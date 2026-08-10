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Russell deelt mooi nieuws en gaat trouwen

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Russell deelt mooi nieuws en gaat trouwen

Mercedes-coureur George Russell gebruikt de zomerstop goed, en is met mooi nieuws naar buitengekomen. De Brit deelde zondagavond op sociale media dat hij zijn vriendin Carmen Mundt ten huwelijk heeft gevraagd. Ze antwoordde 'ja' op Russells vraag, en het regent felicitaties vanuit de racewereld.

Russell heeft een lastige eerste helft van het seizoen achter de rug waarin hij werd achtervolgd door het pechspook. Hij wist twee Grands Prix te winnen, en zag zijn achterstand op zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli groeien. Terwijl Antonelli de strijd om de wereldtitel aanvoert, vindt Russell zich slechts terug op de derde plaats. Na de race in Hongarije verzuchtte Russell dat hij toe was aan vakantie, en hij zette al snel koers naar een zonnig oord.

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Wat heeft Russell gedaan?

Daar gebruikt hij zijn tijd goed, want op sociale media heeft Russell groot nieuws gedeeld. De Britse Mercedes-coureur deelt een viertal romantische foto's, en zet daar als bijschrift emojis van een hartje en een ring bij. De boodschap is duidelijk: Russell heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Russells partner Carmen Mundt heeft ja gezegd, en dat betekent dat ze het volgende F1-stel zijn dat in het huwelijksbootje stapt.

Hoe zijn de reacties?

Mundt vergezelt Russell vrijwel elk raceweekend in de paddock, en is ook populair onder fans. Eerder dit jaar stapte Ferrari-coureur Charles Leclerc al in het huwelijksbootje en vroeg ook Williams-coureur Alexander Albon zijn vriendin ten huwelijk. Het regende dan ook felicitaties in de uren nadat Russell het grote nieuws met de rest van de wereld had gedeeld. Onder meer zijn werkgever Mercedes en de eerder genoemde Leclerc en Albon lieten likes en reacties achter.

Voor Russell is het een mooie manier om verder te gaan met het jaar. De wereldtitel is voor hem nog niet definitief uit zicht, maar hij moet het niet alleen opnemen tegen zijn teamgenoot Antonelli, maar ook tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Larry Perkins

Posts: 67.007

"Met kabouter Carmen heb ik toch nog iemand die tegen mij opkijkt", aldus Russell.

  • 4
  • 10 aug 2026 - 09:20
F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (22)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.307

    Blijkbaar zei Carmen volmundtig "Ja"!

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 08:33
  • Damon Hill

    Posts: 19.889

    De vraag is vooral wat het oplevert. 0.1 sec per ronde extra? 0.3 sec? Of kost het juist tijd? Tja... je moet iets als Antonelli sneller is, al zou ik ook geen nee zeggen tegen deze dame.

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 09:15
  • Damon Hill

    Posts: 19.889

    @Ouw-Sjagrijn,
    Ben je jaloers op Vriend?

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 09:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.887

      Nee hoor, maar ik heb wel 'n uitnodiging gehad.
      Hij heeft al zijn vrienden uitgenodigd dus we zijn met de ouders van beide kanten en 'the best man'......plus nog iemand....met z'n tienen.

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 09:31
    • snailer

      Posts: 34.266

      Ik weet neit waarom. Maar ik heb vooral medelijden met die jonge dame. Kan er niets aan doen.

      • + 4
      • 10 aug 2026 - 10:50
  • Larry Perkins

    Posts: 67.007

    "Met kabouter Carmen heb ik toch nog iemand die tegen mij opkijkt", aldus Russell.

    • + 4
    • 10 aug 2026 - 09:20
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.355

    Woody63 fanclub afdeling Baskenland wenst het bruidspaar geluk met het aangekondigde huwelijk, namens de directie, het bestuur en de het voltallige ledenbestand ( in totaal 1 persoon)

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 09:28
  • Tifoso

    Posts: 3.011

    Arme meid, wat moet ze met een partner die zijn eigen fouten nooit inziet.

    • + 2
    • 10 aug 2026 - 10:34
  • snailer

    Posts: 34.266

    De twee zien er erg gelukkig uit. Mooi om te zien.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 11:11
    • Snork

      Posts: 22.876

      Dit is de “before” foto.
      Over een aantal jaren de “after” foto.

      Dan dus meer….

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 12:58
    • snailer

      Posts: 34.266

      Ik ben geen romanticus. Maar soms ben ik dat wel. Ik hoop altijd dat mensen samen gelukkig worden. Gaan ze uit elkaar, dan hoop ik altijd dat ze individueel gelukkig worden.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 13:20
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.887

    Ze is wel 'n stuk kleiner dan vriend.

    Ik heb ook weleens 'n meisje gehad die 'n flink stuk kleiner was dan ik.
    Dan gebruikten we haar als bijzettafeltje om ons bier op te zetten....en aan het einde van de avond gebruikte ik haar om wat in haar te lozen...

    Leuk mooi meisje was dat.
    Ik heb haar nooit meer gezien...of ik moet haar over het hoofd hebben gezien....dat kan ook nog met die lengte ..

