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'Na Hockenheim en Maleisië maakt ook India kans op Formule 1-terugkeer'

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'Na Hockenheim en Maleisië maakt ook India kans op Formule 1-terugkeer'

De Formule 1 lijkt een comeback in India serieus te onderzoeken. De Indiase overheid werkt actief aan een terugkeer van de Grand Prix op het Buddh International Circuit en mikt daarbij op 2028. Er wordt inmiddels gewerkt aan een speciale taskforce die de problemen moet aanpakken die ervoor zorgden dat de race na 2013 van de kalender verdween.

De terugkeer van de Formule 1 naar India lijkt daarmee steeds realistischer te worden. De afgelopen jaren waren er al vaker geluiden over een nieuwe Grand Prix op het Buddh International Circuit, maar nu worden er ook concrete stappen gezet om dat mogelijk te maken.

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India werkt aan comeback Formule 1

De Indiase overheid wil onder meer de fiscale, juridische en infrastructurele problemen aanpakken die een terugkeer van de Formule 1 eerder in de weg stonden. Daarvoor wordt een taskforce opgericht. Daarmee moet worden voorkomen dat dezelfde problemen opnieuw roet in het eten gooien.

Ook de Adani Group speelt een belangrijke rol in de plannen. Het bedrijf is bezig met de overname van de onderneming die eerder eigenaar was van het circuit. Karan Adani, topman van het concern, heeft bovendien laten weten dat hij persoonlijk betrokken is bij de pogingen om de Formule 1 terug naar India te halen.

Domenicali ziet interesse vanuit Formule 1

Ook vanuit de Formule 1 klinkt er positieve geluiden over een mogelijke terugkeer. F1-topman Stefano Domenicali bevestigde dat de interesse om opnieuw naar India te gaan groot is. "We hebben veel interesse om terug te keren naar India, maar er moet nog veel werk worden verzet", liet de Italiaan weten.

De laatste Grand Prix van India werd in 2013 verreden op het Buddh International Circuit. Als de plannen doorgaan, kan de Formule 1 daar in 2028 na een afwezigheid van vijftien jaar terugkeren. De komende periode moet blijken of de Indiase overheid en de betrokken partijen de benodigde stappen daadwerkelijk kunnen zetten.

MrStef85

Posts: 6.597

En wat ik herinnerde: smog.

  • 1
  • 10 aug 2026 - 14:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Stefano Domenicali

Reacties (9)

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  • Joeppp

    Posts: 8.753

    Wat mij bijgebleven is van deze baan is dat de layout prima was maar het nadeel dat het is een soort moeras is gebouwd waardoor het voor de start al begon te verzakken. Daarnaast was het compleet onbereikbaar en 1 grote ramp. Wegen er naartoe kan je natuurlijk aanleggen maar ik vraag mij af wat er nog van de baan over is.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 14:08
    • d07

      Posts: 2.634

      De baan zelf was inderdaad uitdagend voor de rijders, door de snelle combinaties van bochten. Alleen alles eromheen was drama... lag erg afgelegen en er was 0 sfeer. De tribunes waren volgens mij ook best wel leeg destijds.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:16
    • f(1)orum

      Posts: 10.307

      M.a.w. het was een budd weekend?

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:46
    • MrStef85

      Posts: 6.600

      En wat ik herinnerde: smog.

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 14:53
    • Larry Perkins

      Posts: 67.010

      Als ik de GP op mijn beeldbuis kijk heb ik nooit last van een soort moeras, dat het compleet onbereikbaar is, erg afgelegen ligt en best wel lege tribunes heeft, dus het zal me werkelijk worst wezen!

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 15:36
  • Larry Perkins

    Posts: 67.010

    Uit den ouden doos...

    Grand Prix India 2013
    (8,31 minuten)

    urlr.me/47yZt9

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 15:01
  • dutchiceman

    Posts: 5.662

    India. Ook zo’n gezellig schoon opgeruimd hygiënisch land.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 15:16
    • MrStef85

      Posts: 6.600

      Laatst toevallig een filmpje gezien van een man die zijn po in een rivier leeggooit en nog geen tien meter verder was iemand zijn gezicht aan het wassen.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 15:28

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WK standen 2026

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Team
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1
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McLaren
220
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Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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