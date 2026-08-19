Mercedes heeft een kijkje gegeven in de onderlinge verstandhouding tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Volgens plaatsvervangend teambaas Bradley Lord is er sprake van een gezonde rivaliteit tussen de twee coureurs, die elkaar op de baan willen verslaan maar tegelijkertijd het teambelang vooropstellen.

Mercedes begon het seizoen als een van de grote favorieten en maakte die status al snel waar. Russell won de Grand Prix van Australië, waarna Antonelli een indrukwekkende reeks neerzette. De Italiaan won meerdere races op rij en werd in Japan de jongste leider ooit in het Formule 1-kampioenschap. Antonelli staat momenteel bovenaan, terwijl Russell derde staat.

Mercedes prijst samenwerking tussen Russell en Antonelli

Lord is vooral onder de indruk van de manier waarop de twee Mercedes-coureurs met elkaar omgaan. Volgens hem blijft de concurrentie tussen Russell en Antonelli gezond, ondanks dat beide rijders koste wat kost van elkaar willen winnen. "Wat vooral indruk op ons maakt, is hoe goed ze samenwerken. Natuurlijk willen George en Kimi elkaar verslaan, want dat hoort bij de Formule 1, maar het blijft een gezonde rivaliteit", vertelt Lord aan de officiële kanalen van Mercedes.

"Er worden geen spelletjes gespeeld en niemand houdt iets voor elkaar verborgen. Ze zijn allebei volledig gefocust op het benutten van de kansen die Mercedes hen heeft gegeven. Natuurlijk vinden ze hun positie in het kampioenschap belangrijk, maar hun eerste prioriteit is het binnenhalen van resultaten voor het team en het constructeurskampioenschap."

Dat is voor Mercedes extra belangrijk omdat de twee coureurs momenteel allebei een serieuze kans maken op de wereldtitel. Antonelli heeft de beste papieren, maar Russell blijft in de buurt. De rivaliteit zorgt volgens Mercedes echter niet voor spanningen binnen de garage.

'De concurrentie verhoogt het niveau'

Ook technisch directeur Simone Resta is zeer te spreken over het duo. Volgens hem beschikt Mercedes met Russell en Antonelli over een van de sterkste rijdersduo's op de grid. "We hebben het geluk dat we twee zeer sterke coureurs hebben. George en Kimi zijn allebei ontzettend snel. Ze hebben dit jaar allebei polepositions en overwinningen behaald", aldus Resta.

"Tijdens verschillende raceweekenden en onder verschillende omstandigheden hebben ze allebei uitstekende prestaties geleverd. Dat is een enorme kracht voor ons. De concurrentie tussen hen zorgt ervoor dat het niveau telkens verder omhooggaat. Uiteindelijk helpt dat het hele team om betere resultaten te behalen."

Mercedes lijkt daarmee voorlopig geen reden te hebben om in te grijpen. Zolang Russell en Antonelli elkaar op een gezonde manier blijven uitdagen, kan de Duitse renstal optimaal profiteren van de onderlinge strijd. De komende races zal moeten blijken of Antonelli zijn voorsprong kan behouden of dat Russell opnieuw dichter bij zijn jonge teamgenoot weet te komen.