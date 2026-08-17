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Red Bull pakt uit in Zandvoort: Verstappen en Hadjar krijgen speciale overall

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Red Bull pakt uit in Zandvoort: Verstappen en Hadjar krijgen speciale overall

Red Bull Racing heeft een traktatie klaarstaan voor de Grand Prix van Nederland komend weekend. Aangezien het voorlopig de laatste race zal zijn op het circuit van Zandvoort, zal de Oostenrijkse renstal Max Verstappen en Isack Hadjar in een speciaal jasje hijsen. 

Komend weekend vormt het circuit van Zandvoort het decor voor de laatste Formule 1-race in Nederland. Na dit seizoen zal de badplaats geen plek meer krijgen op de kalender, aangezien het contract vanwege meerdere redenen niet verlengd is.   

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Red Bull ontwerpt speciale overall 

Met oog op de laatste race in Zandvoort heeft Red Bull actie ondernomen. Het team van Verstappen heeft speciaal voor het weekend in Nederland een overall ontworpen. 'We gaan Nederlands voor Zandvoort', zo luidde het team op haar eigen kanalen. Het racepak heeft wat oranje accenten gekregen, wat natuurlijk duidt op de Nederlandse kleur. 

Ook Hadjar zal een speciaal voor Zandvoort ontworpen overall dragen. De Fransman, die vorig jaar zijn eerste podium in de Formule 1 in de badplaats wist te bemachtigen, heeft meer witte accenten op zijn pak gekregen. 

Verstappen staat er altijd in Zandvoort 

Verstappen klapte eerder al uit de school met een marketingtool met betrekking tot Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen onthulde afgelopen week een speciale helm voor zijn thuisrace. 

De statistieken spreken in ieder geval in het voordeel van Verstappen. De Limburger slaagde erin om tot nu toe in alle edities op het podium te eindigen in de badplaats. Vooralsnog is het nog maar de vraag of zijn uitgangspositie ook komend weekend positief is, aangezien Red Bull dit jaar kampt met een achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (10)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.239

    Maar even hier over Max zijn vriend Gabi die afgelopen weekend zijn GB Home in Brazilië
    opende. Zijn vriendin Isa vertelde hoe Gabi als persoon is. Voor de Portugees sprekende
    mensen hier:

    www.instagram.com/p/DcG9p07sZwB/

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 11:29
  • Need5Speed

    Posts: 4.304

    Ha, wordt het een badpak? Of zelfs een Bottas special?

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 11:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.925

    Pff, nieuwe overall.
    Zo'n overall kun je overal kopen.
    Zelfs bij van Cranenbroek kun je bij de overalls zo'n overall kopen......daar zijn de overalls goedkoper dan bij gespecialiseerde overall winkels waar ze alleen maar overalls verkopen.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 11:48
  • Larry Perkins

    Posts: 67.177

    Welke was de mooiste?

    • Die van 2021 omdat het de eerste was?
    Race Highlights | 2021 Dutch Grand Prix
    (7,08 minuten)
    urlr.me/pdgfvg

    • Of de 2023-editie vanwege onder meer de regen?
    Race Hoogtepunten | Grand Prix van Nederland 2023
    (8,11 minuten)
    urlr.me/QXp6rF

    Extended Highlights | 2023 Dutch Grand Prix
    (20,23 minuten)
    urlr.me/txgFdH

    Of…

    Wie het weet mag het zeggen…

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 12:06
    • snailer

      Posts: 34.443

      Ik doe het uit mijn hoofd. En mogelijk was het een ander jaar.
      2021:
      Zoals al bijna het gehele seizoen moest Verstappen in zijn eentje opboxen tegen de snellere Mercedes. Bottas mocht weer eens niet zijn eigen race rijden en werd ingezet om Verstappen op te houden op een baan waar het lastig is in te halen.
      Verstappen sloot aan achter Bottas, op de hielen gezeten door Hamilton. De tactiek leek te werken, maar zoals meestal wachtte verstappen niet een rinde om zich te positioneren.
      Draaide een bocht iets wijder, om zo harder op het rechte stuk te kunnen rijden. Zo positioneerde hij zich op de bumper voor de volgende bocht en reed na de bocht Aan de minnenkant Bottas voorbij. Het was bijzonder, want het was zeer lastig inhalen. Dat was hoe dan ook een issue geworden met de 2021 auto's. De specialisten hadden zoveel downforce gevonden dat volgen een issue was. Verstappen maakte overduidelijk gebruik van de camber bochten van Zandvoort. Daar waar sterk verdedigen kan worden beloond, maar ook sterk aanvallen.

      2023:
      De race die wordt vergeten door de F1 gemeenschap. Twee grote buien liet het speelveld constant veranderen. Rijders hadden soms grote voordelen door het moment van de bui en de positie van een rijder ten opzichte van de pit ingaan.
      Perez kwam hierdoor vanuit vrij vrij kansloze positie vrij ver voor aan de leiding te liggen.

      Er waren twee redenen waarom ik deze race zeer bijzonder vind.

      De eerste is Alonso. Hij liet nog 1 keer zien hoe een goede rijder hij is geweest. Wist een aantal rijders in snellere rijders achter zich te houden. Maar wist ook in te halen voor posities.
      De tweede was die eerste stint op Inters. 1 van de grootse stints uit de geschiedenis van F1 in de regen. 14 seconde achter Perez. Met 2 rijders voor hem, de latere P3 rijder Gasly en Zhou. Ook een aantal backmarkers. Met het inhalen van al die rijders zat Verstappen in no time op de bumoer van Perez. En dat terwijl Perez WDC gaat worden. En in de zelfde auto reed. En met de zelfde banden.

      Thanks voor het delen, Larry!

      Maar het is geen competitie. Uiteraard 2023.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 12:46
    • Larry Perkins

      Posts: 67.177

      Eens, alleen snap k deze zin niet:
      "De race die wordt vergeten door de F1 gemeenschap."

      Ik denk namelijk dat de gemeenschap deze race juist wel zal bijblijven.
      De redenen waarom geef je vervolgens zelf...

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 13:01
  • schwantz34

    Posts: 42.614

    Overall gezien is het best een aardig pakkie!

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 12:30
  • d07

    Posts: 2.643

    En waarom rijdt Hadjar hier dan mee? Die heeft toch verder niets met Nederland te maken.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 14:15
    • Knalpijp

      Posts: 2.539

      Daarom rijd hij met wit..

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 14:35
    • schwantz34

      Posts: 42.614

      Hadjar pakte vorig jaar zijn 1e F1 podiumplek op Zandvoort, en zal dit weekend ook met een speciale helmlivery rijden waarbij een geinige afbeelding staat van zijn kapotte beker die bij het vieren aan bonken ging vorig jaar.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 14:39

NL Grand Prix van Nederland

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    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

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  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

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    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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