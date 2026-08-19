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Antonelli versus Russell: Zo lost Mercedes de tweestrijd op

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Antonelli versus Russell: Zo lost Mercedes de tweestrijd op

Mercedes heeft een kijkje gegeven in de onderlinge verstandhouding tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Volgens plaatsvervangend teambaas Bradley Lord is er sprake van een gezonde rivaliteit tussen de twee coureurs, die elkaar op de baan willen verslaan maar tegelijkertijd het teambelang vooropstellen.

Mercedes begon het seizoen als een van de grote favorieten en maakte die status al snel waar. Russell won de Grand Prix van Australië, waarna Antonelli een indrukwekkende reeks neerzette. De Italiaan won meerdere races op rij en werd in Japan de jongste leider ooit in het Formule 1-kampioenschap. Antonelli staat momenteel bovenaan, terwijl Russell derde staat.

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Mercedes prijst samenwerking tussen Russell en Antonelli

Lord is vooral onder de indruk van de manier waarop de twee Mercedes-coureurs met elkaar omgaan. Volgens hem blijft de concurrentie tussen Russell en Antonelli gezond, ondanks dat beide rijders koste wat kost van elkaar willen winnen. "Wat vooral indruk op ons maakt, is hoe goed ze samenwerken. Natuurlijk willen George en Kimi elkaar verslaan, want dat hoort bij de Formule 1, maar het blijft een gezonde rivaliteit", vertelt Lord aan de officiële kanalen van Mercedes.

"Er worden geen spelletjes gespeeld en niemand houdt iets voor elkaar verborgen. Ze zijn allebei volledig gefocust op het benutten van de kansen die Mercedes hen heeft gegeven. Natuurlijk vinden ze hun positie in het kampioenschap belangrijk, maar hun eerste prioriteit is het binnenhalen van resultaten voor het team en het constructeurskampioenschap."

Dat is voor Mercedes extra belangrijk omdat de twee coureurs momenteel allebei een serieuze kans maken op de wereldtitel. Antonelli heeft de beste papieren, maar Russell blijft in de buurt. De rivaliteit zorgt volgens Mercedes echter niet voor spanningen binnen de garage.

'De concurrentie verhoogt het niveau'

Ook technisch directeur Simone Resta is zeer te spreken over het duo. Volgens hem beschikt Mercedes met Russell en Antonelli over een van de sterkste rijdersduo's op de grid. "We hebben het geluk dat we twee zeer sterke coureurs hebben. George en Kimi zijn allebei ontzettend snel. Ze hebben dit jaar allebei polepositions en overwinningen behaald", aldus Resta.

"Tijdens verschillende raceweekenden en onder verschillende omstandigheden hebben ze allebei uitstekende prestaties geleverd. Dat is een enorme kracht voor ons. De concurrentie tussen hen zorgt ervoor dat het niveau telkens verder omhooggaat. Uiteindelijk helpt dat het hele team om betere resultaten te behalen."

Mercedes lijkt daarmee voorlopig geen reden te hebben om in te grijpen. Zolang Russell en Antonelli elkaar op een gezonde manier blijven uitdagen, kan de Duitse renstal optimaal profiteren van de onderlinge strijd. De komende races zal moeten blijken of Antonelli zijn voorsprong kan behouden of dat Russell opnieuw dichter bij zijn jonge teamgenoot weet te komen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

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  • The Wolf

    Posts: 1.309

    "maar hun eerste prioriteit is het binnenhalen van resultaten voor het team en het constructeurskampioenschap." Tuurlijk....

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 08:32
  • f(1)orum

    Posts: 10.324

    "Antonelli versus Russell: Zo lost Mercedes de tweestrijd op"
    Welke tweestrijd....

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 08:46
    • The Wolf

      Posts: 1.309

      Bovenstaand verhaaltje had Mercedes alvast gereed liggen voor het geval dat er sprake zou zijn van een tweestrijd tussen Russell en Antonelli. Dat is er dus niet. Maar toch zonde om dat prachtige verhaal dan niet te gebruiken...

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 08:57

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1
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3
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5
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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.192
  • Podiums 29
  • Grand Prix 163
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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