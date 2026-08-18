McLaren groeide de afgelopen jaren enorm binnen de sport, maar na de nieuwe reglementen is het team niet meer zo sterk als voorheen. Mercedes en Ferrari hebben de overhand op het team uit Woking, maar McLaren doet er alles aan om opnieuw bovenaan de top te komen. Technisch directeur engineering Neil Houldey focust op het zwakke punt van de huidige McLaren.

Door de nieuwe reglementen is de pikorde binnen de F1 compleet veranderd. Zo is McLaren van de eerste plek naar de derde plek gegaan in het wereldkampioenschap. Het team heeft dit seizoen nog maar één overwinning behaald, terwijl het vorig jaar nog veertien keer de overwinning kon vieren.

McLaren blijft aan de huidige auto werken

Het wereldkampioenschap is echter nog niet opgegeven en in een interview met The Race vertelt Houldey dat het team uit Woking zichzelf blijft verbeteren door middel van upgrades. "In eerste instantie hebben we een kortere auto gebouwd omdat die lichter is, en we wisten dat de gewichtsvoorschriften een enorme uitdaging zouden vormen. Dat gaf ons een mooie voorsprong en stelde ons in staat om op verschillende gebieden prestaties te verbeteren", aldus de technisch directeur.

De gewichtsbesparing is erg belangrijk voor McLaren, want hierdoor kon er op andere gebieden op de auto meer performance worden toegevoegd. "Door ons op elk klein prestatieaspect te richten, komt er vaak hier en daar een beetje extra gewicht bij, en daardoor konden we iets meer prestaties inbouwen omdat we die massa aan de voorkant hadden bespaard."

McLaren zit op de goede weg

McLaren is er volgens Houldey in geslaagd om de auto zo licht mogelijk te krijgen. Dat heeft ook invloed op de bolide van komend seizoen. "Naarmate we de auto verder hebben ontwikkeld, hebben we er nog wat meer gewicht uit gehaald. Ik denk dat we volgend jaar uiteindelijk met een langere auto zullen eindigen, omdat je aerodynamisch gezien dan iets meer draagvlak op de bodem creëert."

Een kortere auto leek aan het begin van het seizoen geen verkeerde keuze van het team. "Naarmate we de vloer steeds verder hebben ontwikkeld, lijkt het erop dat we dat aankunnen. Aanvankelijk leek het erop dat het inkorten van de auto eigenlijk geen grote nadelige invloed op de rondetijd had." Hierdoor weet Houldey ook wat er verbeterd moet worden voor aankomend seizoen. Het team weet inmiddels meer dan eerst en kan op basis daarvan nieuwe keuzes maken. "We hebben een goede beslissing genomen op basis van de informatie waarover we destijds beschikten. Met de informatie waarover we nu beschikken, zou de beslissing misschien iets anders uitvallen, maar dan hebben we het over milliseconden, niet over tienden."