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McLaren blijft zichzelf verbeteren en doelt op zwak punt: "Volgend jaar een langere auto"

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McLaren blijft zichzelf verbeteren en doelt op zwak punt: "Volgend jaar een langere auto"

McLaren groeide de afgelopen jaren enorm binnen de sport, maar na de nieuwe reglementen is het team niet meer zo sterk als voorheen. Mercedes en Ferrari hebben de overhand op het team uit Woking, maar McLaren doet er alles aan om opnieuw bovenaan de top te komen. Technisch directeur engineering Neil Houldey focust op het zwakke punt van de huidige McLaren. 

Door de nieuwe reglementen is de pikorde binnen de F1 compleet veranderd. Zo is McLaren van de eerste plek naar de derde plek gegaan in het wereldkampioenschap. Het team heeft dit seizoen nog maar één overwinning behaald, terwijl het vorig jaar nog veertien keer de overwinning kon vieren. 

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McLaren blijft aan de huidige auto werken

Het wereldkampioenschap is echter nog niet opgegeven en in een interview met The Race vertelt Houldey dat het team uit Woking zichzelf blijft verbeteren door middel van upgrades. "In eerste instantie hebben we een kortere auto gebouwd omdat die lichter is, en we wisten dat de gewichtsvoorschriften een enorme uitdaging zouden vormen. Dat gaf ons een mooie voorsprong en stelde ons in staat om op verschillende gebieden prestaties te verbeteren", aldus de technisch directeur.

De gewichtsbesparing is erg belangrijk voor McLaren, want hierdoor kon er op andere gebieden op de auto meer performance worden toegevoegd. "Door ons op elk klein prestatieaspect te richten, komt er vaak hier en daar een beetje extra gewicht bij, en daardoor konden we iets meer prestaties inbouwen omdat we die massa aan de voorkant hadden bespaard."

McLaren zit op de goede weg

McLaren is er volgens Houldey in geslaagd om de auto zo licht mogelijk te krijgen. Dat heeft ook invloed op de bolide van komend seizoen. "Naarmate we de auto verder hebben ontwikkeld, hebben we er nog wat meer gewicht uit gehaald. Ik denk dat we volgend jaar uiteindelijk met een langere auto zullen eindigen, omdat je aerodynamisch gezien dan iets meer draagvlak op de bodem creëert."

Een kortere auto leek aan het begin van het seizoen geen verkeerde keuze van het team. "Naarmate we de vloer steeds verder hebben ontwikkeld, lijkt het erop dat we dat aankunnen. Aanvankelijk leek het erop dat het inkorten van de auto eigenlijk geen grote nadelige invloed op de rondetijd had." Hierdoor weet Houldey ook wat er verbeterd moet worden voor aankomend seizoen. Het team weet inmiddels meer dan eerst en kan op basis daarvan nieuwe keuzes maken. "We hebben een goede beslissing genomen op basis van de informatie waarover we destijds beschikten. Met de informatie waarover we nu beschikken, zou de beslissing misschien iets anders uitvallen, maar dan hebben we het over milliseconden, niet over tienden."

F1 Nieuws McLaren

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.412

    "Met de informatie waarover we nu beschikken, zou de beslissing misschien iets anders uitvallen, maar dan hebben we het over milliseconden, niet over tienden." Ik denk dat het bij die langere auto ook wel weer om millimeters zal gaan en niet over centimeters. Verwacht dus niet een jaren 70 Caddy (rijdende huiskamer) van 7 meter.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 12:08
  • The Wolf

    Posts: 1.294

    Gewoon helemaal geen Massa. Wat dacht je daarvan.
    Die gast heeft nooit iets toegevoegd.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 13:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.937

    McLaren: "Volgend jaar een langere"

    Ik zou volgend jaar ook wel 'n langere willen hebben....dit komt toch wel dicht bij zo.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 14:35
  • Larry Perkins

    Posts: 67.206

    Ze zijn bang voor de comeback van Verstappen aan de absolute top. Met een langere auto duurt het wat langer voordat Max de papaya-boys gepasseerd is...

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 15:17

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Pos
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Ferrari
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220
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Red Bull Racing
177
5
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64
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10 - 12 apr
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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