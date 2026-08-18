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Prins Bernhard eerlijk over stoppen Dutch GP: "Financieel was het een te groot risico"

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Prins Bernhard eerlijk over stoppen Dutch GP: "Financieel was het een te groot risico"

Prins Bernhard heeft uitgebreid gereageerd op het besluit om de Dutch Grand Prix na de editie van 2026 niet meer te organiseren. De prins vindt het bijzonder jammer dat de Formule 1 uit Zandvoort verdwijnt, maar begrijpt tegelijkertijd waarom de organisatie voor die moeilijke beslissing heeft gekozen.

In gesprek met Formule 1 Magazine gaat Bernhard ook in op de hoge ticketprijzen voor de Nederlandse Grand Prix. Volgens hem dekt de kaartverkoop slechts een deel van de kosten die nodig zijn om het evenement te organiseren. Daardoor werd het financieel steeds lastiger om de race verantwoord voort te zetten.

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"Je zit met uitverkocht huis nog maar op de helft"

"Ik ben natuurlijk niet blij dat de Dutch GP stopt. Maar bij de Formule 1 wordt de prijs voor een race niet alleen bepaald door een uitverkocht evenement. Er wordt ook gekeken naar wat de race een land oplevert, zoals internationale bezoekers, wereldwijde media-aandacht, toerisme en de economische impact", legt Bernhard uit.

De prins benadrukt dat de hoge ticketprijzen niet zomaar zijn ontstaan. "Zelfs als je alle tickets verkoopt, dek je daarmee maar ongeveer de helft van het budget. Dat verklaart ook waarom de prijzen zo hoog zijn. Uiteindelijk moeten andere partijen het resterende bedrag opbrengen. Als dat niet lukt, moet je op een bepaald moment besluiten om te stoppen. Voor ons was het financieel gewoon een te groot risico om door te gaan."

Bernhard kijkt met trots terug op Zandvoort

Hoewel Bernhard liever nog langer een Formule 1-race in Nederland had gezien, vindt hij dat de organisatie op het juiste moment stopt. "Stoppen op je hoogtepunt voelt niet als een nederlaag. Het is juist een bewuste keuze. Ik heb bovendien het gevoel dat we alles uit de Dutch GP hebben gehaald. Ik zou niet weten wat we nog hadden kunnen toevoegen om het evenement beter te maken. Op veel vlakken hebben we een nieuwe standaard gezet binnen de Formule 1."

De rol van Max Verstappen bij de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland blijft daarbij onmiskenbaar. Bernhard vertelde eerder dat een Grand Prix bij de aankoop van het circuit helemaal niet op zijn radar stond. "Toen ik het circuit kocht, heb ik geen moment gedacht aan een Formule 1-race. Die mogelijkheid leek simpelweg veel te klein. De Formule 1 wilde niet naar Nederland omdat ons land relatief weinig internationale exposure had. Door de enorme hype rond Max veranderde dat."

De eerste Grand Prix op Zandvoort maakte bovendien veel los bij Bernhard. "Toen ik voor het eerst een Formule 1-vrachtwagen het circuit op zag rijden, kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik heb een enorme passie voor deze sport. Ook de eerste keer dat ik een Formule 1-auto op het circuit zag testen, is een moment dat ik nooit meer zal vergeten."

The Wolf

Posts: 1.282

De Verstappen hype in NL heeft ook een houdbaarheidsdatum. Stoppen op het hoogtepunt begrijpt ieder weldenkend mens. Het kon vanuit hier maar 1 kant op: bergafwaarts met de populariteit en daarmee bezoekers. Er treedt verzadiging op onder fans. Of onzekerheid omtrent Verstappen's F1 toekomst zorg... [Lees verder]

  • 5
  • 18 aug 2026 - 08:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (5)

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  • The Wolf

    Posts: 1.282

    De Verstappen hype in NL heeft ook een houdbaarheidsdatum. Stoppen op het hoogtepunt begrijpt ieder weldenkend mens. Het kon vanuit hier maar 1 kant op: bergafwaarts met de populariteit en daarmee bezoekers. Er treedt verzadiging op onder fans. Of onzekerheid omtrent Verstappen's F1 toekomst zorgt voor afnemende interesse. Verstappen is het fundament onder het succes van de Dutch gp. Anders dan bijvoorbeeld Silverstone, Spa, Monza, banen met rijke traditie en die ook kunnen rekenen op veel internationaal bezoek.

    • + 5
    • 18 aug 2026 - 08:43
  • Tra893SDk

    Posts: 173

    Chapman Andretti Industries is gewoon een u vesteringsmaatschappij. Bernhard zag een kans om in het circuit te investeren en er eindelijk geld aan te verdienen en dat heeft hij ingevuld middels een investering dat hem aan het eind van de rit inderdaad geld heeft opgeleverd.

    Handig gedaan want allerlei randvoorwaarden hoefde hij met zijn investeringsmaatschappij niet eens te financieren terwijl ze wel bijdroegen aan de waarde van het circuit.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 08:58
    • The Wolf

      Posts: 1.282

      Zeker handig gedaan door Bernard. Er wordt altijd wel focus op gelegd dat ze geen staatsteun kregen en zelf de broek op moesten houden maar de financiële risico's voor de prins waren zeer beperkt. De verbouwing van het circuit zelf en het naar NL halen van de F1 werd gefinancieerd door partners/sponsors icm uiterst succesvolle kaartverkoop. Alle infra rondom circuit en bereikbaarheid daarin werd geïnvesteerd door overheid en NS (wat ook de waarde van het circuit flink vergroot heeft). En dan nu tijdig uitstappen en daarbij lekker cashen. Goed gedaan.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 09:15
    • Joeppp

      Posts: 8.764

      Met die kanttekening dat er wel een flink risico aan hing maar dat ze doorgegaan zijn omdat ze ook passie hebben voor de autosport. Dit is anders dan een amerikaanse miljardair die investeert in een engelse voetbalclub.

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 09:37
  • meister

    Posts: 4.349

    De economische vooruitzichten voor Jan de burger zijn ook niet erg positief en de DutchGp is duur heel erg duur.
    Wil je een leuk weekend hebben ben je zowat een half modaal maandsalaris kwijt.
    Voor de beleving zijn er goedkopere races om te bezoeken.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 10:04

NL Grand Prix van Nederland

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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