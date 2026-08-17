Red Bull Racing heeft een traktatie klaarstaan voor de Grand Prix van Nederland komend weekend. Aangezien het voorlopig de laatste race zal zijn op het circuit van Zandvoort, zal de Oostenrijkse renstal Max Verstappen en Isack Hadjar in een speciaal jasje hijsen.
Komend weekend vormt het circuit van Zandvoort het decor voor de laatste Formule 1-race in Nederland. Na dit seizoen zal de badplaats geen plek meer krijgen op de kalender, aangezien het contract vanwege meerdere redenen niet verlengd is.
Red Bull ontwerpt speciale overall
Met oog op de laatste race in Zandvoort heeft Red Bull actie ondernomen. Het team van Verstappen heeft speciaal voor het weekend in Nederland een overall ontworpen. 'We gaan Nederlands voor Zandvoort', zo luidde het team op haar eigen kanalen. Het racepak heeft wat oranje accenten gekregen, wat natuurlijk duidt op de Nederlandse kleur.
Ook Hadjar zal een speciaal voor Zandvoort ontworpen overall dragen. De Fransman, die vorig jaar zijn eerste podium in de Formule 1 in de badplaats wist te bemachtigen, heeft meer witte accenten op zijn pak gekregen.
Going Dutch for Zandvoort 🧡— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) ___Escaped_link_6a83228b8ec39___
Max and Isack have special suits for the ___Escaped_link_6a83228b8ec34___ 🇳🇱___Escaped_link_6a83228b8ec36___ || #RedBullRacing pic.twitter.com/Z6bJwMACkz
Verstappen staat er altijd in Zandvoort
Verstappen klapte eerder al uit de school met een marketingtool met betrekking tot Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen onthulde afgelopen week een speciale helm voor zijn thuisrace.
De statistieken spreken in ieder geval in het voordeel van Verstappen. De Limburger slaagde erin om tot nu toe in alle edities op het podium te eindigen in de badplaats. Vooralsnog is het nog maar de vraag of zijn uitgangspositie ook komend weekend positief is, aangezien Red Bull dit jaar kampt met een achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren.
same, same... but different... 🤝— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 16, 2026
Fresh threads for Zandvoort 🤌#F1 || #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/NxHimr2WqZ
Reacties (10)Login om te reageren
Posts: 36.239
Maar even hier over Max zijn vriend Gabi die afgelopen weekend zijn GB Home in Brazilië
opende. Zijn vriendin Isa vertelde hoe Gabi als persoon is. Voor de Portugees sprekende
mensen hier:
www.instagram.com/p/DcG9p07sZwB/
Posts: 4.304
Ha, wordt het een badpak? Of zelfs een Bottas special?
Posts: 20.925
Pff, nieuwe overall.
Zo'n overall kun je overal kopen.
Zelfs bij van Cranenbroek kun je bij de overalls zo'n overall kopen......daar zijn de overalls goedkoper dan bij gespecialiseerde overall winkels waar ze alleen maar overalls verkopen.
Posts: 67.177
Welke was de mooiste?
• Die van 2021 omdat het de eerste was?
Race Highlights | 2021 Dutch Grand Prix
(7,08 minuten)
urlr.me/pdgfvg
• Of de 2023-editie vanwege onder meer de regen?
Race Hoogtepunten | Grand Prix van Nederland 2023
(8,11 minuten)
urlr.me/QXp6rF
Extended Highlights | 2023 Dutch Grand Prix
(20,23 minuten)
urlr.me/txgFdH
Of…
Wie het weet mag het zeggen…
Posts: 34.443
Ik doe het uit mijn hoofd. En mogelijk was het een ander jaar.
2021:
Zoals al bijna het gehele seizoen moest Verstappen in zijn eentje opboxen tegen de snellere Mercedes. Bottas mocht weer eens niet zijn eigen race rijden en werd ingezet om Verstappen op te houden op een baan waar het lastig is in te halen.
Verstappen sloot aan achter Bottas, op de hielen gezeten door Hamilton. De tactiek leek te werken, maar zoals meestal wachtte verstappen niet een rinde om zich te positioneren.
Draaide een bocht iets wijder, om zo harder op het rechte stuk te kunnen rijden. Zo positioneerde hij zich op de bumper voor de volgende bocht en reed na de bocht Aan de minnenkant Bottas voorbij. Het was bijzonder, want het was zeer lastig inhalen. Dat was hoe dan ook een issue geworden met de 2021 auto's. De specialisten hadden zoveel downforce gevonden dat volgen een issue was. Verstappen maakte overduidelijk gebruik van de camber bochten van Zandvoort. Daar waar sterk verdedigen kan worden beloond, maar ook sterk aanvallen.
2023:
De race die wordt vergeten door de F1 gemeenschap. Twee grote buien liet het speelveld constant veranderen. Rijders hadden soms grote voordelen door het moment van de bui en de positie van een rijder ten opzichte van de pit ingaan.
Perez kwam hierdoor vanuit vrij vrij kansloze positie vrij ver voor aan de leiding te liggen.
Er waren twee redenen waarom ik deze race zeer bijzonder vind.
De eerste is Alonso. Hij liet nog 1 keer zien hoe een goede rijder hij is geweest. Wist een aantal rijders in snellere rijders achter zich te houden. Maar wist ook in te halen voor posities.
De tweede was die eerste stint op Inters. 1 van de grootse stints uit de geschiedenis van F1 in de regen. 14 seconde achter Perez. Met 2 rijders voor hem, de latere P3 rijder Gasly en Zhou. Ook een aantal backmarkers. Met het inhalen van al die rijders zat Verstappen in no time op de bumoer van Perez. En dat terwijl Perez WDC gaat worden. En in de zelfde auto reed. En met de zelfde banden.
Thanks voor het delen, Larry!
Maar het is geen competitie. Uiteraard 2023.
Posts: 67.177
Eens, alleen snap k deze zin niet:
"De race die wordt vergeten door de F1 gemeenschap."
Ik denk namelijk dat de gemeenschap deze race juist wel zal bijblijven.
De redenen waarom geef je vervolgens zelf...
Posts: 42.614
Overall gezien is het best een aardig pakkie!
Posts: 2.643
En waarom rijdt Hadjar hier dan mee? Die heeft toch verder niets met Nederland te maken.
Posts: 2.539
Daarom rijd hij met wit..
Posts: 42.614
Hadjar pakte vorig jaar zijn 1e F1 podiumplek op Zandvoort, en zal dit weekend ook met een speciale helmlivery rijden waarbij een geinige afbeelding staat van zijn kapotte beker die bij het vieren aan bonken ging vorig jaar.