat tijdens de Grand Prix van Hongarije werd geïntroduceerd compleet maken. Lando Norris boekte in Boedapest nog de eerste overwinning van het seizoen voor McLaren, maar het team weet dat de concurrentie niet stil heeft gezeten.

De nieuwe onderdelen moeten McLaren verder naar voren helpen. Het team brengt onder meer een nieuwe achtervleugel en aangepaste remkanalen aan de achterkant mee naar Zandvoort. Volgens technisch directeur Neil Houldey is McLaren zich ervan bewust dat ook de concurrentie met updates komt. "We hebben in de eerste seizoenshelft veel geleerd over hoe we deze auto optimaal kunnen laten presteren. We hebben hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling en nemen dit weekend nieuwe onderdelen voor de achterkant mee om het pakket uit Hongarije compleet te maken."

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McLaren waarschuwt voor concurrentie

De overwinning van Norris in Hongarije betekende een belangrijke opsteker voor McLaren. De regerend constructeurskampioen liep dit seizoen lange tijd achter Mercedes en Ferrari aan, maar lijkt dankzij de recente updates een flinke stap vooruit te hebben gezet. Op het technisch uitdagende circuit van Zandvoort wil de Britse renstal die lijn doortrekken.

"We weten hoe dicht de concurrentie bij elkaar zit en hoe belangrijk betrouwbaarheid is. Andere teams zullen ook ontwikkelingen meenemen, dus het wordt opnieuw een zware wedstrijd. We moeten alles uit de auto halen wat erin zit. Als we goed uitvoeren wat we van plan zijn, kunnen we meedoen met de teams vooraan", aldus Houldey.

'We willen meer consistentie'

McLaren staat halverwege het seizoen derde in het constructeurskampioenschap met 220 punten. Mercedes heeft met 379 punten een ruime voorsprong, terwijl ook Ferrari voorlopig boven McLaren staat. De renstal wil in de resterende twaalf races dan ook vooral constanter worden.

"We gaan een bijzonder veeleisende tweede seizoenshelft tegemoet. Er staan nog twaalf races op het programma en onze focus ligt volledig op onze eigen ontwikkeling en prestaties. We willen voortbouwen op het werk van de eerste seizoenshelft en ervoor zorgen dat we de prestaties van de MCL40 steeds constanter kunnen benutten."

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
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Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.558
  • Podiums 47
  • Grand Prix 163
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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