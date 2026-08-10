Het team van Ferrari lijkt weer bezig te zijn met een aantal ingrijpende updates. De Italiaanse renstal volgt dit jaar een ander pad dan de concurrentie, en dat lijkt vooralsnog goed te werken. Voor de raceweekenden in Zandvoort en Monza worden dan ook grote updatepakketten verwacht.
Het team van Ferrari heeft een positieve eerste helft van het seizoen achter de rug. Charles Leclerc en Lewis Hamilton wisten allebei een race te winnen en de SF-26 lijkt naar behoren te functioneren. Waar andere teams kinderziektes moesten oplossen, leek Ferrari een goede basis te hebben gelegd, waardoor ze minder bezig waren met problemen oplossen, en meer met verbeteringen doorvoeren.
Waar werkt Ferrari aan?
Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer heeft deze tactiek Ferrari een voordeeltje opgeleverd. In Maranello hoeven ze geen middelen te verspillen aan het oplossen van structurele problemen, waardoor er meer budget overblijft voor updates. Volgens AutoRacer komen er in de eerste fase van de tweede seizoenshelft twee belangrijke updatepakketten aan.
Het medium stelt dat Ferrari na de zomerstop in Zandvoort een update aan de vloer zal introduceren. Dit zou een aanzienlijke evolutie zijn van de vloer die ze in Barcelona hebben geïntroduceerd en die daarna geleidelijk aan werd verbeterd. AutoRacer stelt dat deze vloer een nieuwe ontwikkelingsbasis moet vormen voor Ferrari, en dat ze hiermee dus weer stappen kunnen zetten.
Wat gaat er gebeuren in Monza?
Dat is echter niet het enige pakket waar Ferrari aan werkt, want volgens AutoRacer volgt er daarna weer een update in Monza. Op het thuiscircuit zal Ferrari de verwachte aerodynamische veranderingen doorvoeren met het oog op de speciale vereisten van Monza. Dat is echter niet het enige, want het is de verwachting dat ze op het Italiaanse circuit ook een tweede ADUO-update doorvoeren aan de krachtbron. Volgens AutoRacer hoopt Ferrari hier een update door te kunnen voeren aan de turbocharger.
De achterstand op Mercedes?
Ferrari staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, met een aardige achterstand op Mercedes. De Scuderia heeft tot nu toe 307 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell hun team 379 punten hebben bezorgd.
Reacties (10)Login om te reageren
Posts: 34.264
Dat mag niet. Alles is tijdens de vakantie dicht bij de F1 teams.
EN dat ze dat toch de regels overtreden, dan is het logisch dat ze twee pakketten maken. Ze hebben 2 auto's.
Posts: 2.893
stttt.... niet doorvertellen hoor.
Posts: 410
Exact Snailer. Stuur je dit bericht ook door naar Toto, Laurent en Zack?
Posts: 36.132
"De F1-fabrieken zijn tijdens de 4 weken durende zomerstop verplicht
14 opeenvolgende dagen (2 volle weken) gesloten.
Deze verplichte shutdown geldt voor alle teams en
motorfabrikanten in de maanden juli en/of augustus."
Bron: Motorsport dot com.
Bovendien zal die update aan de vloer voor Zandvoort al lang klaar liggen.
Posts: 34.264
Owwww... Sorry, Dutch Tifosie.
Als ik een edit knop had gehad, dan zou ik de post weg hebben gegooid.
Posts: 34.264
"Bovendien zal die update aan de vloer voor Zandvoort al lang klaar liggen."
Twee maal, he! Het is een dubbele update!
Posts: 67.007
@Snailer: "EN dat ze dat toch de regels overtreden, dan is het logisch dat ze twee pakketten maken. Ze hebben 2 auto's."
Dat zijn nou eenmaal de 'scarlet red rules'...
Posts: 8.753
Update 1: Max voor Hamilton update 2: Antonelli voor Leclerc
Posts: 19.888
@Joeppp,
Resultaat... Hamilton per direct naar Mercedes en pakt alsnog 8e titel.
Ivan Capelli belt Kimi Antonelli: "ook jij bent erin getrapt. Ook jij koos voor het steigerende paard en pakte geen enkele titel. Misschien kunnen we samen met Jean Alesi een bakkie koffie doen."
Posts: 67.007
Ferrari en doorontwikkelen...
Hoop dat ze breken met de trend en dat het nu wel een succes wordt.