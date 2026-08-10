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'Cadillac klopt aan bij Ferrari: Câmara vervangt mogelijk Pérez'

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'Cadillac klopt aan bij Ferrari: Câmara vervangt mogelijk Pérez'

Rafael Câmara wordt in verband gebracht met een verrassende overstap naar Cadillac. De Ferrari-junior zou volgens AutoSportWeb gesprekken voeren met het Amerikaanse Formule 1-team. Câmara kan daar mogelijk de plek van Sergio Pérez overnemen, die naar verluidt ontevreden is bij Cadillac en al contact heeft gehad met Williams.

De stoelendans in de Formule 1 draait daarmee op volle toeren. Niet alleen de toekomst van grote namen als Max Verstappen, Fernando Alonso en Carlos Sainz zorgt voor de nodige speculatie. Ook op andere plekken op de grid wordt al volop gekeken naar mogelijke veranderingen voor de komende seizoenen.

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Câmara mogelijk naar Cadillac

Câmara geldt als een van de talenten binnen het Ferrari-juniorprogramma en zou Cadillac een interessante optie vinden. De Braziliaan kan bij de Amerikaanse renstal ervaring opdoen in de Formule 1, voordat hij mogelijk op termijn de overstap naar Ferrari maakt. Cadillac zou daarmee een jonge coureur met een sterke connectie met de Scuderia binnenhalen.

Volgens AutoSportWeb zijn de eerste gesprekken tussen Câmara en Cadillac inmiddels gaande. Van een akkoord is vooralsnog geen sprake, maar de interesse is duidelijk. Voor de Braziliaan zou een overstap bovendien een belangrijke volgende stap in zijn loopbaan betekenen.

Pérez kijkt ondertussen naar Williams

De mogelijke komst van Câmara hangt samen met de toekomst van Pérez. De Mexicaan zou naar verluidt niet helemaal tevreden zijn bij Cadillac en heeft volgens de berichtgeving al gesprekken gevoerd met Williams. Pérez lijkt daarmee zelf de deur naar een vertrek open te zetten, in plaats van dat Cadillac hem aan de kant wil schuiven.

Mocht Pérez daadwerkelijk vertrekken, dan moet Cadillac op zoek naar een vervanger. Câmara zou in dat scenario een belangrijke kandidaat kunnen worden. De komende periode belooft dan ook interessant te worden, want naast de grote namen bovenaan het veld kan ook de strijd om de andere zitjes voor de nodige verrassingen zorgen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Ferrari Cadillac

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Pos
Team
Punten
1
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
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63
7
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8
Audi
12
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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