Jan Lammers maakt over anderhalve week zijn opwachting in het voorprogramma van de Grand Prix van Oostenrijk. Het Nederlandse race-icoon zal deelnemen aan de bekende Red Bull Legends Parade, waar hij achter het stuur zal kruipen van de historische Lotus 77 in de beroemde John Player Special-kleuren.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk vindt er op de Red Bull Ring elk jaar een speciale parade plaats. Op het asfalt melden zich dan allerlei bijzondere auto's, meestal uit de autosport. Zo zijn er vaak oudere Red Bull-bolides te zien en verschenen er vorig jaar historische filmauto's op de baan. Achter het stuur van deze auto's zitten vaak voormalig Formule 1-coureurs of andere legendes uit de internationale autosport.

Wat gaat Lammers doen?

De organisatie van de Grand Prix van Oostenrijk heeft vandaag gedeeld welke auto's en coureurs er vlak voor de race op de baan verschijnen. Eén van de coureurs die zal gaan rijden, is de Nederlander Jan Lammers. Hij neemt plaats achter het stuur van een Lotus 77, die in de jaren '70 veel successen beleefde. Voor Lammers wordt het zijn eerste opwachting in deze parade, en aangezien de JPS-Lotus een iconische bolide is, zal hij veelvuldig op de gevoelige plaat worden vastgelegd.

Wie komen er verder in actie?

Naast enkelvoudig Le Mans-winnaar Lammers verschijnen er nog veel meer bekende namen in historische bolides op de baan. Zo zal Mathias Lauda gaan rijden in de Ferrari 312T van zijn vader Niki Lauda. Daarnaast wordt Rubens Barrichello herenigd met zijn Ferrari F2002 uit 2002, nemen Jean Alesi, Christian Danner en Mark Webber plaats in historische Brabhams en neemt David Coulthard plaats in de eerste titelwinnende Red Bull uit 2010.

De Red Bull Legends Parade vindt plaats vlak voor de start van de Oostenrijkse Grand Prix op 28 juni. Daarna is de baan weer het decor voor de auto's uit de hedendaagse Formule 1-wereld.

Van wie zijn deze auto's?

Van wie de historische auto's precies zijn, is niet helemaal bekend. Het lijkt erop dat er een aantal wagens uit de collectie van Red Bull-eigenaar Mark Mateschitz op de baan zullen verschijnen. Hij kocht begin vorig jaar een collectie historische bolides over van voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone.