Prins Bernhard heeft uitgebreid gereageerd op het besluit om de Dutch Grand Prix na de editie van 2026 niet meer te organiseren. De prins vindt het bijzonder jammer dat de Formule 1 uit Zandvoort verdwijnt, maar begrijpt tegelijkertijd waarom de organisatie voor die moeilijke beslissing heeft gekozen.

In gesprek met Formule 1 Magazine gaat Bernhard ook in op de hoge ticketprijzen voor de Nederlandse Grand Prix. Volgens hem dekt de kaartverkoop slechts een deel van de kosten die nodig zijn om het evenement te organiseren. Daardoor werd het financieel steeds lastiger om de race verantwoord voort te zetten.

"Je zit met uitverkocht huis nog maar op de helft"

"Ik ben natuurlijk niet blij dat de Dutch GP stopt. Maar bij de Formule 1 wordt de prijs voor een race niet alleen bepaald door een uitverkocht evenement. Er wordt ook gekeken naar wat de race een land oplevert, zoals internationale bezoekers, wereldwijde media-aandacht, toerisme en de economische impact", legt Bernhard uit.

De prins benadrukt dat de hoge ticketprijzen niet zomaar zijn ontstaan. "Zelfs als je alle tickets verkoopt, dek je daarmee maar ongeveer de helft van het budget. Dat verklaart ook waarom de prijzen zo hoog zijn. Uiteindelijk moeten andere partijen het resterende bedrag opbrengen. Als dat niet lukt, moet je op een bepaald moment besluiten om te stoppen. Voor ons was het financieel gewoon een te groot risico om door te gaan."

Bernhard kijkt met trots terug op Zandvoort

Hoewel Bernhard liever nog langer een Formule 1-race in Nederland had gezien, vindt hij dat de organisatie op het juiste moment stopt. "Stoppen op je hoogtepunt voelt niet als een nederlaag. Het is juist een bewuste keuze. Ik heb bovendien het gevoel dat we alles uit de Dutch GP hebben gehaald. Ik zou niet weten wat we nog hadden kunnen toevoegen om het evenement beter te maken. Op veel vlakken hebben we een nieuwe standaard gezet binnen de Formule 1."

De rol van Max Verstappen bij de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland blijft daarbij onmiskenbaar. Bernhard vertelde eerder dat een Grand Prix bij de aankoop van het circuit helemaal niet op zijn radar stond. "Toen ik het circuit kocht, heb ik geen moment gedacht aan een Formule 1-race. Die mogelijkheid leek simpelweg veel te klein. De Formule 1 wilde niet naar Nederland omdat ons land relatief weinig internationale exposure had. Door de enorme hype rond Max veranderde dat."

De eerste Grand Prix op Zandvoort maakte bovendien veel los bij Bernhard. "Toen ik voor het eerst een Formule 1-vrachtwagen het circuit op zag rijden, kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik heb een enorme passie voor deze sport. Ook de eerste keer dat ik een Formule 1-auto op het circuit zag testen, is een moment dat ik nooit meer zal vergeten."