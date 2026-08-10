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'Ferrari werkt aan twee grote updatepakketten'

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'Ferrari werkt aan twee grote updatepakketten'

Het team van Ferrari lijkt weer bezig te zijn met een aantal ingrijpende updates. De Italiaanse renstal volgt dit jaar een ander pad dan de concurrentie, en dat lijkt vooralsnog goed te werken. Voor de raceweekenden in Zandvoort en Monza worden dan ook grote updatepakketten verwacht.

Het team van Ferrari heeft een positieve eerste helft van het seizoen achter de rug. Charles Leclerc en Lewis Hamilton wisten allebei een race te winnen en de SF-26 lijkt naar behoren te functioneren. Waar andere teams kinderziektes moesten oplossen, leek Ferrari een goede basis te hebben gelegd, waardoor ze minder bezig waren met problemen oplossen, en meer met verbeteringen doorvoeren.

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Waar werkt Ferrari aan?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer heeft deze tactiek Ferrari een voordeeltje opgeleverd. In Maranello hoeven ze geen middelen te verspillen aan het oplossen van structurele problemen, waardoor er meer budget overblijft voor updates. Volgens AutoRacer komen er in de eerste fase van de tweede seizoenshelft twee belangrijke updatepakketten aan.

Het medium stelt dat Ferrari na de zomerstop in Zandvoort een update aan de vloer zal introduceren. Dit zou een aanzienlijke evolutie zijn van de vloer die ze in Barcelona hebben geïntroduceerd en die daarna geleidelijk aan werd verbeterd. AutoRacer stelt dat deze vloer een nieuwe ontwikkelingsbasis moet vormen voor Ferrari, en dat ze hiermee dus weer stappen kunnen zetten.

Wat gaat er gebeuren in Monza?

Dat is echter niet het enige pakket waar Ferrari aan werkt, want volgens AutoRacer volgt er daarna weer een update in Monza. Op het thuiscircuit zal Ferrari de verwachte aerodynamische veranderingen doorvoeren met het oog op de speciale vereisten van Monza. Dat is echter niet het enige, want het is de verwachting dat ze op het Italiaanse circuit ook een tweede ADUO-update doorvoeren aan de krachtbron. Volgens AutoRacer hoopt Ferrari hier een update door te kunnen voeren aan de turbocharger.

De achterstand op Mercedes?

Ferrari staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, met een aardige achterstand op Mercedes. De Scuderia heeft tot nu toe 307 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell hun team 379 punten hebben bezorgd.

F1 Nieuws Ferrari

Reacties (10)

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  • snailer

    Posts: 34.264

    Dat mag niet. Alles is tijdens de vakantie dicht bij de F1 teams.

    EN dat ze dat toch de regels overtreden, dan is het logisch dat ze twee pakketten maken. Ze hebben 2 auto's.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 13:27
    • DutchTifosi

      Posts: 2.893

      stttt.... niet doorvertellen hoor.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:05
    • ADN

      Posts: 410

      Exact Snailer. Stuur je dit bericht ook door naar Toto, Laurent en Zack?

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:06
    • Pietje Bell

      Posts: 36.132

      "De F1-fabrieken zijn tijdens de 4 weken durende zomerstop verplicht
      14 opeenvolgende dagen (2 volle weken) gesloten.
      Deze verplichte shutdown geldt voor alle teams en
      motorfabrikanten in de maanden juli en/of augustus."

      Bron: Motorsport dot com.

      Bovendien zal die update aan de vloer voor Zandvoort al lang klaar liggen.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:13
    • snailer

      Posts: 34.264

      Owwww... Sorry, Dutch Tifosie.

      Als ik een edit knop had gehad, dan zou ik de post weg hebben gegooid.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:31
    • snailer

      Posts: 34.264

      "Bovendien zal die update aan de vloer voor Zandvoort al lang klaar liggen."

      Twee maal, he! Het is een dubbele update!

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:35
    • Larry Perkins

      Posts: 67.007

      @Snailer: "EN dat ze dat toch de regels overtreden, dan is het logisch dat ze twee pakketten maken. Ze hebben 2 auto's."

      Dat zijn nou eenmaal de 'scarlet red rules'...

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:44
  • Joeppp

    Posts: 8.753

    Update 1: Max voor Hamilton update 2: Antonelli voor Leclerc

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 14:09
    • Damon Hill

      Posts: 19.888

      @Joeppp,
      Resultaat... Hamilton per direct naar Mercedes en pakt alsnog 8e titel.

      Ivan Capelli belt Kimi Antonelli: "ook jij bent erin getrapt. Ook jij koos voor het steigerende paard en pakte geen enkele titel. Misschien kunnen we samen met Jean Alesi een bakkie koffie doen."

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:14
  • Larry Perkins

    Posts: 67.007

    Ferrari en doorontwikkelen...
    Hoop dat ze breken met de trend en dat het nu wel een succes wordt.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 14:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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Grand Prix
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
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