De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat aankomend weekend voorlopig voor het laatst op de Formule 1-kalender. Wie denkt dat Zandvoort de enige plek in het Nederlands koninkrijk was waar er een Grand Prix werd gehouden, zit mis. Ruim dertig jaar geleden werd er namelijk ook geracet op Curaçao.

Zandvoort is dé plek in Nederland om de autosport te ervaren. In 1950 werd hier al een Grand Prix gehouden, en de eerste F1-race werd er in 1952 gehouden. In 1985 werd er voor het laatst een Grand Prix verreden, voordat de koningsklasse er in 2021 weer terugkeerde. In 1985 werden er echter twee Grands Prix verreden in het Nederlandse koninkrijk.

Van Jamaica tot Cuba

In alle uithoeken van de wereld wordt er geracet. Ook in het Caribische gebied zijn er circuits te vinden. Zo is er Bushy Park op Barbados, is er zelfs een circuit op Jamaica en werd er in de jaren ‘50 een onofficiële Grand Prix gehouden op Cuba. Vele jaren later werd er ook in Curaçao geracet, en deze wedstrijd stond te boeken als Grand Prix van Curaçao.

Op het eiland dat in de jaren ‘80 nog onderdeel uitmaakte van de Nederlandse Antillen, werd er al jaren met het plan gespeeld om een Grand Prix te organiseren. De grote droom was de Formule 1, maar daarvoor moest er nog genoeg gebeuren.

Jarenlange voorbereiding

Jean Robert van Hutten was aangewezen als de track manager, en blikte jaren geleden terug op het plan bij Formula Scout. Volgens Van Hutten waren ze vijf jaar bezig geweest met de plannen, bezochten ze de F1-races in Detroit en Dallas en bekeken ze de regels van de FIA. Ze deden er alles aan om een mooi circuit te designen, en Van Hutten stelde dat ze zelfs wisten hoeveel boutjes en moertjes ze nodig hadden voor de vangrails. Daarnaast was er een grote circustent geregeld om te dienen als soort paddock en werkten er 25 man jarenlang aan het plan.

Voor de race kregen ze hulp van de SCCA, en werden er extra officials ingevlogen vanuit de Verenigde Staten. Het circuit zelf was krap, slingerde door een buitenwijk van Willemstad en vormde een echte uitdaging voor de coureurs.

Uitdagend circuit

De coureurs op de voorste startrijen startten in de eerste bocht, terwijl de pit exit direct rechts van hen lag. Daarnaast was de baan enorm glad, omdat er veel strandzand op de baan werd geblazen, en er olie lag dat was gelekt uit auto’s die daar op normale dagen reden.

Voor de eerste race in 1985 werd er gereden in de Formule 3000, die er een race hielden buiten het kampioenschap om. De organisatie hoopte in de toekomst de Formule 1 binnen te halen, en toenmalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone leek het wel te zien zitten in de plannen.

Bijzondere omstandigheden

In oktober 1985 was het eindelijk zover, en kon men zich opmaken voor een racespektakel. Op de donderdag voor de race was het circuit pas af, en aangezien de baan krap was en er weinig ruimte was, besloot de SSCA dat er een zwarte vlag zou komen als er een auto was stilgevallen.

De deelnemerslijst was zeker niet slecht. Latere Formule 1-coureurs zoals Ivan Capelli, Christian Danner en Claudio Lagnes, latere Le Mans-legendes John Nielsen en Johnny Dumfries en andere bekende namen zoals Emanuele Pirro en Gabriele Tarquini stonden op de grid.

Hoe verliep het raceweekend?

Het stratencircuit in Willemstad vormde een enorme uitdaging, en het gladde asfalt zorgde voor problemen. De coureurs kwalificeerden zich dan ook op regenbanden en werkten de race af op kwalificatiebanden.

De pole position werd een prooi voor de Nieuw-Zeelander Mike Thackwell in zijn Ralt, terwijl Capelli, Nielsen en Danner de top vier compleet maakten. Thackwell nam echter niet deel aan de race, omdat zijn auto vlak voor de start de geest gaf.

De enthousiaste toeschouwers op de tribunes werden getrakteerd op een race van 58 rondjes, waar al snel duidelijk werd dat Nielsen in de andere Ralt de zege ging pakken. De race kende meerdere races, maar al met al was het een positieve ervaring.

Einde aan de droom

De gedroomde F1-race kwam er echter niet. De organisatie kreeg de plannen niet rond, al was Ecclestone volgens Van Hutten wel enthousiast. Er zouden zelfs al gesprekken zijn gevoerd met cruisebedrijven voor drijvende hotels.

Op Curaçao was er nog wel een dragstrip, waar er toch nog werd geracet. Er waren later nog plannen om een race te organiseren op Aruba, maar ook dat stierf een stille dood.