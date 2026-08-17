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Van Overdijk beretrots op Zandvoort: "Nederlanders zijn apart volk"

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Van Overdijk beretrots op Zandvoort: "Nederlanders zijn apart volk"

De Grand Prix van Nederland maakt zich op voor zijn voorlopig laatste Formule 1-weekend. Van 21 tot en met 23 augustus komt er na zes edities sinds de terugkeer in 2021 een einde aan het evenement in Zandvoort. Volgens directeur Robert van Overdijk is dat een bewuste keuze, ondanks de enorme populariteit van de race.

Zaterdag en zondag zijn inmiddels uitverkocht, maar de organisatie wil niet wachten tot de belangstelling begint af te nemen. De enorme populariteit van Max Verstappen zorgde sinds 2021 voor een enorme impuls, al is volgens Van Overdijk niet zeker dat die interesse op lange termijn blijft bestaan.

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Zandvoort wil stoppen op hoogtepunt

Van Overdijk legt uit dat het uitgangspunt vanaf het begin was om niet te lang door te gaan. "Toen we in Abu Dhabi bekendmaakten dat dit onze laatste editie zou worden, was het idee duidelijk: we willen stoppen terwijl we op ons hoogtepunt zitten. We hadden misschien nog langer door kunnen gaan, maar als je nog drie of vijf jaar doorgaat en Max uiteindelijk stopt, weet je niet wat er met de belangstelling gebeurt", zo zei hij in de podcast Boordradio van Nu.nl. 

Volgens de directeur is de situatie in Nederland bovendien anders dan in landen waar autosport veel sterker onderdeel is van de cultuur. Verstappen heeft een enorme groep Nederlanders enthousiast gemaakt voor de Formule 1, maar dat betekent niet automatisch dat die belangstelling voor altijd blijft.

"Wij Nederlanders zijn soms een apart volk. Op een gegeven moment kunnen mensen die geen echte autosportliefhebbers zijn denken: ik heb het nu wel gezien, wat komt hierna? Daarom weet je niet hoe lang die hype blijft bestaan", aldus Van Overdijk.

'We stoppen vóór de houdbaarheidsdatum'

Van Overdijk wijst daarbij naar de Grand Prix van Mexico als voorbeeld van een land waar autosport veel dieper geworteld is. Zelfs toen de Mexicaanse fans minder reden hadden om enthousiast te zijn over de prestaties van hun landgenoot, bleef de belangstelling voor de race groot. In Nederland ligt dat volgens hem anders.

"Daar zit autosport veel meer in het DNA van de bevolking. In Nederland is dat anders. Je weet daarom dat er uiteindelijk een houdbaarheidsdatum aan zo'n evenement zit. Wij hebben gezegd dat we willen stoppen voordat we die bereiken."

Die aanpak lijkt vooralsnog succesvol. De laatste editie van de Dutch Grand Prix is voor zaterdag en zondag volledig uitverkocht. Van Overdijk verwacht bovendien dat juist het beperkte aantal edities ervoor zorgt dat Zandvoort lang herinnerd zal worden.

"Als we straks zes iconische weekenden hebben gehad, blijven die veel langer hangen dan wanneer we er nog tien organiseren waarvan er acht gewoon aardig zijn. We gaan ervan uit dat deze laatste editie opnieuw bijzonder wordt", besluit de directeur.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (4)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.303

    Vroeger toen er nog geen Nederlanders meededen (of als wel, kansloos in de achterhoede rondjes draaiden) ben ik weleens naar Francorchamps en de Ring geweest maar dan waren daar tienduizenden Nederlanders.

    Met een GP in eigen land zouden dat er nog veel meer geweest zijn ook zonder Verstappen, misschien is Zandvoort dan niet helemaal uitverkocht, maar een fiasco zou het nooit zijn.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 09:55
  • Larry Perkins

    Posts: 67.168

    De podcast…

    [b] Circuitdirecteur Van Overdijk: 'Zandvoort keert niet snel terug als noodoplossing voor F1'
    (De Boordradio, 48,35 minuten)

    urlr.me/mjQ9Tc

    In deze extra uitzending van De Boordradio spreken we met Robert van Overdijk, de circuitdirecteur van Zandvoort. We blikken terug op de laatste edities van de Dutch GP, vragen hem naar het befaamde ‘briefje‘ van de FOM, over een chicane in de laatste bocht en of het realistisch is dat de Amerikaanse raceklassen naar de badplaats komen. Met NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter.

    Bekijk het maar!

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 11:11
  • Larry Perkins

    Posts: 67.168

    De podcast…

    [b] Circuitdirecteur Van Overdijk: 'Zandvoort keert niet snel terug als noodoplossing voor F1'
    (De Boordradio, 48,35 minuten)

    urlr.me/mjQ9Tc

    In deze extra uitzending van De Boordradio spreken we met Robert van Overdijk, de circuitdirecteur van Zandvoort. We blikken terug op de laatste edities van de Dutch GP, vragen hem naar het befaamde ‘briefje‘ van de FOM, over een chicane in de laatste bocht en of het realistisch is dat de Amerikaanse raceklassen naar de badplaats komen. Met NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter.

    Bekijk het maar!

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 11:12
  • Larry Perkins

    Posts: 67.168

    De podcast…

    [b] Circuitdirecteur Van Overdijk: 'Zandvoort keert niet snel terug als noodoplossing voor F1'
    (De Boordradio, 48,35 minuten)

    urlr.me/mjQ9Tc

    In deze extra uitzending van De Boordradio spreken we met Robert van Overdijk, de circuitdirecteur van Zandvoort. We blikken terug op de laatste edities van de Dutch GP, vragen hem naar het befaamde ‘briefje‘ van de FOM, over een chicane in de laatste bocht en of het realistisch is dat de Amerikaanse raceklassen naar de badplaats komen. Met NUpuntnl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter.

    Bekijk het maar!

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 11:13

NL Grand Prix van Nederland

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Japan
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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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