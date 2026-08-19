Aankomend weekend wordt op het circuit van Zandvoort de voorlopig laatste Dutch Grand Prix verreden. In een tijd waarin er steeds meer wordt gekeken naar speciale plekken voor circuits, zal Zandvoort verdwijnen. Maar welke circuits kunnen er juist terugkeren op de kalender?

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De comeback van Zandvoort kon niet los worden gezien van de successen van Max Verstappen. Aangezien de organisatie geen staatssteun krijgt, kan men niet met zekerheid zeggen dat ze in de toekomst de broek op kunnen houden. Ze hebben zelf de stekker eruit getrokken, en de kalender zal ook flink gaan veranderen.

Dit jaar debuteert de nieuwe Madring in Madrid op de kalender, terwijl er vanaf volgend jaar weer zal worden geracet op de circuits van Istanbul Park en Portimao. Er gaan veel geruchten rond over mogelijke nieuwe locaties voor een race, maar hoe staan die ervoor?

Afrika

De Formule 1 is een wereldkampioenschap, maar het enige continent waar er nog niet wordt geracet, is Afrika. Lewis Hamilton maakt zich hard voor een Grand Prix op het Afrikaanse continent, terwijl F1-CEO Stefano Domenicali ook al uitgebreid sprak over zo’n race.

Er gingen in de afgelopen jaren geruchten rond over bijvoorbeeld Nigeria en Zanzibar, maar er lijken slechts twee serieuze kandidaten te zijn: Zuid-Afrika en Rwanda.

In Zuid-Afrika wordt er vanzelfsprekend gekeken naar het historische circuit van Kyalami, maar daar moet nog veel gebeuren. Het circuit moet flink worden verbouwd, en daar lijken ze ook mee bezig te zijn. Sportminister Gayton McKenzie heeft het al tijden over een race, terwijl president Cyril Ramaphosa dit seizoen een Grand Prix zal bezoeken.

Dat ze in Rwanda een race willen organiseren, is al een tijdje bekend. President Paul Kagame diende in 2024 tijdens het FIA-gala in Kigali al een bid in, en er liggen plannen voor een nieuw circuit rondom de luchthaven in Bugesera. Hier is het echter al maanden stil over, maar Rwanda lijkt nog steeds naar de F1 te kijken.

Zuid-Amerika

Een andere plek die serieus lijkt na te denken over een F1-comeback, is Argentinië. Door de komst van Franco Colapinto naar de sport, is de populariteit van de koningsklasse enorm gegroeid in het land.

Al snel na het debuut van Colapinto riep de Argentijnse sportminister dat ze bezig waren met een Grand Prix, maar ze hadden geen geschikt circuit. In de jaren ‘90 werd er in hoofdstad Buenos Aires wel geracet op het Autódromo Oscar y Juan Gálvez, maar die baan is flink verouderd.

Eerder dit jaar sprak een delegatie uit Argentinië met de F1-top, terwijl er ook hard werd gewerkt aan het circuit in Buenos Aires. Afgelopen week gingen er weer verhalen rond over een mogelijke comeback van de race, maar hoe serieus die plannen zijn, valt nog te bezien.

Europa

Ook in Europa kunnen er in de toekomst weer races bijkomen. Sportmarketeer Chris Woerts dropte enkele weken geleden een bom in Vandaag Inside. Woerts stelde dat ze in Assen een Dutch Grand Prix gaan organiseren, en dit zorgde voor een stroom van geruchten. In Assen gaven ze toe dat ze hadden gesproken over een mogelijke Grade 1-licentie, maar dat plan ging niet door.

Een ander circuit in Europa dat werd genoemd, is de iconische Hockenheimring. Het circuit organiseerde jarenlang om en om met de Nürburgring de Duitse Grand Prix, maar verdween na 2019 van de kalender.

In de afgelopen weken gingen er verhalen rond over een comeback van de Grand Prix, en ook Domenicali zou enthousiast zijn. Of dat echt gaat gebeuren, valt echter nog te bezien.