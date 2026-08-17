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Meevaller voor Verstappen: 'Monoghan blijft tóch bij Red Bull'

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Meevaller voor Verstappen: 'Monoghan blijft tóch bij Red Bull'

Max Verstappen krijgt mogelijk goed nieuws binnen Red Bull Racing. Paul Monaghan lijkt namelijk toch bij de Oostenrijkse renstal te blijven. De chief engineer was aanvankelijk van plan om naar Cadillac te vertrekken, maar zou een nieuw aanbod van Red Bull hebben gekregen.

Volgens het Spaanse Soy Motor is de verwachting dat Monaghan op het aanbod ingaat. Daarmee blijft een belangrijke technische kracht behouden voor Red Bull, wat ook voor Verstappen een flinke meevaller kan zijn.

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Monaghan lijkt vertrek naar Cadillac af te wenden

Monaghan zou eerder op weg zijn geweest naar Cadillac, waar hij een belangrijkere functie zou gaan bekleden. Red Bull lijkt daar echter een stokje voor te steken met een verbeterd aanbod. De chief engineer zou daardoor alsnog besluiten om zijn toekomst aan het team te verbinden.

Voor Verstappen is dat goed nieuws. De Nederlander zag de afgelopen periode al meerdere belangrijke medewerkers vertrekken bij Red Bull. Het behoud van Monaghan zorgt voor de nodige continuïteit binnen de technische afdeling en kan belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de auto.

Belangrijke kracht blijft mogelijk aan boord

Red Bull wil de komende periode weer een belangrijke stap vooruit zetten. Het behouden van ervaren krachten zoals Monaghan kan daarbij van grote waarde zijn. Zeker met de grote technische veranderingen die eraan komen, is stabiliteit binnen het team belangrijk.

Verstappen zou de mogelijke ommekeer dan ook met tevredenheid kunnen bekijken. Waar hij de afgelopen tijd meerdere vertrouwde gezichten zag vertrekken, lijkt Red Bull nu juist een belangrijke pion binnenboord te kunnen houden. Monaghan lijkt daarmee voorlopig toch verbonden te blijven aan de Oostenrijkse renstal.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

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-
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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