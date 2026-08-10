De Formule 1 lijkt een comeback in India serieus te onderzoeken. De Indiase overheid werkt actief aan een terugkeer van de Grand Prix op het Buddh International Circuit en mikt daarbij op 2028. Er wordt inmiddels gewerkt aan een speciale taskforce die de problemen moet aanpakken die ervoor zorgden dat de race na 2013 van de kalender verdween.

De terugkeer van de Formule 1 naar India lijkt daarmee steeds realistischer te worden. De afgelopen jaren waren er al vaker geluiden over een nieuwe Grand Prix op het Buddh International Circuit, maar nu worden er ook concrete stappen gezet om dat mogelijk te maken.

India werkt aan comeback Formule 1

De Indiase overheid wil onder meer de fiscale, juridische en infrastructurele problemen aanpakken die een terugkeer van de Formule 1 eerder in de weg stonden. Daarvoor wordt een taskforce opgericht. Daarmee moet worden voorkomen dat dezelfde problemen opnieuw roet in het eten gooien.

Ook de Adani Group speelt een belangrijke rol in de plannen. Het bedrijf is bezig met de overname van de onderneming die eerder eigenaar was van het circuit. Karan Adani, topman van het concern, heeft bovendien laten weten dat hij persoonlijk betrokken is bij de pogingen om de Formule 1 terug naar India te halen.

Domenicali ziet interesse vanuit Formule 1

Ook vanuit de Formule 1 klinkt er positieve geluiden over een mogelijke terugkeer. F1-topman Stefano Domenicali bevestigde dat de interesse om opnieuw naar India te gaan groot is. "We hebben veel interesse om terug te keren naar India, maar er moet nog veel werk worden verzet", liet de Italiaan weten.

De laatste Grand Prix van India werd in 2013 verreden op het Buddh International Circuit. Als de plannen doorgaan, kan de Formule 1 daar in 2028 na een afwezigheid van vijftien jaar terugkeren. De komende periode moet blijken of de Indiase overheid en de betrokken partijen de benodigde stappen daadwerkelijk kunnen zetten.