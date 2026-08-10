Mercedes-coureur George Russell gebruikt de zomerstop goed, en is met mooi nieuws naar buitengekomen. De Brit deelde zondagavond op sociale media dat hij zijn vriendin Carmen Mundt ten huwelijk heeft gevraagd. Ze antwoordde 'ja' op Russells vraag, en het regent felicitaties vanuit de racewereld.

Russell heeft een lastige eerste helft van het seizoen achter de rug waarin hij werd achtervolgd door het pechspook. Hij wist twee Grands Prix te winnen, en zag zijn achterstand op zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli groeien. Terwijl Antonelli de strijd om de wereldtitel aanvoert, vindt Russell zich slechts terug op de derde plaats. Na de race in Hongarije verzuchtte Russell dat hij toe was aan vakantie, en hij zette al snel koers naar een zonnig oord.

Wat heeft Russell gedaan?

Daar gebruikt hij zijn tijd goed, want op sociale media heeft Russell groot nieuws gedeeld. De Britse Mercedes-coureur deelt een viertal romantische foto's, en zet daar als bijschrift emojis van een hartje en een ring bij. De boodschap is duidelijk: Russell heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Russells partner Carmen Mundt heeft ja gezegd, en dat betekent dat ze het volgende F1-stel zijn dat in het huwelijksbootje stapt.

Hoe zijn de reacties?

Voor Russell is het een mooie manier om verder te gaan met het jaar. De wereldtitel is voor hem nog niet definitief uit zicht, maar hij moet het niet alleen opnemen tegen zijn teamgenoot Antonelli, maar ook tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.