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 11:14
    • arone

      Posts: 1.210

      Kijk eens onder de bank?

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 11:36
    • Damon Hill

      Posts: 19.889

      @Ouw,
      Ik moet bekennen dat ik in mijn leven veel te braaf ben geweest. Toen ik een jaar of 20 was had ik een vaste relatie met een blonde griet. Echter... destijds was er ook een klein, slank Aziatisch meisje dat wel interesse toonde. Tja, had ik het maar gedaan. Had ik maar de stoute Hill-schoenen aangetrokken.... maar helaas, nu weet ik nog steeds niet hoe dat gevoeld zou hebben.

      Bestaan er tijdmachines?

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 11:37
    • Snork

      Posts: 22.876

      “stoute Hill schoenen” klinkt zo tegenstrijdig als “zwarte sneeuw”. 😅

      Over de tijdmachine:
      Terugreizen in de tijd naar het verleden is zover natuurkundige inzichten gaan niet mogelijk. Volgens de huidige natuurkunde kun je wel naar de toekomst reizen door met lichtsnelheid voort te bewegen, maar voor het verleden bestaan geen werkende tijdmachines.
      Helaas dus, kans verkeken.

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 13:04
    • snailer

      Posts: 34.266

      Voor ik mijn vrouw ontmoette heb ik heel wat dingen meegemaakt samen met vrouwelijk schoon. Ook dingen die aan de bar stoer klinken. Maar ik vind dat het niet bepaald iets aan je leven bijdraagt. Er is niets fijner om een relatie tehebben met iemand waar echte liefde bij komt.

      Moraalridder pet af.....
      Maar geod. Zou ik het over mogen doen.... Zou denk ik voor de zelfde verleidingen zijn bezweken.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 13:23
    • snailer

      Posts: 34.266

      "Volgens de huidige natuurkunde kun je wel naar de toekomst reizen door met lichtsnelheid voort te bewegen"
      Of je kan een tijdje bij een zwart gat in de buurt gaan rondhangen. Kan je je vrouw leren kennen als die bejaard is ruim voor je zelf oud bent. Dat klinkt als een nadeel. Maar je bent mooi van je schoonmoeder af.

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 13:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.887

      Damon, ik denk dat we allemaal wel 'n tijdmachine willen hebben.

      Terug naar het verleden, terug naar 1975.
      Brommer, bier, meisjes, jointjes......zwijmel.

      Fouten maken hoort er ook bij, maar als je terug kunt kun je dat herstellen.

      Verder geen verlangens meer, maar meer van hetzelfde.....haha.....mooiste tijd van m'n leven.
      1975 tot 1980.
      Drinken, roken en lozen...

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:29
    • snailer

      Posts: 34.266

      Ze zien daar die Ouw-sjaggie kale mopperaar aankomen. Ze sluiten je gelijk op. Zeker als je over Jos Verstappen met zijn knuppel begint.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:55
    • Damon Hill

      Posts: 19.889

      @Snork,
      Ssssssst.... ik ben natuurlijk niet de échte Hill ;). Dat weten er niet veel!

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:59
  • Larry Perkins

    Posts: 67.007

    Belangrijke achtergrondinformatie!

    Russell en Montero Mundt begonnen begin 2020 te daten nadat ze door een gemeenschappelijke vriend aan elkaar waren voorgesteld. Sindsdien is Montero Mundt een vaste aanwezigheid in de F1-paddock geworden en woont ze regelmatig raceweekenden bij aan de zijde van Russell.

    Montero Mundt werkt in de financiële sector en onthulde onlangs een huidverzorgingsmerk, Barriers. Ze komt oorspronkelijk uit Spanje en verhuisde op 18-jarige leeftijd naar het Verenigd Koninkrijk om hoger onderwijs te volgen, waar ze een diploma in business management en finance behaalde aan de University of Westminster.

    Russell heeft Montero Mundt eerder de credits gegeven voor het bieden van stabiliteit en de mogelijkheid om afstand te nemen van het racen. "Carmen brengt me stabiliteit als het om racen gaat en ook een manier om afstand te nemen," vertelde hij in juni 2026, waarbij hij zinspeelde op de verloving.

    "Zonder twijfel is zij mijn toekomst. Dus ik hoop dat we te zijner tijd zullen trouwen. Het zal niet volgende week zijn, maar het zal niet langer dan vijf jaar duren. Dus ergens binnen dat tijdsbestek." (MS)

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 12:28
    • Pietje Bell

      Posts: 36.134

      Heb het stuk gelezen, maar een kleine correctie:

      Montero Mundt werkte een jaar in de financiële sector en
      onthulde onlangs een huidverzorgingsmerk, Barriers.

      Schijnen fijne producten tegen een droge huid te zijn, maar peperduur.
      Ze is een aantal maanden geleden weer naar Madrid verhuisd en hebben
      momenteel een LAT relatie. Heel verstandig, die houden het langst stand.
      Ze heeft trouwens een een verlovingsring gekregen met een knoeperd van
      een gele diamant, haar lievelingskleur. Zeer attent van Russell.
      Schijnt van Graff uit de UK te komen volgens haar volgers.

      ibb.co/0RvJShTg

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 12:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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