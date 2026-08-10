Het team van Ferrari lijkt weer bezig te zijn met een aantal ingrijpende updates. De Italiaanse renstal volgt dit jaar een ander pad dan de concurrentie, en dat lijkt vooralsnog goed te werken. Voor de raceweekenden in Zandvoort en Monza worden dan ook grote updatepakketten verwacht.

Het team van Ferrari heeft een positieve eerste helft van het seizoen achter de rug. Charles Leclerc en Lewis Hamilton wisten allebei een race te winnen en de SF-26 lijkt naar behoren te functioneren. Waar andere teams kinderziektes moesten oplossen, leek Ferrari een goede basis te hebben gelegd, waardoor ze minder bezig waren met problemen oplossen, en meer met verbeteringen doorvoeren.

Waar werkt Ferrari aan?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer heeft deze tactiek Ferrari een voordeeltje opgeleverd. In Maranello hoeven ze geen middelen te verspillen aan het oplossen van structurele problemen, waardoor er meer budget overblijft voor updates. Volgens AutoRacer komen er in de eerste fase van de tweede seizoenshelft twee belangrijke updatepakketten aan.

Het medium stelt dat Ferrari na de zomerstop in Zandvoort een update aan de vloer zal introduceren. Dit zou een aanzienlijke evolutie zijn van de vloer die ze in Barcelona hebben geïntroduceerd en die daarna geleidelijk aan werd verbeterd. AutoRacer stelt dat deze vloer een nieuwe ontwikkelingsbasis moet vormen voor Ferrari, en dat ze hiermee dus weer stappen kunnen zetten.

Wat gaat er gebeuren in Monza?

Dat is echter niet het enige pakket waar Ferrari aan werkt, want volgens AutoRacer volgt er daarna weer een update in Monza. Op het thuiscircuit zal Ferrari de verwachte aerodynamische veranderingen doorvoeren met het oog op de speciale vereisten van Monza. Dat is echter niet het enige, want het is de verwachting dat ze op het Italiaanse circuit ook een tweede ADUO-update doorvoeren aan de krachtbron. Volgens AutoRacer hoopt Ferrari hier een update door te kunnen voeren aan de turbocharger.

De achterstand op Mercedes?

Ferrari staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, met een aardige achterstand op Mercedes. De Scuderia heeft tot nu toe 307 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell hun team 379 punten hebben bezorgd.