De organisatie van de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft bekendgemaakt wie het volkslied mag zingen bij de komende editie. Vlak voor de start van de laatste F1-race op het circuit in de Noord-Hollandse duinen zal zangeres Davina Michelle het Wilhelmus ten gehore brengen.

De Dutch Grand Prix in Zandvoort staat later deze maand voor het laatst op de Formule 1-kalender, en de organisatie wil er alles aan doen om er een groot spektakel van te maken. Op de baan zal er een sprintrace worden verreden, en naast de baan zullen de fans worden getrakteerd op veel entertainment, en dat zal ook vlak voor de start van de Grand Prix zo zijn.

Wat gaat er gebeuren?

De organisatie heeft bekendgemaakt dat de bekende zangeres Davina Michelle het volkslied zal zingen. Hiermee wordt de cirkel rondgemaakt, want ze zong in 2021 ook het volkslied bij de eerste editie van de teruggekeerde Dutch Grand Prix. De beelden van haar optreden gingen de wereld over, en na de zege van Max Verstappen herhaalde ze dit kunstje onder het podium. Nu mag ze weer zingen, en de organisatie wil voor een grote show zorgen.

Vlak voor de start van de race zal er ook een zogenaamde pre-race show worden gehouden. Zanger Yves Berendse zal optreden met zangeressen Emma Heesters en Floor Jansen, terwijl ook DJ La Fuente en het Orkest Koninklijke Landmacht hun kunsten zullen vertonen. Hiermee wil de organisatie voor een groot spektakel zorgen.

Einde van een tijdperk

De Dutch Grand Prix wordt dit jaar op 23 augustus verreden, en het is voorlopig de laatste keer dat de race op het circuit van Zandvoort zal worden verreden. De race verdwijnt van de kalender, en daar balen veel fans en coureurs van. De race krijgt echter geen staatssteun, en dat betekent dat ze zelf de broek op moeten houden. Ze willen geen risico's nemen voor de toekomst, en hebben daarom dit besluit genomen.