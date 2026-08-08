user icon
icon

Dutch Grand Prix kondigt bijzonder volkslied aan voor laatste editie

<< Naar nieuwsoverzicht
Dutch Grand Prix kondigt bijzonder volkslied aan voor laatste editie

De organisatie van de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft bekendgemaakt wie het volkslied mag zingen bij de komende editie. Vlak voor de start van de laatste F1-race op het circuit in de Noord-Hollandse duinen zal zangeres Davina Michelle het Wilhelmus ten gehore brengen.

De Dutch Grand Prix in Zandvoort staat later deze maand voor het laatst op de Formule 1-kalender, en de organisatie wil er alles aan doen om er een groot spektakel van te maken. Op de baan zal er een sprintrace worden verreden, en naast de baan zullen de fans worden getrakteerd op veel entertainment, en dat zal ook vlak voor de start van de Grand Prix zo zijn.

Meer over GP Nederland 2026 Fans gewaarschuwd voor laatste F1-weekend in Zandvoort

Fans gewaarschuwd voor laatste F1-weekend in Zandvoort

2 aug
 Doornbos: "Toekomst van Verstappen wordt in Zandvoort bevestigd"

Doornbos: "Toekomst van Verstappen wordt in Zandvoort bevestigd"

31 jul

Wat gaat er gebeuren?

De organisatie heeft bekendgemaakt dat de bekende zangeres Davina Michelle het volkslied zal zingen. Hiermee wordt de cirkel rondgemaakt, want ze zong in 2021 ook het volkslied bij de eerste editie van de teruggekeerde Dutch Grand Prix. De beelden van haar optreden gingen de wereld over, en na de zege van Max Verstappen herhaalde ze dit kunstje onder het podium. Nu mag ze weer zingen, en de organisatie wil voor een grote show zorgen.

Vlak voor de start van de race zal er ook een zogenaamde pre-race show worden gehouden. Zanger Yves Berendse zal optreden met zangeressen Emma Heesters en Floor Jansen, terwijl ook DJ La Fuente en het Orkest Koninklijke Landmacht hun kunsten zullen vertonen. Hiermee wil de organisatie voor een groot spektakel zorgen.

Einde van een tijdperk

De Dutch Grand Prix wordt dit jaar op 23 augustus verreden, en het is voorlopig de laatste keer dat de race op het circuit van Zandvoort zal worden verreden. De race verdwijnt van de kalender, en daar balen veel fans en coureurs van. De race krijgt echter geen staatssteun, en dat betekent dat ze zelf de broek op moeten houden. Ze willen geen risico's nemen voor de toekomst, en hebben daarom dit besluit genomen.

Larry Perkins

Posts: 66.980

Dan kom ik alleen ff voor het Wilhelmus, kijk de race in een kroeg en als Max dan tien rondjes voor het einde nog met ruime voorsprong op kop ligt meld ik me weer bij het podium.

Dan weten jullie dat vast...

  • 2
  • 8 aug 2026 - 08:23
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 66.980

    Dan kom ik alleen ff voor het Wilhelmus, kijk de race in een kroeg en als Max dan tien rondjes voor het einde nog met ruime voorsprong op kop ligt meld ik me weer bij het podium.

    Dan weten jullie dat vast...

    • + 2
    • 8 aug 2026 - 08:23
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.349

    Nog nooit van Davina Michelle gehoord, even een paar liedjes online bekeken, voor Hollandse begrippen heeft ze een prima zangstem.

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 08:58
    • Pietje Bell

      Posts: 36.106

      En ze gaat ook nog eens een bijzonder volkslied zingen !!

      Ben benieuwd wat er zo bijzonder aan gaat zijn. In heavy metal style?

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 10:06
    • snailer

      Posts: 34.214

      Er zijn veel vooral fantastische zangeressen in Nederland, Berdrand. Davine Michelle staat hier niet eens in de top 5 denk ik.Hoewel mogelijk wel bij de gemiddelde consument omdat veel van de geweldige zangeressen juist in genres zingen die in Nederland niet bepaald populair zijn. De meesten in Nederland kennen ze niet. Wat mij betreft doe je het gilde van Nederlandse zangeresse behoorlijk te kort. De meesten zijn ook nog een klassiek getraind wat de stemmen nog veelzijdiger maakt dan ze al zijn.

      Ik noem er even een paar en uit mijn hoofd:
      Floor Jansen (Nightwish), Simone Simons (Epica), Sharon den Adel (Within Temptation), Charlotte Wessels (ex-Delain), Dianne van Giersbergen (ex-Ex Libris, ex-Xandria)
      Ook Emma Kok is een natuurtalent En laatst hoorde ik haar bij mijn oude moeder. Die lijkt mij ook steeds meer klassiek getraind. Denk zo dat André Rieu of iemand in haar directe omgeving haar goed adviseert. Alleen is die wel erg bekend in Nederland. Erg jammer dat ze de 'James Last' kant op gaat qua genre. Ik weiger naar die muziek te luistern. Dat is vooral persoonlijk. Ik weet dat bijvoorbeeld André Rieu zeer wordt gewaardeerd door grote groepen Nederlanders.

      Op het moment vind ik Floor Jansen (Nightwish) en Simone Simons (Epica) de besten. Hoewel ik Floor Jansen al een tijd niet heb gehoord. Ik weet niet wat de invloed op haar stem is geweest. Ze heeft een zeer belastende periode achter de rug. Gevochten tegen cancer en ook nog eens moeder geworden. Was voor zeker zwaar.
      Floor Jansen zie ik mogelijk wel als 1 van de besten van de wereld. In ieder geval 3 jaar geleden nog wel.

      • + 2
      • 8 aug 2026 - 10:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.878

      Je bent Anneke van Giersbergen vergeten.
      Heeft van alles gedaan, maar begon als jonkie bij The Gathering.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 12:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.980

      @Bertrand, Davina Michelle komt inderdaad uit Holland, Zuid-Holland wel te verstaan. In 2021 heeft ze twee keer het Nederlandse volkslied gezongen, de tweede keer voor de geweldige podiumceremonie! Wellicht kon je het toen niet meer aanhoren vanwege het grootse Nederlandse succes…
      Gelukkig hebben wij in Nederland wel een echt volkslied - in één taal - in tegenstelling tot België, dat ook niet echt een land is maar een afvallige provincie en geen eigen taal heeft.
      Heb hieronder voor jou de optredens van de Nederlandse Davina nog eens geplaatst, kun je vast oefenen…

      @Pietje: “Ben benieuwd wat er zo bijzonder aan gaat zijn?”
      Het bijzondere is dat Davina met haar prachtige, unieke stemgeluid, vol overgave het complete Wilhelmus zal gaan zingen, ale vijftien coupletten. Ook dat kan vast geoefend worden, zie onderaan…

      Om te oefenen...

      F1 Zandvoort 2021 - National Dutch Anthem by Davina Michelle
      (startgrid, 1,17 minuut)
      https://youtu.be/MAM4v3ftynU

      Dutch National Anthem Performed by Davina Michelle Dutch Grand Prix 2021
      (podium, 1,35 minuut)
      https://youtu.be/3mwWXjwS2yY


      Het complete Wilhelmus

      Wilhelmus van Nassouwe
      ben ik, van Duitsen bloed,
      den vaderland getrouwe
      blijf ik tot in den dood.
      Een Prinse van Oranje
      ben ik, vrij, onverveerd,
      den Koning van Hispanje
      heb ik altijd geëerd.

      In Godes vrees te leven
      heb ik altijd betracht,
      daarom ben ik verdreven,
      om land, om luid gebracht.
      Maar God zal mij regeren
      als een goed instrument,
      dat ik zal wederkeren
      in mijnen regiment.

      Lijdt u, mijn onderzaten
      die oprecht zijt van aard,
      God zal u niet verlaten,
      al zijt gij nu bezwaard.
      Die vroom begeert te leven,
      bidt God nacht ende dag,
      dat Hij mij kracht zal geven,
      dat ik u helpen mag.

      Lijf ende goed tezamen
      heb ik u niet verschoond,
      mijn broeders, hoog van namen
      hebben 't u ook vertoond
      Graaf Adolf is gebleven
      in Friesland in den slag,
      zijn ziel in 't eeuwig leven
      verwacht den jongsten dag.

      Edel en hooggeboren,
      van keizerlijken stam,
      een vorst des rijks verkoren,
      als een vroom christenman,
      voor Godes woord geprezen,
      heb ik, vrij onversaagd,
      als een held zonder vrezen
      mijn edel bloed gewaagd.

      Mijn schild ende betrouwen
      zijt Gij, o God mijn Heer,
      op U zo wil ik bouwen,
      Verlaat mij nimmermeer.
      Dat ik doch vroom mag blijven,
      uw dienaar t'aller stond,
      de tirannie verdrijven
      die mij mijn hart doorwondt.

      Van al die mij bezwaren
      en mijn vervolgers zijn,
      mijn God, wil doch bewaren
      den trouwen dienaar Dijn,
      dat zij mij niet verrassen
      in haren bozen moed,
      hun handen niet en wassen
      in mijn onschuldig bloed.

      Als David moeste vluchten
      voor Sauel den tiran,
      zo heb ik moeten zuchten
      als menig edelman.
      Maar God heeft hem verheven,
      verlost uit alder nood,
      een koninkrijk gegeven
      in Israël zeer groot.

      Na 't zuur zal ik ontvangen
      van God, mijn Heer, het zoet,
      daar na zo doet verlangen
      mijn vorstelijk gemoed:
      welk is, dat ik mag sterven
      met ere in het veld,
      een eeuwig rijk verwerven
      als een getrouwen held.

      Niet doet mij meer erbarmen
      in mijnen wederspoed
      dan dat men ziet verarmen
      des Konings landen goed.
      Dat u de Spanjaards krenken,
      o edel Neerland zoet,
      als ik daaraan gedenke,
      mijn edel hart dat bloedt.

      Als een prins opgezeten
      met mijner heireskracht,
      van den tiran vermeten
      heb ik den slag verwacht,
      die, bij Maastricht begraven,
      bevreesde mijn geweld;
      mijn ruiters zag men draven
      zeer moedig in dat veld.

      Zo het den wil des Heren
      op dien tijd had geweest,
      had ik geern willen keren
      van u dit zwaar tempeest.
      Maar de Heer van hierboven,
      die alle ding regeert,
      die men altijd moet loven,
      en heeft het niet begeerd.

      Zeer christlijk was gedreven
      mijn prinselijk gemoed,
      standvastig is gebleven
      mijn hart in tegenspoed.
      Den Heer heb ik gebeden
      uit mijnes harten grond,
      dat Hij mijn zaak wil redden,
      mijn onschuld maken kond.

      Oorlof mijn arme schapen
      die zijt in groten nood,
      uw herder zal niet slapen,
      al zijt gij nu verstrooid.
      Tot God wilt u begeven,
      zijn heilzaam woord neemt aan,
      als vrome christen leven,
      't zal hier haast zijn gedaan.

      Voor God wil ik belijden
      en Zijner groten macht,
      dat ik tot genen tijden
      den Koning heb veracht,
      dan dat ik God den Heere,
      der hoogsten Majesteit,
      heb moeten obediëren
      in den gerechtigheid.

      Om te oefenen...

      "Wilhelmus" Full Dutch National Anthem + All 15 Verses (Lyrics)
      (14,30 minuten)
      https://youtu.be/LM5OmyKBTlg

      Graag gedaan! Avec plaisir! Gern geschehen!
      (pfffffffff, het kostte wat moeite maar heb alle Belgische taalgroepen gehad)

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 12:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.878

      https://youtu.be/1HUMwinV2AQ?is=bT5tIaR2U2N4PK5l

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 12:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.878

      Ze was zo stoned als 'n garnaal..

      Lang nummer, maar er gebeurt van alles in...ook muzikaal.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 12:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.980

      @Snailer en @Ouw-dwaas, het gaat hier om Davina Michelle en het Wilhelmus, stelletje cultuurbarbaren!

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 12:51
  • donshere

    Posts: 1.416

    Alles is beter dan de belgische versie van vorig jaar. Wat een afgang. https://youtu.be/4KiAZ5XJEH0?si=uytJ71Nd3DEf8QOk

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 13:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.980

      Inderdaad een beetje triest, de coureurs bijten op hun lip om niet in lachen uit te barsten...

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 13:54

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender
show sidebar