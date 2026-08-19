McLaren komt tijdens de Dutch GP met nieuwe upgrades voor de MCL40. De Britse renstal wil op Zandvoort het updatepakket dat tijdens de Grand Prix van Hongarije werd geïntroduceerd compleet maken. Lando Norris boekte in Boedapest nog de eerste overwinning van het seizoen voor McLaren, maar het team weet dat de concurrentie niet stil heeft gezeten.

De nieuwe onderdelen moeten McLaren verder naar voren helpen. Het team brengt onder meer een nieuwe achtervleugel en aangepaste remkanalen aan de achterkant mee naar Zandvoort. Volgens technisch directeur Neil Houldey is McLaren zich ervan bewust dat ook de concurrentie met updates komt. "We hebben in de eerste seizoenshelft veel geleerd over hoe we deze auto optimaal kunnen laten presteren. We hebben hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling en nemen dit weekend nieuwe onderdelen voor de achterkant mee om het pakket uit Hongarije compleet te maken."

McLaren waarschuwt voor concurrentie

De overwinning van Norris in Hongarije betekende een belangrijke opsteker voor McLaren. De regerend constructeurskampioen liep dit seizoen lange tijd achter Mercedes en Ferrari aan, maar lijkt dankzij de recente updates een flinke stap vooruit te hebben gezet. Op het technisch uitdagende circuit van Zandvoort wil de Britse renstal die lijn doortrekken.

"We weten hoe dicht de concurrentie bij elkaar zit en hoe belangrijk betrouwbaarheid is. Andere teams zullen ook ontwikkelingen meenemen, dus het wordt opnieuw een zware wedstrijd. We moeten alles uit de auto halen wat erin zit. Als we goed uitvoeren wat we van plan zijn, kunnen we meedoen met de teams vooraan", aldus Houldey.

'We willen meer consistentie'

McLaren staat halverwege het seizoen derde in het constructeurskampioenschap met 220 punten. Mercedes heeft met 379 punten een ruime voorsprong, terwijl ook Ferrari voorlopig boven McLaren staat. De renstal wil in de resterende twaalf races dan ook vooral constanter worden.

"We gaan een bijzonder veeleisende tweede seizoenshelft tegemoet. Er staan nog twaalf races op het programma en onze focus ligt volledig op onze eigen ontwikkeling en prestaties. We willen voortbouwen op het werk van de eerste seizoenshelft en ervoor zorgen dat we de prestaties van de MCL40 steeds constanter kunnen benutten."