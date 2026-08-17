Red Bull Racing heeft een traktatie klaarstaan voor de Grand Prix van Nederland komend weekend. Aangezien het voorlopig de laatste race zal zijn op het circuit van Zandvoort, zal de Oostenrijkse renstal Max Verstappen en Isack Hadjar in een speciaal jasje hijsen.

Komend weekend vormt het circuit van Zandvoort het decor voor de laatste Formule 1-race in Nederland. Na dit seizoen zal de badplaats geen plek meer krijgen op de kalender, aangezien het contract vanwege meerdere redenen niet verlengd is.

Red Bull ontwerpt speciale overall

Met oog op de laatste race in Zandvoort heeft Red Bull actie ondernomen. Het team van Verstappen heeft speciaal voor het weekend in Nederland een overall ontworpen. 'We gaan Nederlands voor Zandvoort', zo luidde het team op haar eigen kanalen. Het racepak heeft wat oranje accenten gekregen, wat natuurlijk duidt op de Nederlandse kleur.

Ook Hadjar zal een speciaal voor Zandvoort ontworpen overall dragen. De Fransman, die vorig jaar zijn eerste podium in de Formule 1 in de badplaats wist te bemachtigen, heeft meer witte accenten op zijn pak gekregen.

Going Dutch for Zandvoort 🧡



Max and Isack have special suits for the ___Escaped_link_6a83228b8ec34___ 🇳🇱___Escaped_link_6a83228b8ec36___ || #RedBullRacing pic.twitter.com/Z6bJwMACkz — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) ___Escaped_link_6a83228b8ec39___

Verstappen staat er altijd in Zandvoort

Verstappen klapte eerder al uit de school met een marketingtool met betrekking tot Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen onthulde afgelopen week een speciale helm voor zijn thuisrace.

De statistieken spreken in ieder geval in het voordeel van Verstappen. De Limburger slaagde erin om tot nu toe in alle edities op het podium te eindigen in de badplaats. Vooralsnog is het nog maar de vraag of zijn uitgangspositie ook komend weekend positief is, aangezien Red Bull dit jaar kampt met een achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren.