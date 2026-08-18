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De 'vergeten' Dutch Grand Prix

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De 'vergeten' Dutch Grand Prix

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat aankomend weekend voorlopig voor het laatst op de Formule 1-kalender. Wie denkt dat Zandvoort de enige plek in het Nederlands koninkrijk was waar er een Grand Prix werd gehouden, zit mis. Ruim dertig jaar geleden werd er namelijk ook geracet op Curaçao.

Zandvoort is dé plek in Nederland om de autosport te ervaren. In 1950 werd hier al een Grand Prix gehouden, en de eerste F1-race werd er in 1952 gehouden. In 1985 werd er voor het laatst een Grand Prix verreden, voordat de koningsklasse er in 2021 weer terugkeerde. In 1985 werden er echter twee Grands Prix verreden in het Nederlandse koninkrijk.

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Van Jamaica tot Cuba

In alle uithoeken van de wereld wordt er geracet. Ook in het Caribische gebied zijn er circuits te vinden. Zo is er Bushy Park op Barbados, is er zelfs een circuit op Jamaica en werd er in de jaren ‘50 een onofficiële Grand Prix gehouden op Cuba. Vele jaren later werd er ook in Curaçao geracet, en deze wedstrijd stond te boeken als Grand Prix van Curaçao.

Op het eiland dat in de jaren ‘80 nog onderdeel uitmaakte van de Nederlandse Antillen, werd er al jaren met het plan gespeeld om een Grand Prix te organiseren. De grote droom was de Formule 1, maar daarvoor moest er nog genoeg gebeuren.

Jarenlange voorbereiding

Jean Robert van Hutten was aangewezen als de track manager, en blikte jaren geleden terug op het plan bij Formula Scout. Volgens Van Hutten waren ze vijf jaar bezig geweest met de plannen, bezochten ze de F1-races in Detroit en Dallas en bekeken ze de regels van de FIA. Ze deden er alles aan om een mooi circuit te designen, en Van Hutten stelde dat ze zelfs wisten hoeveel boutjes en moertjes ze nodig hadden voor de vangrails. Daarnaast was er een grote circustent geregeld om te dienen als soort paddock en werkten er 25 man jarenlang aan het plan.

Voor de race kregen ze hulp van de SCCA, en werden er extra officials ingevlogen vanuit de Verenigde Staten. Het circuit zelf was krap, slingerde door een buitenwijk van Willemstad en vormde een echte uitdaging voor de coureurs.

Uitdagend circuit

De coureurs op de voorste startrijen startten in de eerste bocht, terwijl de pit exit direct rechts van hen lag. Daarnaast was de baan enorm glad, omdat er veel strandzand op de baan werd geblazen, en er olie lag dat was gelekt uit auto’s die daar op normale dagen reden.

Voor de eerste race in 1985 werd er gereden in de Formule 3000, die er een race hielden buiten het kampioenschap om. De organisatie hoopte in de toekomst de Formule 1 binnen te halen, en toenmalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone leek het wel te zien zitten in de plannen.

Bijzondere omstandigheden

In oktober 1985 was het eindelijk zover, en kon men zich opmaken voor een racespektakel. Op de donderdag voor de race was het circuit pas af, en aangezien de baan krap was en er weinig ruimte was, besloot de SSCA dat er een zwarte vlag zou komen als er een auto was stilgevallen.

De deelnemerslijst was zeker niet slecht. Latere Formule 1-coureurs zoals Ivan Capelli, Christian Danner en Claudio Lagnes, latere Le Mans-legendes John Nielsen en Johnny Dumfries en andere bekende namen zoals Emanuele Pirro en Gabriele Tarquini stonden op de grid.

Hoe verliep het raceweekend?

Het stratencircuit in Willemstad vormde een enorme uitdaging, en het gladde asfalt zorgde voor problemen. De coureurs kwalificeerden zich dan ook op regenbanden en werkten de race af op kwalificatiebanden.

De pole position werd een prooi voor de Nieuw-Zeelander Mike Thackwell in zijn Ralt, terwijl Capelli, Nielsen en Danner de top vier compleet maakten. Thackwell nam echter niet deel aan de race, omdat zijn auto vlak voor de start de geest gaf.

De enthousiaste toeschouwers op de tribunes werden getrakteerd op een race van 58 rondjes, waar al snel duidelijk werd dat Nielsen in de andere Ralt de zege ging pakken. De race kende meerdere races, maar al met al was het een positieve ervaring.

Einde aan de droom

De gedroomde F1-race kwam er echter niet. De organisatie kreeg de plannen niet rond, al was Ecclestone volgens Van Hutten wel enthousiast. Er zouden zelfs al gesprekken zijn gevoerd met cruisebedrijven voor drijvende hotels.

Op Curaçao was er nog wel een dragstrip, waar er toch nog werd geracet. Er waren later nog plannen om een race te organiseren op Aruba, maar ook dat stierf een stille dood.

Damon Hill

Posts: 19.920

Dit is soort historie is leuk om te lezen, mooi gedaan! Complimenten!

  • 3
  • 18 aug 2026 - 12:30
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (11)

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  • MrStef85

    Posts: 6.609

    Leuk artikel. Complimenten.

    • + 2
    • 18 aug 2026 - 12:25
  • Damon Hill

    Posts: 19.920

    Dit is soort historie is leuk om te lezen, mooi gedaan! Complimenten!

    • + 3
    • 18 aug 2026 - 12:30
  • TylaHunter

    Posts: 10.867

    Was een aantal jaren geleden in Curacao en kwam daar in gesprek met een zeer gezellige lokale F1 fanaat.

    Die kon me de gehele lay-out op de kaart uittekenen en sprak ook zeer passievol over die "mogelijke kans" op die echte officiële GP.

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 12:53
  • Pietje Bell

    Posts: 36.253

    Mooi stukje leesvoer! Mijn complimenten Bob!

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 13:17
  • The Wolf

    Posts: 1.299

    Toen op Cuba Fidel Castro langs de baan naar de onofficiële race keek, en door de luchtverplaatsing van de voorbij razende wagens z'n sigaar uit waaide had hij het wel gezien, een F1 race zou er nooit komen...

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 13:23
    • Need5Speed

      Posts: 4.314

      Fidel Castro had het veel te druk met iets anders in 1958 hebben ze vlak voor de race Juan Manuel Fangio gekidnapt (!) en pas na de race weer vrijgelaten.

      Tijdens de race was er een dodelijk ongeluk door een oliespoor. Als Fangio had meegedaan was hij wellicht zelf de sigaar geweest.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 14:35
  • Pietje Bell

    Posts: 36.253

    Maar even hier.
    Hier zijn de Cadillac trucks te zien die momenteel in Zandvoort staan.

    Daarnaast heeft Sky het aantal trucks geteld waar hun motorhome in zit: 21 trucks!!

    www.instagram.com/p/DcJdcwMMCzb/

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 14:42
    • The Wolf

      Posts: 1.299

      Nee in die trucks zit de lunch van Bottas

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:35
    • Pietje Bell

      Posts: 36.253

      Vergeet de kopjes koffie niet waarvan hij er dagelijks 25 drinkt!

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:49
    • Larry Perkins

      Posts: 67.216

      En de champagne van papa Perez voor als zoonlief opeens wereldkampioen is...

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:08
    • HarryLam

      Posts: 5.667

      Lijkt mij nogal sterk zoveel trucks, moet iets van AI zijn.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:37

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177
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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