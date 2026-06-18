Jan Lammers maakt over anderhalve week zijn opwachting in het voorprogramma van de Grand Prix van Oostenrijk. Het Nederlandse race-icoon zal deelnemen aan de bekende Red Bull Legends Parade, waar hij achter het stuur zal kruipen van de historische Lotus 77 in de beroemde John Player Special-kleuren.
Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk vindt er op de Red Bull Ring elk jaar een speciale parade plaats. Op het asfalt melden zich dan allerlei bijzondere auto's, meestal uit de autosport. Zo zijn er vaak oudere Red Bull-bolides te zien en verschenen er vorig jaar historische filmauto's op de baan. Achter het stuur van deze auto's zitten vaak voormalig Formule 1-coureurs of andere legendes uit de internationale autosport.
Wat gaat Lammers doen?
De organisatie van de Grand Prix van Oostenrijk heeft vandaag gedeeld welke auto's en coureurs er vlak voor de race op de baan verschijnen. Eén van de coureurs die zal gaan rijden, is de Nederlander Jan Lammers. Hij neemt plaats achter het stuur van een Lotus 77, die in de jaren '70 veel successen beleefde. Voor Lammers wordt het zijn eerste opwachting in deze parade, en aangezien de JPS-Lotus een iconische bolide is, zal hij veelvuldig op de gevoelige plaat worden vastgelegd.
Wie komen er verder in actie?
Naast enkelvoudig Le Mans-winnaar Lammers verschijnen er nog veel meer bekende namen in historische bolides op de baan. Zo zal Mathias Lauda gaan rijden in de Ferrari 312T van zijn vader Niki Lauda. Daarnaast wordt Rubens Barrichello herenigd met zijn Ferrari F2002 uit 2002, nemen Jean Alesi, Christian Danner en Mark Webber plaats in historische Brabhams en neemt David Coulthard plaats in de eerste titelwinnende Red Bull uit 2010.
De Red Bull Legends Parade vindt plaats vlak voor de start van de Oostenrijkse Grand Prix op 28 juni. Daarna is de baan weer het decor voor de auto's uit de hedendaagse Formule 1-wereld.
Van wie zijn deze auto's?
Van wie de historische auto's precies zijn, is niet helemaal bekend. Het lijkt erop dat er een aantal wagens uit de collectie van Red Bull-eigenaar Mark Mateschitz op de baan zullen verschijnen. Hij kocht begin vorig jaar een collectie historische bolides over van voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone.
Holy.... some of Mark Mateschitz's recently acquired Bernie Ecclestone collection will be taking part in the Red Bull Legends Parade "including the Brabham BT46B fan car." pic.twitter.com/KJhBtmvCjS— Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) June 18, 2026
Reacties (5)Login om te reageren
Posts: 908
Jan zou een rondje moet blazen in de Silk Cut Jaguar (XJR-9 LM), daarna kan iedereen naar huis, mooier (beter) wordt het niet.
Posts: 65.859
"Hij neemt plaats achter het stuur van een Lotus 77, die in de jaren '70 veel successen beleefde."
Dit klopt niet, Mario Andretti won er weliswaar de laatste GP van 1976 mee in Japan, maar hij vond de JPS Lotus 77 een draak van een auto en wou al vanaf Zandvoort overstappen in de JPS Lotus 78, waarmee na 1976 wel veel grote successen werden behaald...
Posts: 1.755
Bij een parade van F1 auto’s uit die tijd hoort eigenlijk ook een blote tieten parade vind ik.
Posts: 65.859
Eens, maar dan wel met verse tieten en niet met de inmiddels vergane glorie uit die tijd...
Posts: 1.777
Gelukkig maakt Jan geen opwachting in de blotetietenparade.